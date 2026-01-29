Történelmi lépés a magyarok kedvenc autójánál: erre kevesen számítottak, minden borulhat a piacon

A Suzuki előrelépett a japán autógyártók rangsorában, miután 2025-ben megelőzte a Nissant az értékesítési adatok alapján, így az ország harmadik legnagyobb autógyártójává vált - írta meg a Portfolio.

A csütörtökön nyilvánosságra hozott értékesítési adatok szerint a Suzuki több mint egy évtized után először előzte meg éves eladásaiban a Nissant.

A Suzuki globális értékesítése tavaly elérte a 3,3 millió járművet, ami 1,4 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Ezzel szemben a Nissan eladásai 4,4 százalékkal csökkentek, így mindössze 3,2 millió járművet értékesítettek.

A japán autógyártók rangsorában továbbra is a Toyota vezet, amely új rekordot állított fel 10,5 millió Toyota és Lexus márkájú jármű értékesítésével. A második helyen a Honda áll 3,5 millió eladott járművel, ami azonban 7,5 százalékos visszaesést jelent az előző évhez viszonyítva.