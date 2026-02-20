2026. február 20. péntek Aladár, Álmos
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
London, Egyesült Királyság - 2013. július 31: Emirates Stadion. Az Ashburton Grove, amelyet szponzori okokból Emirates Stadionként vagy egyszerűen csak The Emirates néven ismernek, az Arsenal otthona.
Sport

Végre megvan a várva várt hosszabbítás: nagy bejelentést tett a Premier League élcsapata

Pénzcentrum
2026. február 20. 17:45

Bukayo Saka hosszú távú szerződést írt alá az Arsenallal, ezzel megerősítve, hogy jövőjét a londoni klubhoz köti. A megállapodást a felek hivatalosan is bejelentették - jelentette a Mirror.

A hírek már a hét elején napvilágot láttak, miszerint az Arsenal sztárjátékosa aláírta az új megállapodást, miután januárban szóban már megegyezett a klubbal a feltételekről. Saka a szerdai, Wolverhampton elleni 2–2-es döntetlen során szerzett gólját követően egy képzeletbeli szerződés aláírását imitálta, ezzel is utalva a közelgő bejelentésre. A tárgyalások több mint egy éve zajlottak, tekintve, hogy előző, 2027-ig szóló kontraktusát még 2023-ban látta el kézjegyével - a hírek szerint most megkapta a heti 300 ezer fontos fizetést is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Arsenal saját nevelésű játékosa a klub egyik legmeghatározóbb futballistájává nőtte ki magát Mikel Arteta csapatában, miközben az angol válogatottnak is kulcsembere lett. Saka a bejelentés kapcsán elmondta: családjával együtt óriási örömöt éreznek, és bízik benne, hogy az elkövetkező években sikerül az áttörés, valamint trófeákat nyerhetnek.

Bukayo Saka
Csapata: Arsenal
Posztja: támadó
Nemzetisége: angol
Életkora: 25 év
Szerződése lejár: 2027. június 29.
Piaci értéke: 130M €
Adatlap létrehozva: 2026.02.20.

A 23 éves játékos kiemelte a szurkolók feltétel nélküli támogatását, amelyet a sikerek és a nehezebb időszakok során egyaránt érez. Hozzátette: pályafutása végén arra szeretne visszatekinteni, hogy miután hétévesen csatlakozott az Arsenalhoz, az összes elérhető trófeát megnyerte a klub színeiben.

Mivel az Arsenal az idei szezonban még mind a négy fronton versenyben van, Saka szerződéshosszabbítása a lehető legjobbkor érkezett a szurkolók és a klub számára.
Címlapkép: Getty Images
#fizetés #foci #sport #szerződés #premier league #átigazolási hírek #Arsenal #angol foci #angol válogatott #mikel arteta

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:43
18:34
18:00
17:45
17:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 20.
Drága csapdába sétál rengeteg magyar lakástulaj 2026-ban: jó ideig futhat a pénze után, aki ezt benézi
2026. február 19.
Megszólalt Trunk DABLTY Tamás: sokan gondolták, de nem a Z generáció fogja megváltani a világot
2026. február 20.
Az igazi lakásbumm még csak most következik Magyarországon: ezzel számoljon, aki ingatlant venne 2026-ban
2026. február 20.
Elképesztő, mivel trükköznek a hackerek 2026-ban: egy másodperc alatt repül minden pénze annak, aki erre nem figyel oda
2026. február 20.
Magyarok tízezrei kerültek brutális adósságspirálba: esélyük sincs kitörni a csapdából
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 20. péntek
Aladár, Álmos
8. hét
Február 20.
A pipázás világnapja
Február 20.
A társadalmi igazságosság napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Lassan megszabadul a foci a VAR-rendszertől? Már az UEFA vezetése is beleszállt, mi lesz ebből?
2
4 napja
Budapest-Bamako: rally útvonal, térkép, nevezési díj 2026-ban - Már elindult a nevezés a 2028-as futamra is
3
1 hete
Téli olimpia 2026: itt a pénteki program, nekik szurkolhatunk ma magyar színekben
4
21 órája
Olimpiai életjáradék: itt a lista, ennyi pénz jár a téli olimpiai érem, és más helyezések után
5
3 napja
Téli olimpia 2026: itt a keddi program, időpontok, versenyek és éremosztások
PÉNZÜGYI KISOKOS
Következményi kár
tehát valamely közvetlen dologi kár következményeként előálló, azzal közvetlen okozati összefüggésben álló, általában hosszabb időtartamon át fennálló jövedelem-kiesés és/vagy pótlólagos ráfordítás felmerülése (pl. a tűz következtében előálló üzemszünet). A hozamkiesést fedező biztosítások érdekes példája a növények terméshozam-kiesés biztosítása, amely összkockázatú változatában az átlagos terméshozamhoz kapcsolódó meghatározott garanciát jelent.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 20. 18:00
Kvíz: Te ismered ezeket a régies, népies magyar szavakat? Lássuk, tudod-e mit jelent ez a 10 kifejezés!
Pénzcentrum  |  2026. február 20. 16:48
Kimondták, Trump jogszerűtlenül vetette ki a vámokat: itt az amerikai legfelsőbb bíróság ítélete
Agrárszektor  |  2026. február 20. 18:29
Sokkoló kutatás látott napvilágot: több ezer baktériumot kell vizsgálni
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel