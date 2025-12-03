Őrült terepjárót készül piacra dobni a Mercedes: a magyar elit kedvence lehet az új csúcs G-osztály?

A Mercedes-Benz bemutatta az első képeket az új G-osztály Cabrioletről, amely közel tíz év után hozza vissza a legendás terepjáró nyitott változatát. A vászontetős modell már tesztelés alatt áll, és várhatóan jövőre érkezik, prémium felárért.

A Mercedes-Benz nyilvánosságra hozta az első képeket az új G-osztály Cabrioletről, amely várhatóan jövőre érkezik, közel egy évtizeddel azután, hogy a legendás terepjáró utolsó nyitott változatát kivezették. A képek Ausztriában készültek, ahol az új vászontetős G-osztály a korai közúti és pályateszteket végzi, mielőtt Svédországba indulna hideg időjárási, illetve terepkörülmények közötti próbákra - írja az Autocar.

Műszaki részleteket egyelőre nem hoztak nyilvánosságra, de a hivatalos fotók arra utalnak, hogy az új kabrió a belső égésű motoros G-osztályra épül, nem pedig az elektromos EQ változatra. Ez azt jelenti, hogy dízel- és benzinmotoros verziókban is elérhető lesz.

A jelenlegi, dízel G450d egy turbófeltöltős, 3,0 literes sorhatos motort kap 362 lóerővel, míg a benzines G500 egy turbós 3,0 literes, szintén hathengeres erőforrást, amely 443 lóerőt teljesít. Ezek fölött helyezkedik el a két turbóval szerelt, 4,0 literes V8-as motorral hajtott G63, 577 lóerővel.

A piaci bevezetés időpontját még nem közölték, de mivel a modell tesztelése már javában zajlik, és egy meglévő típus variánsáról van szó, nem kizárt, hogy jövő nyáron – a kabriók szezonjának kezdetén – mutatkozik be Európában.

A G-osztály Cabrioletről szóló első információk már szeptemberben napvilágra kerültek, a müncheni autószalon előtt. A német gyártó közölte, hogy „a G-osztály portfóliója kabrióval bővül”, amely „szinte mindenhol elérhető lesz a világon – és először az Egyesült Államokban is”. Az új Cabriolet várhatóan jelentős felárat kap a jelenlegi modellekhez képest, amelyek ára már most is 55 millió forint körül indul Magyarországon.

A kabriók hosszú ideje részei a G-osztály történetének: az első, kétajtós, rövid tengelytávú változat 1979-ben debütált az eredeti modellcsalád részeként, és egészen 2013-ig gyártották.

Később, 2017-ben érkezett a luxuskategóriás, négyajtós G-osztály Maybach G650 Landaulet, amelyet a 621 lóerős, dupla turbós, 6,0 literes V12-es benzines motor hajtott, és a megemelt hasmagasságú G63 4x4 alapjaira épült. Mindössze 99 példány készült belőle: elöl keménytetőt kapott, hátul elektromosan nyitható vászontetőt, a hátsó ülések pedig hátrébb kerültek a kaszniban. Az ára az Egyesült Királyságban megközelítette a 600 ezer fontot, azaz kb. 260 millió forintot.

Címlapkép: Mercedes-Benz AG