2025. november 5. szerda Imre
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hand charging modern electric car
Autó

Komoly változást tervez Brüsszel: filléres elektromos autók áraszthatják el Európát, Magyarország is jól járhat a lépéssel

Pénzcentrum
2025. november 5. 13:43

Az Európai Bizottság decemberben új kategóriát hozhat létre a megfizethető kis elektromos autók számára, hogy fellendítse az európai piacot és visszaszorítsa a kínai gyártók térnyerését. A cél, hogy a 15–20 ezer eurós árkategóriájú járművek egyszerűbb szabályozási keretek között kerülhessenek piacra.

Az Európai Bizottság decemberben kívánja bejelenteni egy új, megfizethető kis elektromosautó-kategória létrehozását, hogy ellensúlyozza a kínai versenyt és új lendületet adjon az európai piacnak – közölte kedden egy uniós biztos a Reuters szerint.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Bizottság egy olyan köztes kategória kialakításán dolgozik, amely a néhány száz kilogrammos négykerekűek és a hagyományos autók közé illeszkedne. Ennek célja, hogy a kis elektromos járműveknek ne kelljen ugyanannyi biztonsági felszerelést és technológiát tartalmazniuk, mint a nagyobb személyautóknak. Eddig azonban nem volt világos, mikorra valósulhat meg ez a reform.

Kapcsolódó cikkeink:

Számos autógyártó régóta sürgeti a szabályozás módosítását az Európában gyártott kis elektromos járművek értékesítésének támogatása érdekében, miközben a kínai márkák egyre nagyobb piaci részesedést szereznek Európában. François Provost, a Renault-csoport vezérigazgatója kedden azt javasolta, hogy az európai autóipari szabályozást 10–15 évre „fagyasszák be”, hogy teret engedjenek ennek az új járműkategóriának, amely legfeljebb 4,2 méter hosszú autókat foglalna magában.

A gyártók célja, hogy 15 000 és 20 000 euró közötti árú új, kis méretű járműveket hozzanak piacra, és mivel a szabályozási előírások is befolyásolják az árat, ezért megteremtjük ennek a kategóriának a jogi keretét

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

– mondta Stéphane Séjourné, az EU ipari biztosa a párizsi Autóipari Nap rendezvényen. Hozzátette, hogy célja az új keretrendszer december 10-i bizottsági bejelentések közé történő beillesztése.
Címlapkép: Getty Images
#autó #európai unió #elektromos autó #európai bizottság #szabályozás #autóipar #brüsszel #autógyártás #kínai autók

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:23
14:14
14:04
13:53
13:43
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 5.
Így lett Lengyelországból gazdasági mintaállam 2025-re: Magyarország előtt is adott volna a lehetőség?
2025. november 4.
Sokkoló kijelentést tett a magyar jövőkutató: a ChatGPT-5 értő kezekben erősebb fegyver, mint egy rakéta
2025. november 5.
Hiába a luxusfizetés és az irigylésre méltó „gyes”, nekik nem jött be Norvégia: ezért költözött haza Nóra és Máté
2025. november 5.
Úton az újabb világégés: utoljára a 2. világháború előtt láttunk ilyet - Magyarország is nyakig benne van
2025. november 4.
2 millió magyar család várja gyomorideggel a hóvégét: nincs mit tenni, egyszerűen ezt nem képesek megugrani
NAPTÁR
Tovább
2025. november 5. szerda
Imre
45. hét
November 5.
Európai kereskedelmi nap
Autó legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Bukja a jogsiját sok idős magyar? Ez alól a szabály alól nem lesz kibúvó, mindenkit érint
2
4 hete
Lassan jobb befektetés lesz, mint egy lakás? Aranyáron mérik ezeket az ingatlanokat Budapesten
3
1 hónapja
Itt a 2025-ös nagy téligumi teszt: tényleg megéri megvenni a noname, filléres kínai abroncsokat?
4
1 hónapja
Már 13 ezer magyar autóson kattant a bilincs: sokan nem is tudják, de ez ma már bűncselekmény
5
4 hete
Döntöttek: eltörlik az autópálya-matricát, de előtte még jól megdrágítják
PÉNZÜGYI KISOKOS
Eladási opció
Olyan ügylet, amelyben az opció jogosultja az opció gyakorlásának napján, egy előre meghatározott áron vagy árfolyamon az opció tárgyát képező eszközt jogosult egyoldalú nyilatkozattal eladni, az opció kötelezettje pedig köteles azt megvásárolni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 5. 14:14
Kína felforgatja a globális AI versenyt: szigorú döntést hoztak, foghatja a fejét az USA
Pénzcentrum  |  2025. november 5. 14:04
Kiderült: ennyiért veszik meg Gerendai Károlyék a Sziget fesztivált, 15 évig fizethet az eddigi tulajdonosnak
Agrárszektor  |  2025. november 5. 13:31
Kedvezmények az agrárhitelezésben - Részletek az Agrárszektor Konferencián