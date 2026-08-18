Oroszország megfenyegette meg az Egyesült Királyságot, ez nem semmi!
Kemény pofont kapott Trump, erre ő sem volt felkészülve: a teljes kormányzása veszélyben forog?
Donald Trump népszerűségi mutatója elnöksége legalacsonyabb szintjére esett a Reuters/Ipsos friss felmérése szerint.
A hétfőn lezárult közvéleménykutatás szerint a válaszadók mindössze 33 százaléka helyeselte Donald Trump teljesítményét a Fehér Házban, míg 64 százalékuk elégedetlen volt azzal.
Az amerikaiak túlnyomó többsége attól tart ugyanis, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti háború hosszú ideig eltart. Augusztus elején Donald Trump népszerűségi mutatója némileg magasabban, 35 százalékon állt.
A legfrissebb felmérési adat egyben Donald Trump előző elnöki ciklusának legalacsonyabb szintjére süllyedt, ilyen alacsony népszerűségi mutatója csak 2017 decemberében volt.
Címlapfotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán, MTI/MTVA
Brutális ítélet Oroszországban: több mint 11 év börtönt kapott az ismert politikus, mert ellenezte a háborút
Tizenegy év egy hónap börtönbüntetésre ítélte a pszkovi bíróság Lev Szloszberget, az orosz ellenzéki Jabloko párt alelnökét a hadsereg megrágalmazása miatt.
Súlyos gond lehet Donald Trump egészségi állapotával: most érkezett a hír - így néz ki az amerikai elnök rejtélyes betegsége
Trump szűkszavúan nyilatkozik saját egészségi állapotáról, tavasszal azonban még tökéletes leletekről számolt be a Walter Reed Katonai Kórházban elvégzett kivizsgálását követően.
Kész, ennyi volt: végleg kukába dobják a legendás orosz tankokat, elképesztő fegyverek érkeznek a helyükre
A lépés egyben az orosz haditechnikai rendszerektől való fokozatos eltávolodást is jelezheti.
A független orosz Mediazona hírportál legfrissebb adatai szerint az ukrajnai háború 2022-es kezdete óta már közel 240 ezer orosz katona esett el.
Olyan szövetségre lépett az Nvidia a Wall Streettel, amire még nem volt példa: hatalmas bukás is lehet a vége?
Az Nvidia és a világ hat meghatározó befektetési társasága több mint 500 milliárd dollárnyi tőkét mozgósítana az AI infrastruktúra fejlesztésére.
Kushner vasárnap az egyiptomi El-Alameinben találkozott a Hamász politikai vezetésének egyik meghatározó szereplőjével.
Az Európai Unió ősszel minden eddiginél szélesebb körű szankciós listát készíthet Oroszországgal szemben.
Ukrajna a háború kezdete óta az egyik legnagyobb dróntámadását indította el: az orosz hatóságok közlése szerint legalább hatan életüket vesztették.
A japán fővárosban több ezer otthont öntött el az augusztusi áradás, volt, aki a saját kocsijában fulladt meg.
Veszélyben Donald Trump százmilliós álma: jogi háború tört ki a Fehér Ház 400 millió dolláros bálterme miatt
Egy bíróság szerint kongresszusi jóváhagyás kellett volna ahhoz, hogy 400 millió dollárt elköltsenek az elnöki rezidencia új báltermére.
Irtózatos számokat közölt Ukrajna a háborúból: majdnem másfélmillió katona veszett oda, mikor lesz ennek vége?
Kijev a saját veszteségeit továbbra sem közli, a vezérkar adatai szerint viszont az oroszoknál hatalmas az emberveszteség.
Dugi Otoknál nyaralókat és lakóházakat is veszélyeztetnek a lángok, a bajokat pedig tetézi, hogy a környék nehezen megközelíthető.
Rendkívüli! Most közölte a hadsereg: szövetséges vadászgépek lőttek le egy behatoló drónt a határnál
A lett hadsereg péntek reggel az X közösségi oldalon közölte, hogy a szövetséges vadászgépek lelőttek egy, az ország légterébe behatoló drónt.
Több száz csaló költözött be az elhagyott szellemvárosba: brutális bűnhálózatot tartottak fenn - világszerte működhetnek hasonlók
Szakértők szerint a rajtaütés csak a jéghegy csúcsa.
Irán cáfolta azokat a híreket, melyek szerint megállapodott volna Washingtonnal a júniusban kötött ideiglenes egyezményük meghosszabbításáról.
Kiderült, ez az egy állam van biztonságban Európában: minden más országban jöhet a hidegzuhany, ha egyszer kitör a háború
Az európaiak egyre kevésbé bíznak abban, hogy az Egyesült Államok hosszú távon garantálja a kontinens biztonságát.
Olyan krízis közeleg Németországban, ami a magyar ipart is csúnyán magával ránthatja - nem fest jól a helyzet
A nagyvállalatok már lépni kényszerültek, a Daimler Truck például bizonyos járműveit vízi út helyett közúton szállítja.
Csaknem 400 négyzetkilométeres olajfolt keletkezett az Omán partjainál zátonyra futott Caroline Bezengi nevű tartályhajóból szivárgó nyersolajból.