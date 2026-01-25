2026. január 25. vasárnap Pál
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kilátás a Chhatrapati Shivaji Terminus vasútállomásra, amelyet korábban Victoria Terminusnak hívtak Mumbaiban, Indiában.
Autó

Komoly vámcsökkentést jelentett be az ázsiai ország: óriási piacra lelhet így Európa

Pénzcentrum
2026. január 25. 18:32

India a világ egyik legvédettebb autópiacán jelentős vámcsökkentést készít elő az Európai Unióból érkező személygépkocsik esetében egy közelgő szabadkereskedelmi megállapodásban, források szerint a vámkulcsokat akár 40 százalékra csökkentheti a jelenlegi 70–110 százalékról. Ez a döntés az uniós autógyártók belépését könnyítheti meg a 4,4 millió darabos indiai piacon.

A Reuters forrásai szerint az indiai kormány azokra az autókra, amelyek importára meghaladja a 15 000 eurót (kb. 5,9 millió forint), azonnal 40 százalékos vámtételt vezetne be. Később a vámkulcs tovább csökkenhet 10 százalékra. A vámmérséklés kezdetben évente legfeljebb 200 000 belső égésű motorral szerelt járműre vonatkozna.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Elektromos járművekre (EV) a vámtól való mentesség nem vonatkozik az első öt évben, így azokat továbbra is magasabb vám terheli. Ez a lépés a hazai szereplők, például Mahindra & Mahindra és Tata Motors védelmét szolgálja az új technológiák bevezetésének kezdeti szakaszában.

A források elmondták, hogy az egyezmény megkönnyítheti az olyan európai márkák, mint a Volkswagen, Mercedes-Benz vagy BMW számára a piacra lépést, lehetővé téve számukra importált modellek tesztelését vagy értékesítését versenyképesebb áron. Jelenleg ezek a gyártók összesen kevesebb mint 4 százalékos piaci részesedéssel rendelkeznek Indiában, ahol a piac erősen a japán Suzuki, illetve a hazai gyártók dominanciája alatt áll.

Kapcsolódó cikkeink:

Az egyezményekről várhatóan január 27-én New Delhiben jelentenek be hivatalos befejezést, amikor India és az EU vezetői találkoznak egy kereskedelmi csúcson. A megállapodást több iparág, például ruházat és ékszer exportja is hasznosíthatja, amelyekre az Egyesült Államok 50 százalékos importvámot vetett ki az elmúlt hónapokban.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A kereskedelmi paktumot már “a legnagyobb üzletnek” nevezik, mivel az várhatóan bővíti a kétoldalú kereskedelmet és erősíti az EU–India gazdasági kapcsolatokat. A megállapodás azonban továbbra is függ az európai parlament jóváhagyásától, amely akár egy évig is eltarthat.
Címlapkép: Getty Images
#autó #európai unió #gazdaság #kereskedelem #import #export #vám #autóipar #india #külkereskedelem #elektromos jármű

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:57
18:32
18:06
17:26
16:50
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 25.
Újabb rezsiemelés élesedett Magyarországon: rengeteg lakástulaj már kézhez is kapta a magasabb számlát
2026. január 24.
Sok magyar már lelépett: tényleg lehet nettó 2200 eurót keresni Ausztriában nyelvtudás nélkül?
2026. január 25.
Valóban fel lehet ajánlani az adónk 2 százalékát nyugdíjas szüleinknek? Most kiderült a válasz
2026. január 25.
Most már tényleg világelitbe kerülhet Szoboszlai Dominik: hatalmas pénzt kaszálhat a magyar focista
2026. január 25.
Súlyos, ami kiderült a grönlandi huzavona árnyékában: mire készül a sarkvidéken Trump és Putyin?
NAPTÁR
Tovább
2026. január 25. vasárnap
Pál
4. hét
Január 25.
A lepra elleni harc világnapja
Autó legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Kevésbé népszerű a magyarok kedvenc autója a többi országban: csak itthon imádják ennyire
2
3 hete
Súlyadó befizetés 2026-ban: itt a gépjárműadó befizetés határideje, így történik a súlyadó lekérdezése
3
2 hete
Műszaki vizsga ára 2026: ennyi lesz az autó műszaki vizsga díja az áremelés után februártól
4
1 hónapja
Ezt sokan nem tudják az új M1 regionális autópálya matricáról: ki veheti meg, hol és meddig érvényes 2026-ban?
5
3 hete
Ezek most a legjobb új kocsik a piacon, 112 modellt teszteltek: csúnyán leszerepelt Magyarország kedvenc autója?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Defláció
az infláció ellentéte. A pénzforgalom összehúzódása, a forgalom szükségleteit meghaladó papírpénz és bankjegy egy részének kivonása a forgalomból. A folyamat tartós árszínvonal-csökkenésben nyilvánul meg.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 25. 18:57
Valóban fel lehet ajánlani az adónk 2 százalékát nyugdíjas szüleinknek? Most kiderült a válasz
Pénzcentrum  |  2026. január 25. 18:06
Kvíz: Jól ismered a magyar vármegyéket? Vigyázz, ez a teszt a haladókat is kemény próba elé állítja!
Agrárszektor  |  2026. január 25. 18:05
Rossz hír érkezett a csapadékról - tényleg ehhez kell hozzászoknunk?