Egyre kevesebb magyar fiatal dohányzik: de valami sokkal súlyosabbat csinálnak helyette

MTI
2025. október 11. 14:59

Világszerte több mint 100 millióan használnak e-cigarettát, közülük 15 millióan 13 és 15 év közöttiek - figyelmeztetett hétfőn az Egészségügyi Világszervezet (WHO) az e-cigaretta elterjedéséről készített első jelentésében, hozzátéve, hogy bár a hagyományos dohányzás visszaszorulóban van, a nikotinfüggőség továbbra is valós veszélyt jelent.

Étienne Krug, a WHO megelőzésért felelős osztályának vezetője rámutatott arra, hogy bár az e-cigarettákat a dohányipari cégek azzal népszerűsítik, hogy csökkentik a dohányzás okozta ártalmakat és segítenek a végleges leszokásban, a valóságban ezen eszközök révén a fiatalok jóval korábban válhatnak nikotinfüggővé. Hozzátette: az e-cigaretták évtizedekre vetik vissza a dohányzás terén elért eredményeket.

A WHO részéről rámutattak arra is, hogy a fiatalok a felnőtteknél átlagosan kilencszer nagyobb valószínűséggel használnak e-cigarettát, amely egyébként a magasabb jövedelmű országokban elterjedtebb. A jelentés mindazonáltal kiemeli a hagyományos dohányzás globális visszaszorulását is: míg 2000-ben mintegy 1,38 milliárd ember cigarettázott, ez a szám 2024-ben már csak 1,2 milliárd volt. A csökkenés országonként eltér: globálisan Délkelet-Ázsiában mérték a legnagyobb arányt, ahol a dohányos férfiak száma csaknem a felére esett vissza 2000 és 2024 között. A jelenlegi adatok szerint a dohányzás leginkább Európában elterjedt, a kontinensen élők több mint 24 százaléka dohányzik, beleértve a nők több mint 17 százalékát.

Ez utóbbi azt jelenti, hogy Európában dohányzik a legtöbb nő a világon. A WHO emellett arra is figyelmeztetett, hogy világszerte csaknem minden ötödik felnőtt még mindig használ dohánytermékeket, és az ezen termékekre vonatkozó szabályozások szigorítását és az újonnan megjelent nikotintermékek - például az e-cigaretták - szabályozását sürgette. A londoni székhelyű Cochrane nemzetközi egészségügyi szervezet 2024-es vizsgálata szerint a leszokók aránya valóban magasabb azok körében, akik e-cigarettára tértek át, mint azoknál, akik nikotintapasszal vagy nikotinos rágógumi segítségével igyekezték elhagyni a dohányzást, a szervezet figyelmeztetett arra is, hogy a téren további vizsgálatokra van szükség, hozzátéve, hogy az e-cigaretták hosszútávú egészségügyi hatásai egyelőre nem eléggé ismertek.

Címlapkép: Getty Images
