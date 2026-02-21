Hatalmas változások készülnek a Touron, Girón: minden átalakul a legnagyobb bringaversenyeken?

A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) konzultációs folyamatot indított a profi országúti kerékpározás szervezeti modelljének jövőjéről, melynek elsődleges célja a médiajelenlét erősítése és a bevételtermelés növelése - írta a Sportsbusiness.com.

Az UCI február közepén jelentette be, hogy átfogó egyeztetést kezdeményez a profi országúti kerékpározás reformjáról. A szövetség a sportág szervezeti modelljének átalakítását tűzte ki célul, amelytől a médiaelérés bővülését és a bevételi lehetőségek javulását várják.

A lépés azt jelzi, hogy a nemzetközi szövetség felismerte: a jelenlegi keretek között az országúti kerékpározás nem aknázza ki teljes mértékben a benne rejlő üzleti potenciált. A konzultációba várhatóan az érintett piac összes szereplőjét – a csapatokat, a versenyszervezőket, a műsorszolgáltatókat és a szponzorokat – bevonják majd a tervezési folyamatba.

A kezdeményezés illeszkedik a kerékpársport piacának élénküléséhez. Jó példa erre a belga RTBF közszolgálati csatorna, amely az idei évtől kiemelten közvetíti a Vuelta a Españát, ezzel is jelezve a sportág növekvő médiaértékét.