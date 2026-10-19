A szeptember végén, egy párizsi elővárosból kiindult megmozdulás eredetileg az alulfinanszírozott iskolák és a krónikus tanárhiány elleni békés diákblokádnak indult.
Tömeges fosztogatások és kaotikus állapotok: kijárási tilalom lépett életbe Franciaország több városában
Részleges és helyi kijárási tilalmat vezettek be Franciaország több városában, miután a hétvégén kirobbant, százezreket megmozgató megélhetési tüntetések tömeges fosztogatásokba és erőszakba torkolltak. A válság kezelése komoly belpolitikai feszültséget szült a jövő tavaszi elnökválasztásra készülő országban, a kormány pedig elismerte a rendvédelmi és hírszerzési mulasztásokat.
Sébastien Lecornu miniszterelnök hétfő este jelentette be a célzott, elsősorban az üzletek védelmét szolgáló kijárási tilalmakat. Bár a rendkívüli állapot elrendelése is felmerült, a kormányfő úgy véli, a káosz főként a városközpontokra korlátozódik, így a helyi szintű korlátozások célravezetőbbek. A válság súlyosságát jelzi, hogy Laurent Nuñez belügyminiszter benyújtotta a lemondását, amit Emmanuel Macron államfő a rendfenntartás folytonosságára hivatkozva elutasított.
A hétvégén országszerte félmillió és nyolcszázezer fős tömeg vonult utcára békésen a romló életkörülmények miatt. A demonstrálók közé azonban arcukat eltakaró, szervezett rendbontó csoportok vegyültek, amelyek középületeket gyújtottak fel, barikádokat emeltek és kirakatokat törtek be. A zavargások Párizsban és Lyonban még vasárnap is folytatódtak. Az összecsapásokban mintegy ezer rendőr és tüntető sérült meg, a hatóságok pedig több mint 2200 embert vettek őrizetbe.
A rongálások és a fosztogatások legalább háromezer üzletet érintettek. A kormány egy elkülönített alapból ígért kártérítést a vállalkozóknak, emellett utasította az online piactereket a kifosztott boltokból származó termékek hirdetéseinek azonnali eltávolítására. A kedélyek azonban várhatóan nem csillapodnak, a szervezők ugyanis október 31-re újabb országos megmozdulást, a szakszervezetek pedig november 5-re sztrájknapot hirdettek.
Alig hat hónappal az elnökválasztás előtt az események komoly politikai vihart kavartak. Macron elnök és az igazságügyi miniszter is elismerte, hogy a hatóságok elveszítették a kontrollt a történések felett, ami egyértelmű hírszerzési kudarcra mutat rá.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Míg a baloldal azzal vádolja az államfőt, hogy figyelmen kívül hagyja a szociális követeléseket és hagyta elfajulni a helyzetet, a kormány a radikális baloldalt teszi felelőssé. A miniszterelnök szerint szélsőbaloldali csoportok szándékosan akarnak káoszt teremteni az elnökválasztás megzavarása érdekében. Ezt a nézetet osztja a közvélemény-kutatásokat jelenleg vezető, szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülés is, míg a szociáldemokraták arra figyelmeztetnek, hogy a jelenlegi zűrzavar egyértelműen Marine Le Pen pártjának esélyeit növeli. A példátlan erőszakot a párizsi érsek is elítélte, hangsúlyozva, hogy a fővárost elcsúfító pusztítás elnyomja a társadalom és a fiatalok jogos aggodalmait.
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A veszélyes manőverek során a jármű először két másik autónak ütközött, ami miatt a sofőr teljesen elveszítette az uralmát a gépkocsi felett.
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