Az Aston Martin az egyetlen csapat, amely Honda-erőforrást használ a Forma-1 2026-os szabályrendszerében, ám az eddigiek alapján komoly megbízhatósági gondokkal küzdenek.
Végre megvan a várva várt hosszabbítás: nagy bejelentést tett a Premier League élcsapata
Bukayo Saka hosszú távú szerződést írt alá az Arsenallal, ezzel megerősítve, hogy jövőjét a londoni klubhoz köti. A megállapodást a felek hivatalosan is bejelentették - jelentette a Mirror.
A hírek már a hét elején napvilágot láttak, miszerint az Arsenal sztárjátékosa aláírta az új megállapodást, miután januárban szóban már megegyezett a klubbal a feltételekről. Saka a szerdai, Wolverhampton elleni 2–2-es döntetlen során szerzett gólját követően egy képzeletbeli szerződés aláírását imitálta, ezzel is utalva a közelgő bejelentésre. A tárgyalások több mint egy éve zajlottak, tekintve, hogy előző, 2027-ig szóló kontraktusát még 2023-ban látta el kézjegyével - a hírek szerint most megkapta a heti 300 ezer fontos fizetést is.
Az Arsenal saját nevelésű játékosa a klub egyik legmeghatározóbb futballistájává nőtte ki magát Mikel Arteta csapatában, miközben az angol válogatottnak is kulcsembere lett. Saka a bejelentés kapcsán elmondta: családjával együtt óriási örömöt éreznek, és bízik benne, hogy az elkövetkező években sikerül az áttörés, valamint trófeákat nyerhetnek.
A 23 éves játékos kiemelte a szurkolók feltétel nélküli támogatását, amelyet a sikerek és a nehezebb időszakok során egyaránt érez. Hozzátette: pályafutása végén arra szeretne visszatekinteni, hogy miután hétévesen csatlakozott az Arsenalhoz, az összes elérhető trófeát megnyerte a klub színeiben.
Mivel az Arsenal az idei szezonban még mind a négy fronton versenyben van, Saka szerződéshosszabbítása a lehető legjobbkor érkezett a szurkolók és a klub számára.
Michael Carrick, a Manchester United megbízott vezetőedzője a BBC-nek adott interjúban megerősítette, hogy szívesen maradna a klub kispadján hosszú távon is.
Xabi Alonso elutasította az Olympique de Marseille megkeresését, mivel túlságosan kaotikusnak ítélte meg a francia klubnál kialakult helyzetet.
A Forma–1 vezetése nyugalomra intette a közvéleményt, miután az idei szezon előtti tesztek során a versenyzők élesen bírálták az új szabályokat.
Ukrajna téli paralimpiai csapata bojkottálja a paralimpia nyitóünnepségét, tiltakozásul amiatt, hogy az orosz és belarusz sportolók saját nemzeti zászlajuk alatt versenyezhetnek
Egyéniben két magyar rövidpályás gyorskorcsolyázó harcol ma a téli olimpián, de jégre lép a férfi váltó is 5000 méteren.
Ma este a Bundesliga, a Ligue 1, a Serie A és a La Liga is egy-egy mérkőzéssel jelentkezik. A találkozók több fronton is komoly tétet...
Az érmekért és helyezésekért pedig ugyanúgy jár az olimpiai jutalom, illetve egyes esetekben életjáradék a téli olimpián is, mint a nyárin.
Nagyon motiváltan indul neki a szezonnak Lewis Hamilton: szerinte nagyon fontos dolog került be a Ferrariba
A hétszeres világbajnok úgy érzi, emberileg és szakmailag is élete formájában van a Ferrarinál, az új autóban pedig már az ő "DNS-e" is megtalálható.
Újabb olimpiai helyezés a magyar csapattól: Kim Minszeok hetedik lett 1500 méteres gyorskorcsolyában
Kínai aranyérem született 1500 méteren, a magyar színekben induló Kim Minszok a hetedik helyen zárt.
A Leicester City fellebbezett a hat pontos levonás ellen, amelyet az Angol Labdarúgó Liga (EFL) pénzügyi szabályainak megsértése miatt szabtak ki rájuk.
Virgil van Dijk szerint Szoboszlai Dominik alkalmas arra, hogy idővel átvegye tőle a csapatkapitányi karszalagot a Liverpoolnál.
Alig tíz nappal azután, hogy a Seattle Seahawks megnyerte a Super Bowlt, a franchise-t hivatalosan is eladásra kínálták.
Mi történhetett? Kihátrált a versenyből a háromszoros dartsvilágbajnok van Gerwen, ellenfele járt jól
Michael van Gerwen betegsége miatt kénytelen kihagyni a darts Premier League ma esti, glasgow-i fordulóját, ami automatikus továbbjutást biztosít Luke Littlernek az elődöntőbe.
Ma Kim Minszok szerepel 1500 méteres gyorskorcsolyában a magyarok közül. Lássuk a programot!
Észak-londoni derbi, Lipcse-Dortmund; nem semmi hétvégéjük lesz a focirajongóknak.
Rangadók hétvégéje jön a Fizz Ligában: a listavezető Győri ETO Pakson, a dobogóért küzdő Debrecen pedig Zalaegerszegen lép pályára
A baseball történetének legsikeresebb klubja, a New York Yankees szerződtette a 16 éves magyar elkapót, Morua Márkót.
Már saját szurkolóit is átveri a Tottenham? Felszólaltak a drukkerek, súlyos dolgokkal vádolják a klubot
A vád szerint a dokumentumból kényes témákat hagytak ki, többek között a kiesés veszélyével kapcsolatos aggodalmakat.
