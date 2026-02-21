Bár az ország nagy részén elmaradt az előrejelzett havazás, a Nyugat-Dunántúlon a lehullott csapadék komoly fennakadásokat és baleseteket okozott.
Jön a kora tavasz, vagy visszavág a kemény tél? Elképesztő, amit az időjárás tartogat február végére
Frontok sora éri el a Kárpát-medencét a következő napokban, ám a friss előrejelzések szerint komoly lehűlés nem várható. A nyugatias áramlás hatására enyhe, nedves levegő érkezik fölénk, így március eleje inkább kora tavaszias idővel indulhat, mintsem télies fordulattal.
A következő napokban több front is átvonul térségünk felett, ám a legfrissebb modell-előrejelzések szerint jelentős lehűlésre egyelőre nincs kilátás. Március eleje inkább kora tavaszias hangulatot ígér - írja az Időkép.
A meteorológiai tél a végéhez közeledik, egyre inkább a tavasz kerül előtérbe. Felmerül a kérdés: visszatérhet-e még a tél, vagy végleg átadja a helyét az enyhébb időnek? A jelenlegi számítások alapján inkább az utóbbi forgatókönyv tűnik valószínűnek. A jövő héten Európa időjárását alapvetően a nyugatias áramlás határozza meg.
Az Atlanti-óceán térségében felerősödő zonális áramlás hatására egymást követik a mérsékelt övi ciklonok és azok frontjai, amelyek enyhe, nedves levegőt szállítanak a kontinens fölé. Ezek a frontok a Kárpát-medencét is sorra elérik.
Vasárnap újabb melegfront érkezik nyugat felől: többfelé esőre lehet számítani, a nap elején elsősorban nyugaton átmenetileg ónos eső is előfordulhat. Az enyhébb levegő hatására a hőmérséklet sokfelé megközelítheti a 10 fokot.
Hétfőn hidegfront halad át az országon, amely elszórtan esőt, záporokat, helyenként akár zivatarokat is hozhat. A nyugati, északnyugati szél többfelé megerősödik.
Az ensemble-előrejelzések azt mutatják, hogy ez a hidegfront sem okoz érdemi lehűlést. Az éjszakák többségében fagymentesek maradnak, a nappali csúcshőmérsékletek pedig jellemzően 10 fok felett alakulnak. A jelenlegi kilátások alapján tehát tavaszias idővel indul a március, komolyabb lehűlésre vagy jelentős havazásra egyelőre nincs jel a modellekben.
A hideg komoly kockázatot is jelenthet. De vajon milyen hőmérsékleti rekordok dőltek meg hazánkban? És meddig marad itt a tél? Mutatjuk!
Egy mediterrán ciklon hatására országszerte viharos szélre és vegyes halmazállapotú csapadékra kell számítani.
Példátlan módon lehalt a MÁV a havazás miatt: ha ezeken a vonalakon közlekednél, el se indulj, semmi értelme
A GYSEV tájékoztatása szerint a vasúti közlekedés is megnehezült: a vonatok jelentős késésekkel közlekednek, eljutásukat behavazott váltók, a sínpályára dőlt fák akadályozhatják.
Brutális hóvihar tarol ebben az országrészben: 30 centi hó és 75 kilométeres szél sem kizárt + Videó
Megjött a beígért mediterrán ciklon, február 20-ra az ország egy részét már vastag hótakaró borítja. Brutálisak utakat, közlekedési káoszt hozott az éjszakai havazás Vas megyében...
Pénteken egy mediterrán ciklon határozza meg hazánk időjárását, amely országszerte kedvezőtlen körülményeket teremt.
A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban az idei téli szezon legintenzívebb havazása várható a Mátrában.
A meteorológiai előrejelzések szerint csütörtök hajnalban a Dunántúlon havazás, havas eső, ónos eső is előfordulhat.
