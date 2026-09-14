Váratlan bejelentés von der Leyentől: új állam csatlakozhat az Európai Unióhoz - rájuk aztán kevesen számítottak

Példátlanul szoros szövetségre, egyfajta társult tagsági viszonyra léphet az Európai Unió és Kanada, amiről Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Mark Carney kanadai miniszterelnök tehet bejelentést a napokban. A diplomáciai és gazdasági közeledést a globális átrendeződés, valamint az Egyesült Államok és Kanada között egyre élesedő kereskedelmi feszültség gyorsította fel.

Ursula von der Leyen az e heti strasbourgi évértékelő beszédében a folyamatos válságkezelés helyett már az új világrend alakítójaként szeretné feltüntetni az uniót - írja a Financial Times. Ehhez olyan hasonlóan gondolkodó középhatalmakra támaszkodna, mint Kanada.

Az Európai Bizottság elnöke a hagyományos helyzetértékelésre meg is hívta Mark Carney kanadai miniszterelnököt, akivel a sajtóértesülések szerint egy eddig nem létező, kvázi uniós tagsági státusz kialakításáról egyeztet.

Kanada EU-s csatlakozása Donald Trump elnöksége alatt a hagyományos amerikai-kanadai kapcsolatok megromlása után már korábban is felmerült.

A formálódó megállapodás értelmében a kanadai áruk és szolgáltatások, valamint a stratégiai ágazatokban – például az energetikában, a mesterséges intelligencia fejlesztésében, a védelmi iparban és a kritikus fontosságú nyersanyagok piacán – dolgozó szakemberek szabadon mozoghatnának Kanada és az EU között.

Carney egyik kiemelt célja, hogy a kanadai állampolgárok vízummentesen élhessenek és dolgozhassanak az unióban. Erről a szeptember 20-i, a francia tengerentúli Saint-Pierre és Miquelon szigetcsoporton tartandó találkozójukon Emmanuel Macron francia elnökkel is tárgyalni fog. A tervek között szerepelnek továbbá közös infrastrukturális beruházások, köztük tenger alatti kábelek, adatközpontok és műholdas hálózatok kiépítése, valamint a kanadai energiahordozók európai szállításának megkönnyítése.

Mint fentebb írtuk, a történelmi közeledés legfőbb mozgatórugója Kanada és az Egyesült Államok viszonyának drasztikus megromlása. Donald Trump visszatérése óta a két észak-amerikai ország között teljesen elmérgesedett a kereskedelmi vita. Az amerikai elnök a napokban a legrosszabb tárgyalópartnernek nevezte Kanadát, és egyértelművé tette, hogy jövő január 1-jétől újabb súlyos vámokat vet ki a kanadai járműiparra és az autóalkatrészekre.

A szorosabb uniós integrációnak azonban gátat szabhat, hogy a két fél közötti szabadkereskedelmi megállapodást (CETA) több tagállam még egy évtized után sem ratifikálta. Az uniós országok egy része óvatosságra inti a Bizottságot, mert attól tartanak, hogy a túlzott nyitás elidegenítheti az Egyesült Királyságot és Norvégiát, illetve tovább ronthatja a viszonyt a Trump-adminisztrációval. Ennek ellenére a héten várhatóan hivatalosan is bejelentik, hogy Ottawa csatlakozik az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitelprogramhoz.

Kanada bevonása mellett von der Leyen évértékelőjének másik fajsúlyos témája a migrációs politika szigorítása lesz. A nyári tömeges illegális határátlépések – különösen a júliusi ceutai válság –, valamint a németországi belpolitikai nyomás lépéskényszerbe hozta Brüsszelt a határvédelem terén.

A beszéd további pontjai között szerepel a kollektív védelmi képességek erősítése, a nyári erdőtüzek és aszályok nyomán sürgetőbbé váló klímavédelmi fellépés, valamint a fiatalok közösségimédia-használatát korlátozó, régóta várt szabályozás bevezetése is. Carney jelenléte a strasbourgi eseményen ugyanakkor kihívás is lehet von der Leyen számára, hiszen a kanadai kormányfő maga is beszédet mond az Európai Parlamentben.

Címlapfotó: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA