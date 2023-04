Lehangoló, milyen autóra futja az átlag magyar melósnak: na, ezért vagyunk Európa roncstemetője

Szánthó Péter Link a vágólapra másolva

Autóban mérve is brutális a bérolló Magyarországon: mialatt a legolcsóbb, legfapadosabb kisautóért a legrosszabbul kereső dolgozóknak több mint 4 évet kellene robotolni - úgy, hogy a teljes fizetésüket autóvásárlásra teszik félre -, addig a budapesti átlagfizetésből mindez kevesebb mint egy év alatt jönne össze. A Pénzcentrum most megnézte, mire mennének az újautó piacon azok, akik a KSH által kalkulált átlagbért, mediánbért keresik, és mennyire vannak könnyú helyzetben a legjobban fizetett hazai melósok. Annyit elárulunk: eléggé. Mint kiderült, a rosszabb jövedelmi helyzetűek a bankokban is jócskán ráfizethetnek, pusztán azért, mert az átlagos fizetést viszik haza havonta, vagy annál kevesebbet.

Címlapkép: Getty Images

