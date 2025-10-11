Kulka János kendőzetlenül mesélt arról, hogyan bánt a pénzzel, és milyen lelki terheket cipelt az elmúlt évtizedekben
Egyre kevesebb magyar fiatal dohányzik: de valami sokkal súlyosabbat csinálnak helyette
Világszerte több mint 100 millióan használnak e-cigarettát, közülük 15 millióan 13 és 15 év közöttiek - figyelmeztetett hétfőn az Egészségügyi Világszervezet (WHO) az e-cigaretta elterjedéséről készített első jelentésében, hozzátéve, hogy bár a hagyományos dohányzás visszaszorulóban van, a nikotinfüggőség továbbra is valós veszélyt jelent.
Étienne Krug, a WHO megelőzésért felelős osztályának vezetője rámutatott arra, hogy bár az e-cigarettákat a dohányipari cégek azzal népszerűsítik, hogy csökkentik a dohányzás okozta ártalmakat és segítenek a végleges leszokásban, a valóságban ezen eszközök révén a fiatalok jóval korábban válhatnak nikotinfüggővé. Hozzátette: az e-cigaretták évtizedekre vetik vissza a dohányzás terén elért eredményeket.
A WHO részéről rámutattak arra is, hogy a fiatalok a felnőtteknél átlagosan kilencszer nagyobb valószínűséggel használnak e-cigarettát, amely egyébként a magasabb jövedelmű országokban elterjedtebb. A jelentés mindazonáltal kiemeli a hagyományos dohányzás globális visszaszorulását is: míg 2000-ben mintegy 1,38 milliárd ember cigarettázott, ez a szám 2024-ben már csak 1,2 milliárd volt. A csökkenés országonként eltér: globálisan Délkelet-Ázsiában mérték a legnagyobb arányt, ahol a dohányos férfiak száma csaknem a felére esett vissza 2000 és 2024 között. A jelenlegi adatok szerint a dohányzás leginkább Európában elterjedt, a kontinensen élők több mint 24 százaléka dohányzik, beleértve a nők több mint 17 százalékát.
Ez utóbbi azt jelenti, hogy Európában dohányzik a legtöbb nő a világon. A WHO emellett arra is figyelmeztetett, hogy világszerte csaknem minden ötödik felnőtt még mindig használ dohánytermékeket, és az ezen termékekre vonatkozó szabályozások szigorítását és az újonnan megjelent nikotintermékek - például az e-cigaretták - szabályozását sürgette. A londoni székhelyű Cochrane nemzetközi egészségügyi szervezet 2024-es vizsgálata szerint a leszokók aránya valóban magasabb azok körében, akik e-cigarettára tértek át, mint azoknál, akik nikotintapasszal vagy nikotinos rágógumi segítségével igyekezték elhagyni a dohányzást, a szervezet figyelmeztetett arra is, hogy a téren további vizsgálatokra van szükség, hozzátéve, hogy az e-cigaretták hosszútávú egészségügyi hatásai egyelőre nem eléggé ismertek.
Drágább, de környezetkímélőbb – mi áll a növényi élelmiszerek ára mögött? Hazai és globális trendek a CHART by Pénzcentrum friss epizódjában!
Hogyan igényelhető rokkant kocsi, elektromos moped közgyógyra, egyáltalán kinek jár a rokkantkocsi tb-re? Mennyibe kerül egy elektromos moped tb támogatással mozgássérülteknek?
Egy új tanulmány szerint a csupasz vakondpatkányok különleges DNS-javító mechanizmusa magyarázatot adhat rendkívüli élettartamukra
A lelki egészség világnapja alkalmából a WHC Csoport kisgyerekeket kérdezett meg, hogy ténylegesen mennyire viszi haza egy adott szülő a munkahelyi terheket.
A Lelki Egészség Világnapja kapcsán a hazai állapotokról Dr. Wernigg Róbertet, a Magyar Pszichiátriai Társaság főtitkárát kérdeztük.
Kutatások szerint az anti-aging krémek 97%-a fizikailag képtelen elérni a bőrnek azt a rétegét, ahol a ráncok valójában kialakulnak
Az október–március közötti időszakban mindenkinek javasolt a D-vitamin pótlás: az ajánlott beviteli érték pedig kortól, egészségi állapottól, élethelyzettől függően változhat.
Újra megjelent az afrikai sertéspestis Arad megyében, miután fél évig nem észleltek fertőzést a térségben.
Te is cigarettázol, fogyasztasz kávét, energiaitalt? Súlyos dolog derült ki róluk, sok magyar nem is sejti
A mindennapi életben leggyakrabban fogyasztott italok közé tartozik a kávé és az energiaital.
Meghatóan végződött Zacher Gábor utolsó mentős műszakja a nyugdíjba vonulása előtt.
A magyar dolgozók kétharmada hiányolja munkahelyén a mentális egészséget, miközben a munkahelyi stressz és a folyamatos túlterheltség már kollektív népbetegség.
Több millió magyar nem jut el időben fogorvoshoz. Anyagi gond, orvoshiány, hosszú várólisták – meglepő adatok Európából és itthonról is!
Dán kutatók több mint 6500 beteg egészségügyi adatait elemezve arra a következtetésre jutottak, hogy a tramadol növeli a súlyos mellékhatások, köztük a szívbetegségek kockázatát.
Sokakat érint, mégsem tudnak róla: brutális, mit okozhat a fűtési szezon indulása, erre kell figyelni
Ahogy csökken a hőmérséklet és bekapcsoljuk a fűtést, sokan tapasztalják, hogy arcbőrük feszesebb, szárazabb és irritáltabb lesz.
Figyelem! Rákkeltő anyagot is találtak a közkedvelt bolti fűszerekben: nehogy megedd, ha ilyet vettél
Minden második oregánó megbukott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) nagyszabású célellenőrzésén, amelynek fókuszában az oregánó és az őrölt bors állt.
Vesztegetés gyanújával fogtak el két főorvost és egy szociális munkást Budapesten – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) kedden a police.hu oldalon.
Október 1-jéig 4739 lakóépület gyulladt ki Magyarországon, ami 128-cal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban.
Összeomlott a Szent János Kórház informatikai rendszere kedden délelőtt, több beteg és dolgozó is arról számolt be, hogy emiatt komoly fennakadások voltak az ellátásban.
-
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
-
Töltsd le az 5 éves MySPAR appot - spórolj és nyerd meg az új Peugeot 2008-at! (x)
Születésnapját ünnepli a MySPAR app, amit már több mint félmillióan használnak nap mint nap. Most a hetente frissülő digitális kuponok többsége akár 30% kedvezményt ad, a nyereményjáték fődíja pedig egy vadonatúj Peugeot 2008!
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát