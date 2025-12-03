2025. december 3. szerda Ferenc, Olívia
3 °C Budapest
Parkoló autók a városban.
Autó

Győzött az autóipari lobbi? Inog a 2035-ös nagy tiltás: megmenekülhetnek a benzines, dízel autók

Pénzcentrum
2025. december 3. 09:44

Az Európai Bizottság késleltetheti annak a javaslatnak a bemutatását, amely 2035-től tiltólistára tenné az új benzines és dízelautók értékesítését. A halasztás hátterében a tagállami és iparági nyomás áll, köztük a német kancellár kezdeményezése is, amely a hatékony belső égésű motorok további engedélyezését sürgeti.

A Handelsblatt információi szerint az Európai Bizottság későbbre tolja annak a javaslatnak a nyilvánosságra hozatalát, amely 2035-től megtiltaná az új benzines és dízelautók értékesítését az EU területén. A tervezet akár a jövő évre is átcsúszhat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Apostolos Tzitzikostas közlekedési biztos megerősítette, hogy „előfordulhat csúszás”, és hangsúlyozta: a Bizottság továbbra is „nyitott minden technológiára”. A német kancellár, Friedrich Merz közelmúltbeli levele – amely a hatékony belső égésű motorok 2035 után is engedélyezett forgalmazását sürgeti – kedvező fogadtatásra talált Brüsszelben.

Kapcsolódó cikkeink:

A Bizottság jelenleg azt vizsgálja, milyen szerephez juthatnak az alacsony vagy zéró kibocsátású üzemanyagok és a fejlett bioüzemanyagok, illetve milyen feltételekkel lehetne erősíteni a járműgyártást az EU-ban. A hatályos szabályozás 2035-től gyakorlatilag csak elektromos autók értékesítését tenné lehetővé.

Merz szerint a jogszabályt felül kell vizsgálni, és azt indítványozza, hogy 2035 után is forgalomba kerülhessenek plug-in hibridek, valamint nagy hatásfokú benzines és dízelmodellek. A Bizottság további tagállami véleményeket vár, mielőtt döntene a következő lépésekről.
Címlapkép: Getty Images
#autó #benzin #dízel #európai unió #elektromos autó #európai bizottság #németország #tilalom #autóipar #Friedrich Merz

Erről ne maradj le!
