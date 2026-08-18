Kemény pofont kapott Trump, erre ő sem volt felkészülve: a teljes kormányzása veszélyben forog?

Donald Trump népszerűségi mutatója elnöksége legalacsonyabb szintjére esett a Reuters/Ipsos friss felmérése szerint.

A hétfőn lezárult közvéleménykutatás szerint a válaszadók mindössze 33 százaléka helyeselte Donald Trump teljesítményét a Fehér Házban, míg 64 százalékuk elégedetlen volt azzal.

Az amerikaiak túlnyomó többsége attól tart ugyanis, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti háború hosszú ideig eltart. Augusztus elején Donald Trump népszerűségi mutatója némileg magasabban, 35 százalékon állt.

A legfrissebb felmérési adat egyben Donald Trump előző elnöki ciklusának legalacsonyabb szintjére süllyedt, ilyen alacsony népszerűségi mutatója csak 2017 decemberében volt.

Címlapfotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán, MTI/MTVA