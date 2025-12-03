Hazánk esetében a kohéziós pénzekre vonatkozó forrásfelfüggesztés mintegy 6,3 milliárd eurót tesz ki.
Győzött az autóipari lobbi? Inog a 2035-ös nagy tiltás: megmenekülhetnek a benzines, dízel autók
Az Európai Bizottság késleltetheti annak a javaslatnak a bemutatását, amely 2035-től tiltólistára tenné az új benzines és dízelautók értékesítését. A halasztás hátterében a tagállami és iparági nyomás áll, köztük a német kancellár kezdeményezése is, amely a hatékony belső égésű motorok további engedélyezését sürgeti.
A Handelsblatt információi szerint az Európai Bizottság későbbre tolja annak a javaslatnak a nyilvánosságra hozatalát, amely 2035-től megtiltaná az új benzines és dízelautók értékesítését az EU területén. A tervezet akár a jövő évre is átcsúszhat.
Apostolos Tzitzikostas közlekedési biztos megerősítette, hogy „előfordulhat csúszás”, és hangsúlyozta: a Bizottság továbbra is „nyitott minden technológiára”. A német kancellár, Friedrich Merz közelmúltbeli levele – amely a hatékony belső égésű motorok 2035 után is engedélyezett forgalmazását sürgeti – kedvező fogadtatásra talált Brüsszelben.
A Bizottság jelenleg azt vizsgálja, milyen szerephez juthatnak az alacsony vagy zéró kibocsátású üzemanyagok és a fejlett bioüzemanyagok, illetve milyen feltételekkel lehetne erősíteni a járműgyártást az EU-ban. A hatályos szabályozás 2035-től gyakorlatilag csak elektromos autók értékesítését tenné lehetővé.
Merz szerint a jogszabályt felül kell vizsgálni, és azt indítványozza, hogy 2035 után is forgalomba kerülhessenek plug-in hibridek, valamint nagy hatásfokú benzines és dízelmodellek. A Bizottság további tagállami véleményeket vár, mielőtt döntene a következő lépésekről.
Letaszíthatják a trónról Magyarország kedvenc autóját? Ez a modell jött fel a Suzukira, rengetegen keresik
Novemberben alig maradt el az egy évvel korábbi szinttől az újautó-piac, az év eddigi összesítése bő 7 százalékos növekedést mutat.
A héten szerdán a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 2 forinttal csökken, a gázolaj beszerzési ára pedig szintén kevesebb lesz bruttó 2 forinttal a hét közepén.
Régóta várt útépítés kezdődik a magyar vidéken: ennek sokan fognak örülni, kulcsfontosságú szakasz készülhet el
A 47-es főút Berettyóújfalu és Békéscsaba közötti szakasza 2x2 sávosra bővül. A fejlesztés előkészítése már zajlik.
A Szerbiai Kőolajipari Vállalat működési engedélyét nem hosszabbították meg, ezért leáll a pancsovai kőolajfinomító.
Rengeteg magyarnak járhat kedvezményes pályamatrica 2026-ban: kevesen tudnak róla, így kell igényelni
Az igénylés nem automatikus: a kedvezmény csak akkor jár, ha a jármű forgalmi rendszámát a hatóság nyilvántartásba veszi.
Keddtől 5 forinttal olcsóbb lesz a gázolaj literára, a benzin ára nem változik.
A változások részeként 2026-tól bevezetik az M1 regionális jogosultságot is, amely Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyékre vonatkozik.
Miközben Magyarország soha nem látott tempóban építi ki az akkumulátorgyár-kapacitását, a hazai elektromosautó-piac továbbra is messze elmarad a nyugat-európai trendektől.
A cégek továbbra is pályázhatnak járművenként akár 4 millió forintos támogatásra.
Egy jelentésből az is kiderül, hogy az autók öregedésével meredeken nő a hibák száma, és a szakértők szerint elkerülhetetlenné vált a vizsgarendszer modernizálása.
Még néhány nap maradt a spórolásra, hiszen a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) idei kampánya november végéig tart.
Új fizetős parkolási övezet jön Budapesten: jövő februártól Albertfalván sem lehet ingyen megállni.
December 1-től már csak a NÚSZ-nál lehet idei éves országos autópálya-matricát venni, viszonteladóknál nem
A 2025-ös év első tíz hónapjában tovább erősödött a kereslet a használt városi terepjárók iránt: a SUV-ok után.
Érdemes előre tervezni, hiszen már most lehet tudni, menyibe fognak kerülni 2026-ban az autópályamatricák Magyarországon.
Cégautó adó törvény 2025: mennyi a cégautó adó mértéke és milyen cégautó adó számlaszámra kell utalni az összegét? Melyek a legfontosabb cégautó adó változások?
Őrület, mennyivel száguldoztak 2025 eddigi traffipax-rekorderei: visszatartja őket a 475 ezres bírság?
Magyarországon továbbra sem lassítanak az autósok, a gyorshajtási bírságok összege pedig újra rekordokat dönt.
A férfi 2023 nyarán egy hirtelen kialakuló versenyzés közben, feltuningolt Mercedesével halálra gázolt egy 26 éves kerékpárost az Árpád hídon.
