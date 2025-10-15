A jelenséget sokan évek óta tapasztalják, de eddig nem született rá hivatalos magyarázat.
Figyelem! 60 ezres bírságot kaphat, aki mostantól e-cigizik az autójában: itt a precedensértékű bírósági ítélet
Egy német férfit 150 euróra (kb. 58 000 forintra) büntettek, mert vezetés közben az e-cigarettája érintőképernyőjét használta – a bíróság szerint ez ugyanúgy tilos, mint a mobiltelefon nyomkodása. A Kölni Felsőbíróság kimondta: nem az eszköz funkciója számít, hanem az, hogy a képernyő elvonja a figyelmet a vezetésről. Az ügy újra ráirányította a figyelmet az autóban való dohányzás szabályozására, amelyet több európai ország már szigorúan tilt.
Az e-cigaretta érintőképernyős beállítása vezetés közben megsérti a mobiltelefon-használati tilalmat – döntött a Kölni Felsőbíróság a Német Autóklub szerint. Egy férfit állítottak meg a rendőrök, amint vezetés közben egy ilyen eszköz képernyőjét nyomkodta. 150 eurós (kb. 58 000 forintos) bírságot és egy büntetőpontot kapott a jogosítványába, ami ellen fellebbezett, így az ügy bíróság elé került.
A Siegburgi Járásbíróságon is megerősítették, hogy a férfi nem mobiltelefont használt, hanem az e-cigarettája kijelzőjén állította annak erősségét. A bíróság ezt is a mobiltelefon-használati tilalom alá sorolta, és az ítéletet a Kölni Felsőbíróság megerősítette.
A bíróság szerint nem az eszköz fő funkciója a döntő, hanem az, hogy az érintőképernyő használata elvonja a vezető figyelmét. Később a felsőbíróság bírái is kiemelték: még ez is is zavarhatja a koncentrációt, hasonlóan ahhoz, mint amikor valaki a telefonját nyomkodja. Ezért az e-cigaretta ilyen módon történő használata tiltott eszközhasználatnak minősül.
Az ADAC jogászai megjegyezték, hogy összességében e-cigaretta használata - érintőképernyő nyomkodás nélkül - egyelőre nem tiltott, de a politikai döntéshozók már fontolgatják ennek betiltását. A szervezet általánosságban sem javasolja a dohányzást autóban – több európai országban már teljesen tiltott.
Sok helyen már tilos cigizni a kocsiban
Mint korábban megírtuk, Belgiumban, Angliában, Finnországban, Görögországban, Olaszországban és Szlovéniában – csak néhány példát említve – különböző mértékben korlátozzák az autóban való dohányzást. Ezekben az országokban közös, hogy tilos rágyújtani, ha a járműben kiskorú is utazik. A tiltás pontos korhatára eltérő: egyes helyeken 18, máshol 15 vagy akár 12 év alatti utas esetén érvényes a szabály.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A jogsértésért kiszabható büntetések viszont mindenhol komolyak: a bírságok jellemzően 25–50 ezer forintnak megfelelő összegtől indulnak, de több országban akár 100–600 ezer forintra is rúghatnak.
Magyarországon is régóta vita tárgyát képzi, hogy be kellene-e tiltani az autókban való dohányzást akkor, ha a járműben kiskorú gyermek is utazik. A kérdésben persze mint minden nagyobb horderővel bíró döntéshelyzetben, itt is megoszlanak a vélemények, korábban a Pénzcentrum olvasóinak elsöprő többsége, 79 százaléka vélekedett úgy, hogy nyugodtan be lehetne tiltani az autókban való dohányzást akkor, ha a járműben kiskorú utas is tartózkodik. Ezzel szemben a szavazók mindössze 21 százaléka vélekedett úgy, hogy nem támogatna hasonló intervenciót.
Több mint 1,6 millióan indítottak pert neves autógyártók ellen a londoni Felsőbíróságon.
A fizetési szokások is változnak: két év alatt 8-ról 3,7 százalékra esett a csekkes befizetések részaránya.
Naponta csak nagyvad miatt húsz baleset történik Magyarországon, és nincs arra nézve felmérés, hogy hány milliárd forint kár jön össze évente.
A téli abroncsok alkalmazása nem pusztán kényelmi kérdés, hanem a közlekedésbiztonság egyik alapfeltétele.
Öt vezető autógyártó ellen indult per, amelyben a vállalatok ellen azzal a váddal léptek fel, hogy megtévesztő szoftvereket használtak a károsanyag-kibocsátási tesztek során.
Ausztria eközben 2027-től teljesen megszünteti a hagyományos, szélvédőre ragasztható autópálya-matricákat.
Kedden a benzin nagykereskedelmi ára csökken bruttó 3 forinttal, a gázolaj ára változatlan marad.
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
Ausztria 2027-től teljesen áttér a digitális autópálya-matricára, miközben a hagyományos, szélvédőre ragasztható változatot megszünteti.
Megszólalt a BYD: a présüzem és a fényezőcsarnok nem készül el időre, de elindul idén a gyártás Szegeden
A BYD továbbra is tartja magát az eredeti ütemtervhez, és 2025 végére tervezi elindítani a gyártást szegedi üzemében.
Magyarországon is bemutatkozott a legolcsóbb Tesla Model Y, a Standard változatot 16 669 900 forintért lehet megrendelni.
Valamivel csökkent az átlagéletkor és a futásteljesítmény előző évhez képest.
Komoly versenytársat kaphatnak a kínai-magyar akksigyárak: ezzel véget is érhet a nagy magyar autóipari álom?!
Együttműködési megállapodást írt alá a moldovai Zener Group, a kínai New Energy Technology, valamint a Horizon Auto.
A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára a Pénzcentrumnak elmondta, hogy véleménye szerint az év végéig az olaj ára nem fog emelkedni, de 60 dollárs szint alá...
Megérkezett Magyarországra a Kia új elektromos SUV-ja, az EV5, amely akár 630 kilométeres hatótávot is kínál.
20 százalékkal emelkedett a gyorshajtásért kiszabott büntetések száma egyetlen év alatt - közölte a Pénzcentrum kérdésére az ORFK.
Veszélyes gyerekülések buktak meg a nagy teszten: ha ilyet vettél, nehogy használd, komoly baj lehet!
Az ADAC 2025-ös őszi gyermekülés-tesztjén két modell súlyos biztonsági hiányosságok miatt megbukott.
Azokon a területeken, ahol kevés a fedett parkolóhely, például Budapest belvárosában vagy Budán, a garázsokat az átlagos ár többszöröséért hirdetik.
-
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
-
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
-
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.