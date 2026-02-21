Jön a kora tavasz, vagy visszavág a kemény tél? Elképesztő, amit az időjárás tartogat február végére

Frontok sora éri el a Kárpát-medencét a következő napokban, ám a friss előrejelzések szerint komoly lehűlés nem várható. A nyugatias áramlás hatására enyhe, nedves levegő érkezik fölénk, így március eleje inkább kora tavaszias idővel indulhat, mintsem télies fordulattal.

A következő napokban több front is átvonul térségünk felett, ám a legfrissebb modell-előrejelzések szerint jelentős lehűlésre egyelőre nincs kilátás. Március eleje inkább kora tavaszias hangulatot ígér - írja az Időkép.

A meteorológiai tél a végéhez közeledik, egyre inkább a tavasz kerül előtérbe. Felmerül a kérdés: visszatérhet-e még a tél, vagy végleg átadja a helyét az enyhébb időnek? A jelenlegi számítások alapján inkább az utóbbi forgatókönyv tűnik valószínűnek. A jövő héten Európa időjárását alapvetően a nyugatias áramlás határozza meg.

Az Atlanti-óceán térségében felerősödő zonális áramlás hatására egymást követik a mérsékelt övi ciklonok és azok frontjai, amelyek enyhe, nedves levegőt szállítanak a kontinens fölé. Ezek a frontok a Kárpát-medencét is sorra elérik.

Vasárnap újabb melegfront érkezik nyugat felől: többfelé esőre lehet számítani, a nap elején elsősorban nyugaton átmenetileg ónos eső is előfordulhat. Az enyhébb levegő hatására a hőmérséklet sokfelé megközelítheti a 10 fokot.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Hétfőn hidegfront halad át az országon, amely elszórtan esőt, záporokat, helyenként akár zivatarokat is hozhat. A nyugati, északnyugati szél többfelé megerősödik.

Az ensemble-előrejelzések azt mutatják, hogy ez a hidegfront sem okoz érdemi lehűlést. Az éjszakák többségében fagymentesek maradnak, a nappali csúcshőmérsékletek pedig jellemzően 10 fok felett alakulnak. A jelenlegi kilátások alapján tehát tavaszias idővel indul a március, komolyabb lehűlésre vagy jelentős havazásra egyelőre nincs jel a modellekben.