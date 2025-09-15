Csendes gyilkos tizedeli a magyar lakosságot: ebben a betegségben már világelsők vagyunk

Magyarország világviszonylatban az elsők között van a fej-nyaki daganatok halálozási statisztikájában, pedig korai felismeréssel ezek a ráktípusok 80-90%-os túlélési aránnyal gyógyíthatók lennének - derül ki a Semmelweis Egyetem kutatásából.

Dr. Tamás László, a Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikájának igazgatója szerint a korai diagnózis kulcsfontosságú, azonban jelenleg a betegek többségénél már előrehaladott stádiumban fedezik fel a daganatot, ezért az érintettek 60%-a öt éven belül meghal.

A professzor hangsúlyozza, hogy a betegek maguk tehetik a legtöbbet a korai felismerésért: aki három hétnél tovább fennálló tünetet – például rekedtséget, nyelési nehézséget, fájdalmat vagy nyaki duzzanatot – tapasztal, haladéktalanul forduljon fül-orr-gégészhez.

A rizikócsoportba tartozóknak – dohányzóknak, rendszeres alkoholfogyasztóknak – akkor is ajánlott az évenkénti szűrés és a rendszeres önvizsgálat, ha nincsenek panaszaik, mivel gyakran a nyaki áttét jelenik meg először.

Magyarországon évente körülbelül 5000 új fej-nyaki daganatos esetet diagnosztizálnak, és ezek a betegségek 1600-2000 halálesetet okoznak. A legfőbb kockázati tényezők a dohányzás, az alkoholfogyasztás és a HPV-fertőzés, amely utóbbi felelős a fiatalabb korosztály növekvő érintettségéért és a mandularákok számának emelkedéséért.

Dr. Tamás László kiemeli a HPV elleni védőoltás fontosságát mindkét nem esetében, mivel ez nemcsak a méhnyakrák, hanem a garat- és manduladaganatok megelőzésében is hatékony.

A fej-nyaki daganatok leggyakrabban a szájüregben, a középgaratban (mandulák környékén), az algaratban és a gégében fordulnak elő. A Semmelweis Egyetem klinikáján emellett nyál-, fültő- és pajzsmirigyrákos, valamint bőrdaganatos betegeket is kezelnek, és speciális endoszkópos technikával operálnak koponyaalapi és szemüregi elváltozásokat is.

A professzor szerint ezek a műtétek különleges szaktudást igényelnek, mivel az emberi test egy rendkívül szűk, de létfontosságú területéről van szó. A daganatot úgy kell eltávolítani, hogy közben megőrizzék a nyelés, beszéd, ízérzés funkcióit és az arcizmok mozgását.

A Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikája Közép-Európában egyedülálló módon nyújt komplex ellátást a betegeknek a sugárterápia kivételével, beleértve a kemo- és immunterápiát is. Az intézmény egyben a Nemzetközi Fej-Nyak Onkológiai Társaság által akkreditált képzési centrum, ahol nemzetközileg elismert licensz-vizsgát szerezhetnek a szakorvosok.