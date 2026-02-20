Végre megvan a várva várt hosszabbítás: nagy bejelentést tett a Premier League élcsapata

Bukayo Saka hosszú távú szerződést írt alá az Arsenallal, ezzel megerősítve, hogy jövőjét a londoni klubhoz köti. A megállapodást a felek hivatalosan is bejelentették - jelentette a Mirror.

A hírek már a hét elején napvilágot láttak, miszerint az Arsenal sztárjátékosa aláírta az új megállapodást, miután januárban szóban már megegyezett a klubbal a feltételekről. Saka a szerdai, Wolverhampton elleni 2–2-es döntetlen során szerzett gólját követően egy képzeletbeli szerződés aláírását imitálta, ezzel is utalva a közelgő bejelentésre. A tárgyalások több mint egy éve zajlottak, tekintve, hogy előző, 2027-ig szóló kontraktusát még 2023-ban látta el kézjegyével - a hírek szerint most megkapta a heti 300 ezer fontos fizetést is.

Az Arsenal saját nevelésű játékosa a klub egyik legmeghatározóbb futballistájává nőtte ki magát Mikel Arteta csapatában, miközben az angol válogatottnak is kulcsembere lett. Saka a bejelentés kapcsán elmondta: családjával együtt óriási örömöt éreznek, és bízik benne, hogy az elkövetkező években sikerül az áttörés, valamint trófeákat nyerhetnek.

A 23 éves játékos kiemelte a szurkolók feltétel nélküli támogatását, amelyet a sikerek és a nehezebb időszakok során egyaránt érez. Hozzátette: pályafutása végén arra szeretne visszatekinteni, hogy miután hétévesen csatlakozott az Arsenalhoz, az összes elérhető trófeát megnyerte a klub színeiben.

Mivel az Arsenal az idei szezonban még mind a négy fronton versenyben van, Saka szerződéshosszabbítása a lehető legjobbkor érkezett a szurkolók és a klub számára.