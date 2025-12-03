2025. december 3. szerda Ferenc, Olívia
Kiel, Németország 2020. július 15.: Közelkép a Ford logóról egy új autó homlokzatán.
Autó

Kiszivárgott, erre cserélheti le a legendás Focust a Ford: Magyarországon is tarolhat az új modell?

Pénzcentrum
2025. december 3. 11:30

A Ford egy Bronco stílusú, robusztus új SUV bevezetésére készül Európában, amely 2027-ben érkezhet és a megszűnt Focus utódjaként töltheti be a kínálat egyik kulcsszerepét. Az amerikai ihletésű modell a Kugával közös alapokra épül, és a Volkswagen Tiguantól a Hyundai Tucsonig a legnépszerűbb európai SUV-okkal száll majd versenybe.

A Ford arra készül, hogy Európában is piacra dobja az ikonikus amerikai terepjáró, a Bronco ihlette, robusztus új SUV-ját - írja az Autocar. Az amerikai stílusú crossover a hozzá műszakilag közeli Kugával együtt a spanyolországi Valenciában fog készülni. A modell közvetett utódja lesz a múlt hónapban, 27 év után elbúcsúzott Focus ferdehátúnak és kombinak. A kulcsfontosságú új autóról további részletek is napvilágra kerültek: a bemutatása 2027-re várható.

Akár az első olyan új autó is lehet, amelyet az újonnan kinevezett európai vezető, Jim Baumbick irányítása alatt mutat be a Ford. A vállalat vezetése korábban úgy fogalmazott: olyan modelleket kívánnak fejleszteni, amelyek valóban relevánsak az európai vásárlók számára, még gyorsabb és hatékonyabb végrehajtással.

A hírek szerint az új SUV a Kuga C2-es padlólemezét kapja, és plug-in hibrid hajtással is elérhető lesz – összhangban a Ford stratégiájával, amely a vártnál gyengébb kereslet miatt továbbra is megtartja a belső égésű motorokat Európában. Teljesen elektromos változatról jelenleg nincs szó.

A modellt ugyanakkor teljesen egyedi, az amerikai kínálatból erősen merítő formavilággal különböztetik meg a Kugától – a hosszú múltra visszatekintő Bronco lesz az egyik fő inspiráció.

A Ford amerikai gyökereire épít az európai piacra szánt új modelljei dizájnjában, hogy hangsúlyosabbá tegye márkaeredetét és jobban megkülönböztesse magát a régi és új vetélytársaktól. Ezt a megközelítést először az Explorer elektromos SUV-nél láthattuk, amely hasonlóan dobozszerű, letisztult, egyenes vonalú sziluettet kapott, mint a nagyobb, amerikai piacos névrokona.

Az új modell – amely várhatóan a Bronco nevet is megkapja – sokkal hagyományosabb, „két dobozos” SUV-lesz a Kugához képest, egyenesebb arányokkal és robusztusabb külsővel, amely utal a jelenlegi Bronco terepképességeire.

A Ford már most is kínál egy szögletes, közepes méretű SUV-t az Egyesült Államokban Bronco Sport néven, valamint Kínában a Bronco New Energy elektromos változatát – ezek jól mutatják, milyen irányra számíthatunk.

A vállalat hasonló stratégiát követ, mint a JLR, a Mercedes-Benz vagy a Toyota: csúcsmodelljük terepjárós karakterét ültetik át szélesebb tömegeknek szánt családi crossoverekbe. A három rivális a következő két évben a Defender, a G-osztály és a Land Cruiser kompaktabb verzióit hozza el.

Az új Bronco ugyanakkor várhatóan kevésbé a prémium szegmensre fókuszál, mint a hasonló koncepciójú „Defender Sport” vagy „Little G”, mivel kulcsszerepet kap a Ford drasztikusan visszaesett európai piaci részesedésének újraépítésében.

Az új, belső égésű motoros C-szegmensű SUV segíthet ellensúlyozni a Capri és az Explorer elektromos modellek gyenge piaci teljesítményét. E két típus jóval lassabban fogy a vártnál, ami komoly leépítésekhez vezetett a németországi kölni üzemben, ahol készülnek.

A Ford ezért az európai piac legfontosabb szegmensében, méretben és árban is a legnagyobb eladási volumenű modellek ellen küldi harcba az újdonságot. A legfőbb riválisai között lesz a Volkswagen Tiguan, a Kia Sportage és a Hyundai Tucson, de természetes versenytársként jelenik meg a frissen bemutatott Jeep Compass – egy másik terepjáró ihlette, villamosított családi crossover –, illetve a Skoda Kodiaq is.
Címlapkép: Getty Images
