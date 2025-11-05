Komoly változást tervez Brüsszel: filléres elektromos autók áraszthatják el Európát, Magyarország is jól járhat a lépéssel

Bár az érdeklődők száma csökkent, a hazai használtautó-piac minősége javult 2025 októberében.
Az Európai Bizottság decemberben új kategóriát hozhat létre a megfizethető kis elektromos autók számára, hogy fellendítse az európai piacot és visszaszorítsa a kínai gyártók térnyerését. A cél, hogy a 15–20 ezer eurós árkategóriájú járművek egyszerűbb szabályozási keretek között kerülhessenek piacra.
Az Európai Bizottság decemberben kívánja bejelenteni egy új, megfizethető kis elektromosautó-kategória létrehozását, hogy ellensúlyozza a kínai versenyt és új lendületet adjon az európai piacnak – közölte kedden egy uniós biztos a Reuters szerint.
A Bizottság egy olyan köztes kategória kialakításán dolgozik, amely a néhány száz kilogrammos négykerekűek és a hagyományos autók közé illeszkedne. Ennek célja, hogy a kis elektromos járműveknek ne kelljen ugyanannyi biztonsági felszerelést és technológiát tartalmazniuk, mint a nagyobb személyautóknak. Eddig azonban nem volt világos, mikorra valósulhat meg ez a reform.
Számos autógyártó régóta sürgeti a szabályozás módosítását az Európában gyártott kis elektromos járművek értékesítésének támogatása érdekében, miközben a kínai márkák egyre nagyobb piaci részesedést szereznek Európában. François Provost, a Renault-csoport vezérigazgatója kedden azt javasolta, hogy az európai autóipari szabályozást 10–15 évre „fagyasszák be”, hogy teret engedjenek ennek az új járműkategóriának, amely legfeljebb 4,2 méter hosszú autókat foglalna magában.
A gyártók célja, hogy 15 000 és 20 000 euró közötti árú új, kis méretű járműveket hozzanak piacra, és mivel a szabályozási előírások is befolyásolják az árat, ezért megteremtjük ennek a kategóriának a jogi keretét
– mondta Stéphane Séjourné, az EU ipari biztosa a párizsi Autóipari Nap rendezvényen. Hozzátette, hogy célja az új keretrendszer december 10-i bizottsági bejelentések közé történő beillesztése.
Az Energiaügyi Minisztérium új törvénytervezete átalakítaná a kőolaj- és üzemanyag-ellátás válságkezelését, valamint egyszerűsítené a készletezési adminisztrációt.
A kínálatban több praktikus és megfizethető termék is megtalálható a hideg hónapokra való felkészüléshez.
550 millió forintra bírságolta a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a Használtauto.hu Kft.-t,
Az Európai Unióban szeptemberben 10 százalékkal, 888 672-re nőtt az új autók eladása az előző év azonos hónapjához képest.
Továbbra is élénk a forgalom a magyar használtautó-piacon, különösen az elektromos és hibrid meghajtású modellek iránt nő dinamikusan az érdeklődés.
