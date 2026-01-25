Komoly vámcsökkentést jelentett be az ázsiai ország: óriási piacra lelhet így Európa

India a világ egyik legvédettebb autópiacán jelentős vámcsökkentést készít elő az Európai Unióból érkező személygépkocsik esetében egy közelgő szabadkereskedelmi megállapodásban, források szerint a vámkulcsokat akár 40 százalékra csökkentheti a jelenlegi 70–110 százalékról. Ez a döntés az uniós autógyártók belépését könnyítheti meg a 4,4 millió darabos indiai piacon.

A Reuters forrásai szerint az indiai kormány azokra az autókra, amelyek importára meghaladja a 15 000 eurót (kb. 5,9 millió forint), azonnal 40 százalékos vámtételt vezetne be. Később a vámkulcs tovább csökkenhet 10 százalékra. A vámmérséklés kezdetben évente legfeljebb 200 000 belső égésű motorral szerelt járműre vonatkozna.

Elektromos járművekre (EV) a vámtól való mentesség nem vonatkozik az első öt évben, így azokat továbbra is magasabb vám terheli. Ez a lépés a hazai szereplők, például Mahindra & Mahindra és Tata Motors védelmét szolgálja az új technológiák bevezetésének kezdeti szakaszában.

A források elmondták, hogy az egyezmény megkönnyítheti az olyan európai márkák, mint a Volkswagen, Mercedes-Benz vagy BMW számára a piacra lépést, lehetővé téve számukra importált modellek tesztelését vagy értékesítését versenyképesebb áron. Jelenleg ezek a gyártók összesen kevesebb mint 4 százalékos piaci részesedéssel rendelkeznek Indiában, ahol a piac erősen a japán Suzuki, illetve a hazai gyártók dominanciája alatt áll.

Az egyezményekről várhatóan január 27-én New Delhiben jelentenek be hivatalos befejezést, amikor India és az EU vezetői találkoznak egy kereskedelmi csúcson. A megállapodást több iparág, például ruházat és ékszer exportja is hasznosíthatja, amelyekre az Egyesült Államok 50 százalékos importvámot vetett ki az elmúlt hónapokban.

A kereskedelmi paktumot már “a legnagyobb üzletnek” nevezik, mivel az várhatóan bővíti a kétoldalú kereskedelmet és erősíti az EU–India gazdasági kapcsolatokat. A megállapodás azonban továbbra is függ az európai parlament jóváhagyásától, amely akár egy évig is eltarthat.