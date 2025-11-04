2025. november 4. kedd Károly
Markham, Ontario, Kanada - 2018. október 30: A Toyota at Don Valley North bemutatóterem bejárata, egy új és használt Toyota kereskedő és szervizközpont Markhamban, Ontario államban.
Autó

Nagyon szorongatják a Suzukit 2025-ben: ez lehet idén Magyarország kedvenc autója, óriási a verseny

Pénzcentrum
2025. november 4. 19:00

Tovább nőtt az autópiac Magyarországon: októberben több mint 10 800 új személyautó kapott rendszámot, ami 7,7 százalékos éves növekedést jelent. Az év első tíz hónapjában már 106 755 új autót regisztráltak, ami jóval meghaladja az előző évek szintjét. A márkák közül a Toyota, a Suzuki és a Skoda vezeti a mezőnyt, míg a legnépszerűbb modellek között a Suzuki S-Cross, a Škoda Octavia és a Suzuki Vitara állnak az élen.

10 803 új személyautó kapott magyar rendszámot októberben, ami 7,7 százalékkal több, mint 2024 azonos hónapjában volt, 2023-hoz képest pedig elég komoly, 28,2 százalékos a bővülés - derült ki a Datahouse adataiból.

Az éves adatokból pedig kiderült, hogy 2025-ben a múlt hónap végéig összesen 106 755 autót regisztráltak, ami majdnem 7700 darabbal több, mint 2024 első 10 hónapjában volt, a 2023-as számokat pedig több mint 15 300 darabbal sikerült túlszárnyalni.

A márkák versenyét októberben a Toyota nyerte 1311 forgalomba helyezéssel, mögötte a Suzuki állt 1233 darabbal, majd pedig a Skoda (931 db), a Volkswagen (804 db) és a Ford (639 db) következett.

Éves összesítésben a Suzuki vezet 12 007 forgalomba helyezéssel, de nem sokkal van lemaradva a Toyota, amely 11 590 autót helyezett forgalomba 2025-ben. A harmadik helyen a Skoda áll 9193 darabbal, mögötte szoros versenyben a Ford (7515 db) és a Volkswagen (7475 db).

Ezek a magyarok kedvenc autói

2025 január és október között a Suzuki S-Cross bizonyult Magyarország legnépszerűbb új autójának, 5377 darabos forgalomba helyezéssel. Szorosan mögötte végzett a Skoda Octavia (4662 darab) és a Suzuki Vitara (4654 darab), vagyis a toplista élén két magyar gyártású Suzuki-modell áll, amelyek továbbra is meghatározóak a hazai piacon.

A negyedik helyen a Kia Ceed (2716 darab) végzett, alig megelőzve a Nissan Qashqai-t (2711 darab), amely a legnépszerűbb SUV-ok közé tartozik. A Dacia Duster (2488 darab) továbbra is stabilan őrzi helyét a kedvelt, megfizethető terepjárók között, míg a Toyota Yaris Cross (2302 darab) a kompakt crossoverek mezőnyében erős pozíciót szerzett.

A középkategóriában a Toyota Corolla (2058 darab) és a Toyota C-HR (1953 darab) is jól teljesített, ami mutatja a japán márka erős hazai jelenlétét. Hasonlóan keresett modellek a Kia Sportage (1903 darab) és a Suzuki Swift (1759 darab), utóbbi továbbra is a legnépszerűbb kisautók közé tartozik.

A lista második felében a Volkswagen Golf (1572 darab), a Hyundai Tucson (1522 darab) és a Toyota Corolla Cross (1498 darab) szerepel, őket követi a Ford Puma (1459 darab) és a Ford Kuga (1436 darab). Az MG ZS (1187 darab), a Skoda Kodiaq (1158 darab) és a Skoda Superb (1150 darab) zárják a húszas listát, ami jól mutatja, hogy a magyar autóvásárlók továbbra is a kompakt SUV-kat és a középkategóriás családi modelleket részesítik előnyben.
Címlapkép: Getty Images
