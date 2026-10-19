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Világ

Tömeges fosztogatások és kaotikus állapotok: kijárási tilalom lépett életbe Franciaország több városában

MTI
2026. október 19. 18:16

Részleges és helyi kijárási tilalmat vezettek be Franciaország több városában, miután a hétvégén kirobbant, százezreket megmozgató megélhetési tüntetések tömeges fosztogatásokba és erőszakba torkolltak. A válság kezelése komoly belpolitikai feszültséget szült a jövő tavaszi elnökválasztásra készülő országban, a kormány pedig elismerte a rendvédelmi és hírszerzési mulasztásokat.

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Sébastien Lecornu miniszterelnök hétfő este jelentette be a célzott, elsősorban az üzletek védelmét szolgáló kijárási tilalmakat. Bár a rendkívüli állapot elrendelése is felmerült, a kormányfő úgy véli, a káosz főként a városközpontokra korlátozódik, így a helyi szintű korlátozások célravezetőbbek. A válság súlyosságát jelzi, hogy Laurent Nuñez belügyminiszter benyújtotta a lemondását, amit Emmanuel Macron államfő a rendfenntartás folytonosságára hivatkozva elutasított.

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A hétvégén országszerte félmillió és nyolcszázezer fős tömeg vonult utcára békésen a romló életkörülmények miatt. A demonstrálók közé azonban arcukat eltakaró, szervezett rendbontó csoportok vegyültek, amelyek középületeket gyújtottak fel, barikádokat emeltek és kirakatokat törtek be. A zavargások Párizsban és Lyonban még vasárnap is folytatódtak. Az összecsapásokban mintegy ezer rendőr és tüntető sérült meg, a hatóságok pedig több mint 2200 embert vettek őrizetbe.

A rongálások és a fosztogatások legalább háromezer üzletet érintettek. A kormány egy elkülönített alapból ígért kártérítést a vállalkozóknak, emellett utasította az online piactereket a kifosztott boltokból származó termékek hirdetéseinek azonnali eltávolítására. A kedélyek azonban várhatóan nem csillapodnak, a szervezők ugyanis október 31-re újabb országos megmozdulást, a szakszervezetek pedig november 5-re sztrájknapot hirdettek.

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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