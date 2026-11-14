A lefoglalt euró jelentős részét 500 eurósokból álló, elásott kötegek tették ki, ami még érdekesebbé teszi az ügyet.
Lehúzhatja a rolót a magyarországi online drogpiactér: 354 embert fogtak el a razzia során, 10 ezer postai csomagot nyomozott le az NNI
Negyvenhárom embert fogtak el összehangolt, az online kábítószer-kereskedelem elleni nemzetközi akcióban a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) munkatársai - közölte a szervezet kommunikációs csoportja szombaton. Tájékoztatásuk szerint az Europol - az Európai Unió hivatalos rendőrségi együttműködési ügynöksége - 2025 májusa és 2026 októbere között zajlott, TorNado elnevezésű akciójában 14 ország bűnüldöző szervei vettek részt. Magyarországot a Nemzeti Nyomozó Iroda képviselte, közös céljuk a dark webes piactereken működő kábítószer-hálózatok felszámolása volt.
A közlemény szerint a nemzetközi műveletben 354 embert fogtak el és indítottak ellenük eljárást. A nyomozók több száz házkutatást végeztek és felszámoltak öt jelentős, illegális online piacteret. Az akció ideje alatt az Europol adatai szerint Magyarországon fogták el világszerte a harmadik legtöbb online kábítószer-kereskedő hálózathoz köthető elkövetőt, negyvenötöt, amelyből negyvenhármat társhatóságaival együttműködve a Nemzeti Nyomozó Iroda azonosított - közölték.
Az NNI közleményében azt írta, a magyarországi alapítású online drogpiacteret 2022-ben hozták létre. A bűnözök közötti titkos platform a dark web és a Telegram volt. Az NNI nyomozói három évre visszamenőleg összesen 10 ezer postai csomagot azonosítottak.
A kereskedést irányító férfihoz 360 millió forintos forgalom volt köthető, a kábítószerek Hollandiából érkeztek, majd átcsomagolva jutottak el az Egyesült Államokba, illetve Ausztráliába - részletezték. Jelezték: a fizetés kriptovalutában, az áruk átvétele anonim módon történt, postai úton vagy földbe ásott csomagokon keresztül.
A műveletben az NNI összesen 21 kiló - 19 különböző típusú - kábítószert és új pszichoaktív anyagot, 102 millió forint "bűnös vagyont" és két nagy értékű autót foglalt le. Az akciósorozat 48 órája alatt elfogott 43 ember közül 26 volt kábítószer-kereskedő. Rajtuk kívül két, az online kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatba hozható személyt még korábban azonosítottak - tették hozzá.
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