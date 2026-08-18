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A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Donald Trump amerikai elnök beszédet mond a Béketanács alakuló ülésén a washingtoni Donald J. Trump Békeintézetben 2026. február 19-én. Az ülésen részt vett Orbán Vik
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Kemény pofont kapott Trump, erre ő sem volt felkészülve: a teljes kormányzása veszélyben forog?

Pénzcentrum
2026. augusztus 18. 13:29

Donald Trump népszerűségi mutatója elnöksége legalacsonyabb szintjére esett a Reuters/Ipsos friss felmérése szerint.

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A hétfőn lezárult közvéleménykutatás szerint a válaszadók mindössze 33 százaléka helyeselte Donald Trump teljesítményét a Fehér Házban, míg 64 százalékuk elégedetlen volt azzal.

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Az amerikaiak túlnyomó többsége attól tart ugyanis, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti háború hosszú ideig eltart. Augusztus elején Donald Trump népszerűségi mutatója némileg magasabban, 35 százalékon állt.

A legfrissebb felmérési adat egyben Donald Trump előző elnöki ciklusának legalacsonyabb szintjére süllyedt, ilyen alacsony népszerűségi mutatója csak 2017 decemberében volt.

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Címlapfotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán, MTI/MTVA 
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