Alig ismert közlekedési szabály szedi áldozatait: akár 1,2 millióra is büntethetik, aki ezt nem tartja be

Régóta vita tárgya Magyarországon, hogy be kell-e tiltani a dohányzást az autóban, ha az utasok között kiskorú is van. Bár Lázár János korábban erre tett törekvéseket, Müller Cecília tisztifőorvos szerint viszont az autóban való dohányzást nem lehet betiltani. Fontos megjegyezni, ugyan konkrétan a vezetés közbeni dohányzást nem tiltja törvény, jogszabály, de a KRESZ rendelkezéseit simán megsértheti, aki rágyújt. Franciaországban, Olaszországban, Ausztriában és számos más európai országban már léptek: tilos autóban cigizni, ha az utasok között gyerkek is vannak. És keményen büntetik a szabályszegőket.

Magyarországon régóta vita tárgya, hogy be kellene-e tiltani a dohányzást az autóban, ha kiskorú utas is jelen van. Az egészségügyi szakértők és gyermekvédelmi szervezetek azt hangsúlyozzák, hogy a passzív dohányzás komoly veszélyeket jelent a gyermekekre, különösen zárt térben, mint például egy autóban. A jármű belsejében a dohányfüst koncentrációja sokkal magasabb lehet, mint nyílt téren, így a kiskorúak fokozottan ki vannak téve a káros anyagok hatásának. Az ilyen jellegű törvény bevezetését támogatók szerint a gyerekeknek joguk van a tiszta levegőhöz, és a szülők felelőssége, hogy megvédjék őket a dohányfüst káros hatásaitól. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Ellenérvként főként a szülők jogaira és a személyes szabadságra hivatkoznak. Sokan úgy vélik, hogy az állam túlzott mértékben avatkozna bele a családi életbe, ha előírná, hogy a szülők nem dohányozhatnak saját autójukban. Emellett egyesek arra is rámutatnak, hogy egy ilyen szabályozás betartatása nehézkes lehet, hiszen a rendőröknek ellenőrizniük kellene, hogy az autóban dohányoztak-e, ami megnehezíti a jogszabály hatékony végrehajtását. Lázár János a harc élén Kevesen tudják, de Lázár János építési és közlekedési miniszter egyben a nemdohányzók védelméért felelős miniszterelnöki biztosi posztot is ellátja. 2019-ben már letett a kormány asztalára egy javaslatcsomagot, amelyben többek között a kocsiban dohányzás tilalma is szerepelt. Mint akkor elmondta, a Belügyminisztérium is támogatta a tervezetét, és kijelentette, szorgalmazza, hogy a kocsik mellett például a társasházak közös területein is törvényileg tilos legyen a dohányzás. Erre reagálva Gulyás Gergely kancelláriaminiszter egy Kormányinfón úgy nyilatkozott: nem lehet megtiltani, hogy valaki a saját autójában dohányozzon. Azóta nem történt előrelépés az ügyben a jogalkotás tekintetében, most megkérdeztük a Kormányzati Tájékoztatási Központtól, napirenden van-e a téma a kabinetnél. Amint válaszolnak, közöljük. Az ügyben még 2022-ben fordult Radó Márta, a hollandiai Erasmus Medical Center és a svéd Linköpping Egyetem munkatársa a Nemzeti Népegészségügyi Központhoz, hogy hazánkban is napirendre kerüljön a tiltás. Müller Cecília tisztifőorvos akkor válaszlevelében azt írta, az autóban való dohányzást nem lehet betiltani. A dohányzás korlátozásáról szóló jelenlegi jogalkotási koncepcióba a magánélet színtereit érintő korlátozás nem illeszthető be. A jogalkotó itt húzta meg a határt az egyes személyek önrendelkezési jogába való beavatkozás tekintetében, melynek korlátja a hatályos Alaptörvény szerint csak mások jogainak – ebben a esetben az egészséghez való jogának – védelme lehet JÓL JÖNNE 2,7 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 676 013 millió forintot igényelnél 84 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 47 769 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 13,10 %), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 47 901 forintos törlesztőt (THM 13,20%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) - közölte a tisztifőorvos, aki még az ellenőrzés nehézségeit is megemlítette. Mit mond a KRESZ? A jelenlegi KRESZ nem tiltja explicit módon a dohányzást az autóban, még akkor sem, ha kiskorú utas tartózkodik benne. Azonban a jogszabály általános előírásai szerint aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles úgy közlekedni, hogy a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon, és ne zavarjon. Magyarul, ha a dohányzás miatt veszélyhelyzet vagy más jogsértés alakul ki, akkor a sofőr felelősségre vonható. A tiltás intézkedés támogatói között sokan mondják azt, hogy ha vezetés közben mobilozni sem lehet, akkor cigizni se lehessen, mert az hasonlóképp elvonja a figyelmet - arról nem is beszélve, hogy autóban cigizni akár tűzveszélyes is lehet, ha a parázs az utastérbe esik. Emellett, bár a dohányzás nem szerepel közvetlenül a tilalmak között, az a felfogás is elterjedt, hogy a vezetőnek és az utasoknak az egészségét védeni kell, mindez alapot adhat további szigorításoknak a jövőben, hiszen a passzív dohányzás minden, csak nem egészséges. Más országokban keményen büntetnek Néhány skandináv országban, valamint Hollandiában és Lengyelországban is vitatkoznak az autóban való dohányzás tilalmáról. A Német Autóklub (ADAC) jogászainak összesítése szerint azonban konkrét szabályozások jelenleg még nem léteznek ezekben az országokban. Európán kívül is vannak dohányzási tilalmak gyermekek jelenléte esetén, többek között egyes amerikai államokban, kanadai tartományokban, valamint Ausztráliában és Dél-Afrikában. Belgiumban tilos dohányozni a járműben, ha 18 év alatti személy tartózkodik benne. A szabály megszegéséért 130 eurótól (kb. 51 600 Ft) kezdődő bírság járhat. Kivételt képeznek a kabriók.

Belgiumban tilos dohányozni a járműben, ha 18 év alatti személy tartózkodik benne. A szabály megszegéséért 130 eurótól (kb. 51 600 Ft) kezdődő bírság járhat. Kivételt képeznek a kabriók. Angliában és Walesben tilos dohányozni a járművekben, ha 18 év alatti utasok tartózkodnak bennük. A szabály megszegéséért 50 font (kb. 60 euró, azaz kb. 24 000 Ft) bírság jár. Kivételt képeznek a kabriók.

Finnországban tilos dohányozni az autóban, ha 15 év alatti gyermekek tartózkodnak benne.

Franciaországban szintén tilos dohányozni az autóban, ha 18 év alatti gyermekek vannak jelen. A szabály megszegéséért 135 euró (kb. 54 000 Ft) bírság jár.

Görögországban tilos dohányozni az autóban, ha 12 év alatti gyermekek utaznak benne. A szabályozás vonatkozik magánjárművekre, taxikra és tömegközlekedési eszközökre. A szabály megszegéséért akár 1500 euró (kb. 595 500 Ft) bírság is járhat. Ha valaki tömegközlekedési eszközön dohányzik (akár sofőr, akár utas), és 12 év alatti gyermekek vannak jelen, a sofőr akár 3000 euró (kb. 1 191 000 Ft) bírságra és egy hónapos vezetési eltiltásra is számíthat.

Írországban tilos dohányozni a járműben, ha 18 év alatti személy tartózkodik benne. A szabály megszegéséért 100 eurótól (kb. 39 700 Ft) kezdődő bírság járhat.

Olaszországban tilos dohányozni az autóban, ha terhes nők vagy kiskorúak tartózkodnak a járműben. Ha terhes nők vagy 12 év alatti gyermekek vannak a járműben, a bírság 50 és 500 euró (kb. 19 850 - 198 500 Ft) között lehet. Ha 12-17 év közötti gyermekek utaznak, a bírság 25 és 250 euró (kb. 9 925 - 99 250 Ft) között mozoghat.

Ausztriában tilos dohányozni a járműben, ha legalább egy 18 év alatti személy tartózkodik benne. A szabály megszegéséért akár 100 eurós (kb. 39 700 Ft) bírság is járhat, ismételt szabálysértés esetén pedig akár 1000 euró (kb. 397 000 Ft) is lehet.

Szlovéniában tilos dohányozni az autóban, ha 18 év alatti személyek vannak jelen. A szabály megszegéséért 250 eurós (kb. 99 250 Ft) bírság jár.

Skóciában tilos dohányozni az autóban, ha 18 év alatti személyek tartózkodnak benne. A tilalom mind a vezetőre, mind az utasokra vonatkozik, függetlenül attól, hogy az ablak vagy a napfénytető nyitva van-e. A szabály megszegéséért 100 font (kb. 120 euró, azaz kb. 47 600 Ft) bírság jár. Az e-cigarettákra nem vonatkozik a tilalom.

Csehországban nincs általános dohányzási tilalom az autóban. Azonban minden egykerekű járművön tilos dohányozni. Motorosok, mopedesek és kerékpárosok nem dohányozhatnak vezetés közben.

Cipruson tilos dohányozni az autóban, ha 16 év alatti gyermekek tartózkodnak benne. A szabály megszegéséért akár 85 eurós (kb. 33 700 Ft) bírság is járhat.

