Közeledhet az ukrajnai béke? Washington és Kijev előrelépésről számolt be

Előrelépésről és konstruktív egyeztetésekről számoltak be az amerikai elnök küldöttei és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök keddi, oslói találkozójuk után. A megbeszélések középpontjában az ukrajnai háború lezárásának lehetőségei, a következő diplomáciai lépések és az amerikai–ukrán kapcsolatok alakulása állt. Steve Witkoff amerikai különmegbízott szerdán Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is tárgyal.

Volodimir Zelenszkij kedden a norvég fővárosban találkozott Steve Witkoff amerikai különmegbízottal és Jared Kushnerrel, Donald Trump amerikai elnök vejével és tanácsadójával. Kushner betegsége miatt videókapcsolaton keresztül vett részt az egyeztetésen. Az ukrán elnök emellett a norvég és a finn vezetőkkel is tárgyalt.

Egy amerikai tisztviselő az AFP francia hírügynökségnek nyilatkozva „nagyon eredményes és konstruktív” megbeszélésekről számolt be. A tisztviselő szerint az Egyesült Államok, Ukrajna és Európa között már erős egyetértés alakult ki a következő lépésekről.

A tárgyalások folytatása szempontjából meghatározó lehet Witkoff szerdai moszkvai útja, amelynek során az amerikai különmegbízott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel egyeztet. A diplomáciai erőfeszítések célja az ukrajnai háború lezárását szolgáló megoldás megtalálása, ám a felek között továbbra is jelentős nézetkülönbségek vannak.

Az ukrán elnök üdvözölte, hogy az Egyesült Államok újra megoszt hírszerzési információkat Ukrajnával. Ezek az adatok kulcsfontosságúak az orosz támadások előrejelzésében és az ukrán katonai védekezés megszervezésében. Zelenszkij egyúttal világossá tette, hogy Ukrajnának részt kell vennie minden olyan tárgyaláson, amely az ország jövőjéről szól. Kijev számára alapvető kérdés, hogy a háború lezárásáról ne szülessenek olyan megállapodások, amelyekről az ukrán vezetést kihagyják.

Az oslói találkozóra feszült amerikai–ukrán viszony mellett került sor. Donald Trump az elmúlt időszakban élesen bírálta Zelenszkijt az orosz olajfinomítók elleni ukrán támadások miatt. Az amerikai elnök szerint ezek a csapások hozzájárulnak a globális üzemanyagárak emelkedéséhez.

A két ország közötti feszültséget tovább növelte az amerikai–orosz energetikai egyeztetések kérdése is. Washington és Kijev álláspontja több stratégiai kérdésben eltér, ami a béketárgyalások menetére is hatással lehet.

A Patriot-rakéták miatt is nő a feszültség

Zelenszkij az amerikai katonai támogatás ügyében is elégedetlenségének adott hangot. Az ukrán elnök azzal vádolta Washingtont, hogy szándékosan késlelteti a tervezett Patriot légvédelmi rakéták szállítását.

A Patriot rendszerek különösen fontos szerepet játszanak az orosz rakéták és drónok elleni védekezésben. Ukrajna a légvédelmi eszközökből súlyos hiánnyal küzd, ezért a szállítások ütemezése közvetlenül befolyásolja az ország védelmi képességeit.

A keddi oslói egyeztetés és a Witkoffra váró moszkvai tárgyalás újabb lehetőséget teremthet a diplomáciai folyamat előmozdítására. Az azonban egyelőre nem világos, hogy az amerikai, az ukrán és az orosz fél milyen konkrét feltételekben tudna megállapodni a háború lezárásáról.