Vége a Suzuki egyeduralmának? Ezek most a magyarok kedvenc népautói, itt a friss toplista

Az első negyedévben több személyautó állt forgalomba Magyarországon, mint az előző év azonos időszakában - derült ki a Datahouse adataiból. A márkák között a jópár éveg piacvezető Suzuki visszaesett. A modellek versenyében az S-Cross még tartja magát az első helyen, de nem húzott el olyan messzire a riválisoktól, mint a korábbiakban, sőt. Mint kiderült, a Tesla egyre feljebb mászik a hazai forgalomba helyezési ranglistán.

A kilábalás jelei mutatkoznak a magyar autópiacon, legalábbis ez derült ki a Datahouse friss adataiból. A havi statisztikák szerint márciusban 11 498 személyautó kapott rendszámot idehaza, ami 3,1 százalékkal több, mint 2022 márciusában volt. Ugyanakkor a 2021-es értéktől még mindig 7,5 százalékkal elmarad.

Ami az első negyedévet illeti: idén az első 3 hónapban 29 561 autó állt itthon forgalomba, 3 százalékkal több, mint a tavalyi év hasonló időszakában, viszont 8,2 százalékkal kevesebb, mint 2021 első negyedévében.

Ami a márkaösszesítést illeti, elég szokatlan a kép, hiszen 2023-ban a Toyota toronymagasan vezet 4309 gépkocsival, második a Volkswagen 2320 darabbal. Harmadik a Ford 2313-al, a Skoda a negyedik 2277-el és a hosszú évekig piacvezető Suzuki pedig csak az ötödik helyen áll 2159 forgalomba helyezéssel a háromhavi adatok alapján.

A márkalistán ugyanakkor még tartja magát a Suzuki, Magyarország kedvenc autója 2023 első negyedévében az S-Cross volt (1101 db), de vezető hely már nem olyan biztos, mint az utóbbi években volt. Ugyanis a második Skoda Octavia és a harmadik KIA Ceed is kevesebb mint 100 forgalomba helyezéssel van lemaradva.

A magyarok kedvenc autója, a listát évekig vezető Suzuki Vitara most csak a hatodik, mindössze 812 darab állt forgalomba idén. Meglepetés, és az összesítés történetében először a Tesla is felkerült a top 20-ba, a Model Y az első három hónap adatai alapján a 20. helyen áll, holtversenyben a Ford Kugával - Elon Musk autómárkája a gyártók tekintetében most a 19. Magyarországon. Ezek mellett a nagycsaládos kedvezmény kedvenc hétszemélyes modelljei sem maradhattak ki: a Dacia Jogger a 12. helyen áll, a Ford Tourneo a 4. a listán.

Címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA