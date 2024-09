Szavaztak az autóban dohányzás betiltásáról: minden egy irányba mutat Magyarországon is

Bár több európai országban nagyon komolyan szankcionálva van, ha valaki kiskorú mellett egy autóban dohányzik, Magyarországon egyelőre nincs ilyen jogszabályi tiltás. Pedig kereslet éppen lenne rá, a Pénzcentrum olvasói például elsöprő többségben, majd 80 százalékban támogatnák, ha betiltanák az autókban való dohányzást akkor, ha kiskorú is utaznak a gépjárműben.

Belgium, Anglia, Finnország, Görögország, Olaszország, Szlovénia, hogy csak néhány olyan európai országot említsünk, ahol valamilyen szinten korlátozva van a személyautókban való dohányzás. A példa okáért, a felsorolt országok mind közösek abban, hogy tiltják és büntetik azokat a személyeket, akik úgy dohányoznak egy autóban, hogy abban egy kiskorú gyermek is utazik. A korhatárok persze már változók, van ahol 18 év, van ahol 15, de olyan is akad, ahol 12 év az utasnak az a korhatára, ami mellett már tilos dohányozni.

Közös viszont, hogy a szabályok megszegése extrém büntetéseket is vonhat maga után. Van, ahol a bírság 25-50 ezer forint körüli összegről indul, de több helyen ez felmehet 100-500-600 ezer forintra is. Korábbi cikkünkben össze is szedtük a korlátozásokat bevezető országokat, és a konkrét büntetési tételeket is. Ezek után pedig nem maradt más hátra, megkérdeztük az olvasóinkat is, ők személy szerint mit szólnának egy ilyen tiltáshoz.

Szavaztak a dohányzást betiltásáról az autókban

Magyarországon is régóta vita tárgyát képzi, hogy be kellene-e tiltani az autókban való dohányzást akkor, ha a járműben kiskorú gyermek is utazik. A kérdésben persze mint minden nagyobb horderővel bíró döntéshelyzetben, itt is megoszlanak a vélemények, de mielőtt a téma hazai kronológiáját végigjárnánk, lássuk, miként vélekednek a Pénzcentrum olvasói a témában.

Ahogy a számokból láthatjuk, a Pénzcentrum olvasóinak elsöprő többsége, 79 százaléka vélekedik úgy, hogy nyugodtan be lehetne tiltani az autókban való dohányzást akkor, ha a járműben kiskorú utas is tartózkodik. Ezzel szemben a szavazók mindössze 21 százaléka vélekedett úgy, hogy nem támogatna hasonló intervenciót.

Mi lesz idehaza az autókban történő dohányzás betiltásával?

Ahogy látjuk, olvasóink elsöprő többsége betiltaná a kocsikban való dohányzást akkor, ha a járműben kiskorú is utazik. Ennek ellenére a tiltás bevezetése jelenleg nincs napirenden a döntéshozóknál, legalábbis hallani nem igen lehet róla. Azonban mint ismeretes, Lázár János, jelenlegi építési és közlekedési miniszter, aki egyben a nemdohányzók védelméért felelős miniszterelnöki biztosi posztot is ellátja, 2019-ben már letett a kormány asztalára egy javaslatcsomagot, amelyben többek között a kocsiban dohányzás tilalma is szerepelt.

Mint akkor elmondta, a Belügyminisztérium is támogatta a tervezetét, és kijelentette, szorgalmazza, hogy a kocsik mellett például a társasházak közös területein is törvényileg tilos legyen a dohányzás. Erre reagálva Gulyás Gergely kancelláriaminiszter egy Kormányinfón úgy nyilatkozott: nem lehet megtiltani, hogy valaki a saját autójában dohányozzon. Azóta pedig nem is történt előrelépés az ügyben a jogalkotás tekintetében.

Az ügyben korábban maga Müller Cecília is megszólalt, aki szerint „a dohányzás korlátozásáról szóló jelenlegi jogalkotási koncepcióba a magánélet színtereit érintő korlátozás nem illeszthető be. A jogalkotó itt húzta meg a határt az egyes személyek önrendelkezési jogába való beavatkozás tekintetében, melynek korlátja a hatályos Alaptörvény szerint csak mások jogainak – ebben a esetben az egészséghez való jogának – védelme lehet”.

Mit mond a KRESZ?

A jelenlegi KRESZ nem rendelkezik kifejezetten a dohányzásról az autóban, még akkor sem, ha kiskorú utas van a járműben. Azonban az általános szabályok szerint minden közlekedőnek úgy kell viselkednie, hogy ne veszélyeztesse sem a saját, sem mások testi épségét, valamint ne akadályozza indokolatlanul a forgalom többi résztvevőjét.

Ez azt jelenti, hogy amennyiben a dohányzás miatt balesetveszély vagy jogsértés következik be, a sofőr felelősségre vonható lehet.

Ki így, ki úgy vélekedik

Nem véletlen, hogy a tiltást pártolók közül sokan úgy vélik, hogy ha a mobiltelefon használata tilos vezetés közben, akkor a dohányzásnak is tilosnak kellene lennie, mivel hasonló módon elvonhatja a sofőr figyelmét – nem is beszélve arról, hogy a cigaretta meggyújtása tűzveszélyt jelenthet, ha parázs kerül az utastérbe.

Akik viszont ágálnak egy ilyesféle tiltás ellen, azok gyakran hasonló érveket hoznak fel, mint amiket az Alaptörvényre utalva, maga Müller Cecília is hangoztatott. Nevezetesen a felnőtt, tulajdonosok jogaira hivatkoznak. Közülük sokan úgy vélik, hogy az állam túlzottan beavatkozna a magánéletbe, ha előírná, hogy ki, mikor gyújthat rá egy személyautóban. Emellett persze elmerül az a kérdés is, hogy egy ilyen szabály betartatása nehézkes lehet, hiszen a hatóságoknak bizonyítaniuk kellene, hogy a járműben dohányoztak, ami megnehezítené egy esetleges rendelet hatékony végrehajtását.

Ettől függetlenül, bár jelenleg az autókban való dohányzást nincs egyértelműen szabályozva/tiltva, az egészség védelmére vonatkozó érvek idővel partot moshatnak, és eljöhet valamiféle teljes vagy részleges tiltás, hiszen a passzív dohányzás is bizonyítottan káros.