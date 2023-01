Ilyen új autót vehetsz 5 millió alatt 2023-ban Magyarországon: itt a márkalista!

Januári olcsó, új autó körképünk elég komor képet fest: ma már 4,5 millió forint is kevés ahhoz, hogy egy élhető, új autót vásárolhassunk Magyarországon. Kiderült, hogy ősz óta is jócskán megdrágultak a legolcsóbb új autók itthon, egy családi méretű modell, nem fapados felszereltséggel már inkább a 6 milliós árkategóriába csúszik be. De a magyarok kedvenc autóját, a Suzuki S-Crosst már 13 millió forintig is fel lehet extrázni.

Hol van már az a világ, amikor 4 millió forint alatt is lehetett épkézláb új autót találni Magyarországon... Egy évvel ezelőtt még lehetséges volt 3,7 millió alatt új autóhoz jutni, igaz, akkor már csak két modell fért bele ebbe a keretbe. 2021 februárjában még 5+1 olyan kocsit számoltunk össze, ami az "álomhatár" alatt elérhető volt,

mára viszont már úgy fest, 4,5 millió forint is kevés lehet ahhoz, hogy ne egy full fapados új kocsiba üljünk.

Ugyanis a legolcsóbb hazai új autó, a Mitsubishi Space Star immáron legkevesebb 4 440 000 forintba kerül. Ennyiért az Entry alapkivitelt kaphatjuk meg, audio egység nélkül, a központi zárat is felejtsük el, ahogy a légkondit is. Illetve, ha nem fehéreben szeretnénk, akkor újabb 150 ezer forintot kell leperkálni. Az eggyel jobb, Inform felszereltség 4 880 000 forintba kerül, audio egység ugyan ebben sincs, de központi zárat és klímát már kapunk. Ugyanez a kocsi egy éve még 3 560 000 forintba került, október óta pedig 110 ezer forinttal emelt az áran az importőr.

A kis Hyundai i10-es a legolcsóbb Life felszereltségben 4 549 000 forintba kerül most, ez október óta nem drágult. A legfapadosabb kivitelben nincs is klíma, csak a Life Plus-ban, ahogy audio rendszer is csak ebben van. A plusz csomagért 300 ezer forintot kérnek, szóval nyugodtan lehet 4 849 000 forittal számolni, ha élhető i10-est akarunk venni. A legalapabb verzió 2022 eleje óta 950 ezer forintot drágult.

Harmadik helyen a KIA Picanto áll, ami most 4 799 000 forintba kerül, a Silver felszereltségben - azaz október óta 150 ezer forintot emeltek az árán. Ennyi pénzért fehérben vehetjük meg, viszont a klíma benne van az árban, ahogy a "buta" rádió is. Ha a 8 colos kijelzős rendszerrel kérjük, akkor még 200 ezer forintot le kell tenni az asztalra a Vision-csomagért, és akkor máris 5 millánál tartunk. Ha esetleg nem fehérben szeretnénk, az még plusz 145 ezer forint.

Negyedik a Dacia Sandero, ami cikkünk megjelenésekor legkevesebb 5 649 000 forintért kapható, tavaly októberben még 5 millió 90 ezer forintért meg lehetett venni, szóval jócskán emelt az árán az importőr. Az Essential kivitelben nincs benne többek között a magasságában állítható vezetőülés, és a klímát is csak 130 ezres felárért szerelik be nekünk - alap rádió viszont van. Tehát, ha klímát is akarunk az új Daciánkba, akkor már majdnem 5,8 milliót kell kicsengetni érte. Másik híresen olcsó modellt, a Logant ne is keressük, nem szerepel már a kínálatban.

És itt jegyeznénk meg, hogy 2021 elején 3,4 millióért már lehetett új Sanderót venni. Persze, akkor még 360 körül volt az euró, nem 400, és a háborúra sem gondolt senki.

Na, de haladjunk tovább: az ötödik helyre a Suzuki Ignis futott be 5 750 000 forintos alapárával. A GL-felszereltségben széria a klíma, a rádió és az elektromosan állítható tükör és a start-stop rendszer is. Októberben ez a kocsi még 5 millió 390 ezerbe került. A hatodik legolcsóbb Swift csak 30 ezerrel drágább, mint az Ignis, ennek az ára is hasonló mértékben emelkedett tavaly ősz óta, mint a kistestvéé.

6 millió alá befér még a Toyota Aygo X, az Active alapkivitelben 5 920 000 forintba kerül. A Dacia Duster legfapadosabb verziója legkevesebb 5 969 000 forintért rendelhető, a Hyundai i20 épp egy ezressel kerül kevesebbe, mint a 6 milliós "álomhatár", jelenleg 5 999 000 forint a legolcsóbb listaára.

Lekerült a toplistáról viszont a Fiat Panda, amely a legutóbbi összeállításunk 4. helyén állt 5 millió 20 ezer forintos vételárval. Ma már viszont csak a Panda Cross árlistája van fent a hivatalos magyar oldalon, ami legkevesebb 6,4 millióba kerül.

Ennyibe kerülnek a magyarok kedvenc autói

Azt is megnéztük, mennyibe kerülnek azok a modellek, amelyek a 2022-es forgalomba helyezési toplista élén végeztek, azaz mennyit fizethet egy új kocsiért a legtöbb magyar autóvásárló. A prímet tavaly a Suzuki S-Cross vitte, amely most legkevesebb 7 950 000 forintba kerül, de egészen 13 millióig extrázható az új hibridhajtással, összkerekesen, napfénytetővel és a többivel. A második helyezett Vitara 7 440 000 forintért vihető most legkevesebb, de 12 millió forint fölé is lehet pumpálni a vételárat.

Pont a múlt héten írtuk meg, hogy a Suzuki áremeléssel indította az évet, a Vitara árát 6,99 millióról vitték fel a mostani szintre, az S-Cross 7,5 millióba került a drágulás előtt.

A harmadik legtöbbet forgalomba helyezett kocsi a KIA Ceed volt 2022-ben, ami jelen állás szerint legkevesebb 7 949 000 forintba kerül, de a kombi kivitel 12 millióig is extrázható, van belőle plug-in hibrid is, ami legkevesebb 13 millió forintba kerül, és nagyjából hasonló áron megy a sportos kivitel, a ProCeed GT is.

Negyedik helyen a Toyota Corolla végzett, amiért legkevesebb 9 055 000 forintot kérnek most, de a kombiért már minimum 12 505 000 forintot kell leszurkolni.

Ötödik a Dacia Duster lett, amiről már fentebb volt szó. Ebből a legextrásabb, Extreme felszereltséggel, 4 kerék hajtással, Blue DCi115-ös motorral már 8 849 000 forintba kerül.

Meddig tarthat a drágulás?

Az autóárak kapcsán december végi interjúnkban Gablini Gábor, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke arról beszélt, többek között az euróárfolyam ingadozásai miatt az importőrök nem tudták elkerülni az áremeléseket.

Emlékezzünk vissza, az év elején indultunk 350-360-as euróról, voltunk 430-nál is, és még a legtapasztaltabb elemzők sem tartották kizártnak, hogy akár 450-ig is felszökhet az árfolyam. Egy importőr, akinek euróban kell fizetni a termékért ilyenkor mit tud csinálni? Felkészül a legrosszabbra, és megpróbál árazni

- magyarázta az elnök, aki szerint némi megnyugvásra adhat okot, hogy révbe ért a megállapodás az Európai Unióval, így Magyarország hozzájuthat a forrásokhoz. Reményeik szerint ez elhozhatja azt is hogy a forint volatilitása csökkenni fog, megnyugszik az árfolyam, "talán egy egészségesebb mértékre is csökken, mert én azért hiszem, hogy Magyarországnak középtávon a 400 alatti euró lenne az érdeke."

Az autóárak növekedése az euróárfolyam stabilizálódásával megállhat, annak viszont nincs sok esélye Gablini Gábor szerint, hogy csökkenjenek a listaárak, a mostani inflációs környezetben ennek kevés a realitása. Ugyanis az árfolyam mellett a másik fő árképző tényező a kereskedők költségeinek összessége: a minimálbér pedig idén 16 százalékkal emelkedett, a rezsiköltségek is elszálltak, ami gátja lehet az árak csökkenésének.