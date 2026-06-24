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Krím térképe, Ukrajna. Részlet a Világatlaszból.
Világ

Megdöbbentő belső jelentés szivárgott ki Oroszországból: már Putyin legbelső köreiből is a háború azonnali leállítását akarják

Pénzcentrum
2026. június 24. 20:00

A Krím félsziget, amely egykor Vlagyimir Putyin birodalmi ambícióinak büszke jelképe volt, mára valódi hadszíntérré változott. A hónapok óta tartó ukrán dróntámadások megbénították a térség utánpótlását, üzemanyag- és áramellátását, miközben Oroszország-szerte egyre jobban erősödik a háborúval szembeni kiábrándultság - írja az Economist.

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A keleti parton fekvő üdülővárosban, Feodoszijában június 21-én már meg sem szólaltak a szirénák. A légvédelmi riasztókat korábban kikapcsolták, mivel egy helyi tisztségviselő szerint különben napi 22 órán át szólnának.

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A lakók arra gyanakszanak, hogy a hatóságokat nem a nyugalmuk, hanem sokkal inkább a turistaszezon zavartalansága aggasztja. A normalitás látszatát azonban egyre nehezebb fenntartani, hiszen katonai egységeket, vasútállomásokat, erőműveket, sőt esetenként lakóépületeket is csapások érnek. Ez alól egyedül a hegyek által védett Jalta jelent kivételt, ahol nincsenek katonai célpontok.

Június 20-án éjjel ukrán drónok villamosvezetékeket találtak el, felrobbantottak egy kercsi olajterminált, és megrongáltak egy teherszállító kompot. A kompjáratokat ezt követően leállították, ami elvágta a félsziget egyik legfontosabb ellátási útvonalát. A teherautók így már csak a donyecki, zaporizzsjai és herszoni területeken átvezető autópályán juthatnak be, ez a szárazföldi folyosó azonban rendkívül sebezhető. Mihajlo Fedorov ukrán védelmi miniszter szerint a Krím gyakorlatilag szigetté válhat.

Az áramkimaradások egyre gyakoribbá válnak, június 21-én pedig a kormányzó ideiglenesen felfüggesztette az üzemanyag-értékesítést az összes benzinkúton. Az ukrán drónok ráadásul már mélyen Oroszország belsejében is csapásokat mérnek, így szibériai és moszkvai finomítókat is eltaláltak, a fővárosban pedig lakónegyedek fölé tornyosulnak a támadások után felszálló füstoszlopok. Az oroszországi régiók több mint felében már csak jegyre lehet benzint kapni.

A krími lakosok nemcsak az üzemanyag- és áramellátás biztonságát veszítették el, hanem az államba vetett bizalmukat is. Szevasztopol kezd kiürülni, hiszen a tehetősebbek már más oroszországi régiókban próbálnak ingatlant vásárolni. Ezzel szemben a korábban csendes vasúti csomópontnak számító Dzsankoj valóságos virágzásnak indult, mivel a herszoni térség felé tartó katonák megtöltik a szállodákat és fellendítik a kereskedelmet. Emiatt azonban a kisváros is kiemelt célponttá vált, egy nemrégiben történt dróntámadásban például öten vesztették életüket egy lakóépületben.

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Bár az ukrán csapások aláásták a lakosság hitét az orosz hadsereg védelmi képességében, az ország iránti lojalitásukat egyelőre nem rendítették meg. Sokan rémálomként gondolnak az ukrán közigazgatás esetleges visszatérésére, miközben attól is tartanak, hogy a szomszédaik feljelentik őket. A kémelhárító propaganda ezen a területen még az egyéb frontközeli régiókénál is agresszívebb, így aki nyilvános helyen fényképez vagy kérdezősködik, azonnal gyanússá válik. Egy kercsi lakost például hazaárulással vádolhatnak meg csak azért, mert lefotózott egy üzemanyag-szállító tartálykocsit.

A frusztráció azonban nem csupán a Krím félszigeten növekszik. A kormányzó elit tagjai közül is egyre többen látják zsákutcának a háborút, a gyors orosz sikerekről szóló ígéretek ugyanis üresnek bizonyultak. Az állami közvélemény-kutatások szerint Putyin népszerűsége folyamatosan csökken, a kormánypárt, az Egységes Oroszország májusi, zárt körű fókuszcsoportos vizsgálatain pedig a résztvevők többsége a harcok azonnali lezárását szorgalmazta.

Az elnök legnagyobb problémáját jelenleg nem a katonai veszteségek vagy a gazdasági károk jelentik, hanem az, hogy nem tud felmutatni semmilyen kézzelfogható eredményt. A Krímben és egész Oroszországban a fásultság lett az uralkodó hangulat, amit jól szemléltet egy feodoszijai idegenvezető kijelentése, miszerint már mindenki végtelenül belefáradt a kialakult helyzetbe.
Címlapkép: Getty Images
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