2025. október 15. szerda Teréz
5 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Autót vezető és párologtatót szívó férfi
Autó

Figyelem! 60 ezres bírságot kaphat, aki mostantól e-cigizik az autójában: itt a precedensértékű bírósági ítélet

Pénzcentrum
2025. október 15. 06:03

Egy német férfit 150 euróra (kb. 58 000 forintra) büntettek, mert vezetés közben az e-cigarettája érintőképernyőjét használta – a bíróság szerint ez ugyanúgy tilos, mint a mobiltelefon nyomkodása. A Kölni Felsőbíróság kimondta: nem az eszköz funkciója számít, hanem az, hogy a képernyő elvonja a figyelmet a vezetésről. Az ügy újra ráirányította a figyelmet az autóban való dohányzás szabályozására, amelyet több európai ország már szigorúan tilt.

Az e-cigaretta érintőképernyős beállítása vezetés közben megsérti a mobiltelefon-használati tilalmat – döntött a Kölni Felsőbíróság a Német Autóklub szerint. Egy férfit állítottak meg a rendőrök, amint vezetés közben egy ilyen eszköz képernyőjét nyomkodta. 150 eurós (kb. 58 000 forintos) bírságot és egy büntetőpontot kapott a jogosítványába, ami ellen fellebbezett, így az ügy bíróság elé került.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Siegburgi Járásbíróságon is megerősítették, hogy a férfi nem mobiltelefont használt, hanem az e-cigarettája kijelzőjén állította annak erősségét. A bíróság ezt is a mobiltelefon-használati tilalom alá sorolta, és az ítéletet a Kölni Felsőbíróság megerősítette.

Kapcsolódó cikkeink:

A bíróság szerint nem az eszköz fő funkciója a döntő, hanem az, hogy az érintőképernyő használata elvonja a vezető figyelmét. Később a felsőbíróság bírái is kiemelték: még ez is is zavarhatja a koncentrációt, hasonlóan ahhoz, mint amikor valaki a telefonját nyomkodja. Ezért az e-cigaretta ilyen módon történő használata tiltott eszközhasználatnak minősül.

Az ADAC jogászai megjegyezték, hogy összességében e-cigaretta használata - érintőképernyő nyomkodás nélkül - egyelőre nem tiltott, de a politikai döntéshozók már fontolgatják ennek betiltását. A szervezet általánosságban sem javasolja a dohányzást autóban – több európai országban már teljesen tiltott.

Sok helyen már tilos cigizni a kocsiban

Mint korábban megírtuk, Belgiumban, Angliában, Finnországban, Görögországban, Olaszországban és Szlovéniában – csak néhány példát említve – különböző mértékben korlátozzák az autóban való dohányzást. Ezekben az országokban közös, hogy tilos rágyújtani, ha a járműben kiskorú is utazik. A tiltás pontos korhatára eltérő: egyes helyeken 18, máshol 15 vagy akár 12 év alatti utas esetén érvényes a szabály.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A jogsértésért kiszabható büntetések viszont mindenhol komolyak: a bírságok jellemzően 25–50 ezer forintnak megfelelő összegtől indulnak, de több országban akár 100–600 ezer forintra is rúghatnak.

Magyarországon is régóta vita tárgyát képzi, hogy be kellene-e tiltani az autókban való dohányzást akkor, ha a járműben kiskorú gyermek is utazik. A kérdésben persze mint minden nagyobb horderővel bíró döntéshelyzetben, itt is megoszlanak a vélemények, korábban a Pénzcentrum olvasóinak elsöprő többsége, 79 százaléka vélekedett úgy, hogy nyugodtan be lehetne tiltani az autókban való dohányzást akkor, ha a járműben kiskorú utas is tartózkodik. Ezzel szemben a szavazók mindössze 21 százaléka vélekedett úgy, hogy nem támogatna hasonló intervenciót.
Címlapkép: Getty Images
#közlekedés #autó #bírság #büntetés #mobiltelefon #e-cigaretta #dohányzás #bíróság #németország #ítélet #adac

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
06:03
05:09
04:05
23:00
21:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 15.
Így múlik ki szép csendben Oroszország gazdasága: ha belerokkannak is, folytatják a háborút Ukrajnában?
2025. október 14.
Sokkoló, ami történik: olyan évek jönnek, amikor nem lehetünk biztosak abban sem, amit látunk
2025. október 14.
Miért van állandóan fűszag a pesti villamosokon: a BKV hallgat az ügyben, itt az igazság
2025. október 14.
Életveszélyes gyerekterméket árul rengeteg webshop: így teszteld le otthon, te vettél-e belőle
2025. október 14.
Alkalmi munkák Budapesten: így egy vagyont lehet keresni napi néhány óra melóval is - komissióst, raktárost, ételfutárt is sorra keresnek
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 15. szerda
Teréz
42. hét
Október 15.
A fehér bot nemzetközi napja
Október 15.
Az ölelés világnapja
Október 15.
A kézmosás világnapja
Október 15.
A vidéki nők világnapja
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Bukja a jogsiját sok idős magyar? Ez alól a szabály alól nem lesz kibúvó, mindenkit érint
2
1 hónapja
Súlyos bírságot kapott rengeteg magyar autós: több tízezer embernél csengetnek a behajtók
3
1 hete
Lassan jobb befektetés lesz, mint egy lakás? Aranyáron mérik ezeket az ingatlanokat Budapesten
4
3 hete
Már 13 ezer magyar autóson kattant a bilincs: sokan nem is tudják, de ez ma már bűncselekmény
5
3 hete
Itt a 2025-ös nagy téligumi teszt: tényleg megéri megvenni a noname, filléres kínai abroncsokat?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Időablak
olyan időköz, amely biztonsági okokból kerül megadásra, ez alatt egy adott művelet elvégezhető.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 15. 05:09
Így múlik ki szép csendben Oroszország gazdasága: ha belerokkannak is, folytatják a háborút Ukrajnában?
Pénzcentrum  |  2025. október 14. 23:00
Elrontották Szoboszlaiék a portugál ünnepet: elhoztak egy pontot Lisszabonból
Agrárszektor  |  2025. október 14. 20:32
Milliós kár éri a magyarokat emiatt: veled is bármikor megtörténhet a baj