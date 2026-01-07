Dudás Miklós világbajnok kajakos halálát halált okozó testi sértésként vizsgálja a rendőrség.
Az egész világot átverték az oroszok? Durva állítások láttak napvilágot, ez mindent megfordíthat
Egy nyomozás derítette ki, hogy Oroszország az Egyesült Arab Emírségeken keresztül, hamisított dokumentumok segítségével jutott hozzá az amerikai Starlink műholdhálózathoz, amelyhez a nemzetközi szankciók miatt elvben nem lenne hozzáférése - közölte a Portfolio.
Ukrán források szerint Moszkva olyan módszert dolgozott ki, amellyel megkerüli a korlátozásokat, és hozzáfér az amerikai SpaceX által üzemeltetett Starlink műholdhálózathoz. A Militarnyi nevű ukrán portál által közzétett oknyomozás részletesen bemutatja, hogy az orosz fél hamis vámáru-nyilvántartásokat és manipulált terméktanúsítási dokumentumokat használ a rendszerhez való kapcsolódás kiépítésére.
A műholdhálózat stratégiai jelentőségű a jelenlegi háborúban. Ukrajna már a 2022 februárjában indult orosz invázió után viszonylag hamar hozzáférést kapott a technológiához, ami jelentősen javította a hadsereg és a kormányzati szervek kommunikációs képességeit.
A vizsgálat feltárta, hogy Oroszország elsősorban a környező országokban működő, hivatalos engedéllyel rendelkező beszállítók és kereskedők összetett hálózatát használja céljai eléréséhez. A Starlink használatához szükséges terminálokat úgy juttatják be Oroszországba, hogy az eszközöket a vámoknál "egyéb elektronikai alkatrészként" tüntetik fel, vagy polgári célú termékként regisztrálják a hivatalos iratokban.
Ez a gyakorlat komoly kihívást jelent a nemzetközi szankciós rendszer érvényesítése szempontjából. Még ha egy vállalat nyilvánosan kijelenti is, hogy nem szállít termékeket Oroszországnak, a "párhuzamos import" néven ismert rendszer működése miatt az eszközök végül mégis eljuthatnak az országba közvetítőkön keresztül.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A nyomozás különösen fontos szereplőként azonosította az Egyesült Arab Emírségeket, amely központi logisztikai csomópontként működik ebben a folyamatban. Kiemelkedő szerepet játszik az Emaross Group FZE nevű vállalat, amelynek jelölései közvetlenül megtalálhatók azokon a Starlink-terminálokon, amelyeket orosz önkéntesek hirdetnek a "különleges katonai művelet" támogatására.
Az Egyesült Államok katonai akcióban letartóztatta és New Yorkba szállította a venezuelai államfőt szombaton, ennek viszont hatása lehet az energiaszektorra.
Mette Frederiksen figyelmeztetett, hogy ha az Egyesült Államok megtámadná Grönlandot, az a NATO és a második világháború utáni biztonsági rendszer végét jelentené.
Björk posztjában áldását adta "minden grönlandinak a függetlenségért vívott harcukhoz".
Meglepő vallomást tett Friedrich Merz a német gazdaság állapotáról: súlyosabb a helyzet, mint gondolták
Az eddigi intézkedések nem voltak elegendőek Németország gazdasági versenyképességének javításához.
Valószínűtlen, hogy Trump megáll Venezuelánál: ezek az országok retteghetnek az amerikai elnök terveitől
Kuba segítsége létfontosságú volt Maduro hatalmon tartásában, biztosítva közvetlen védelmét és tanácsadókat a biztonsági államapparátus működtetéséhez.
Nincs több TikTok, Insta, Snapchat a fiataloknak: itt az új törvényjavaslat, ami minden közösségi mediát bekorlátozna
A tervezett rendszer a fiók létrehozásakor nem csupán az életkor megadását követelné meg, hanem egy ellenőrző mechanizmust is alkalmazna.
Egyelőre fájó gyengeséget mutat Európa a Grönland-ügyben: így Trump akár még meg is szerezheti a szigetet
Európa óvatos kommunikációja mélyebb valóságot takar: amikor egy amerikai elnök nyíltan fenyegeti egy NATO-szövetséges területét, Európa ösztöne nem lehet a Washingtonnal való konfrontálódás.
Az orosz tisztek teljesen demotiváltak, rosszul tájékozódnak a helyi körülményekben, és a pokrovszki frontot veszélyes szolgálati helynek tekintik.
Miközben Maduro New Yorkban áll bíróság előtt, hűséges embere vette át a hatalmat Venezuelában.
A venezuelai elnök elfogásakor viselt Nike Tech melegítőruha iránti kereslet több online áruházban is megugrott.
A teheráni kereskedőktől induló sztrájkmozgalom rövid idő alatt országos demonstrációkká szélesedett.
Egy friss közvélemény-kutatás szerint az ukránok elsöprő többsége csak a háborút lezáró békemegállapodás után tartja időszerűnek a választásokat.
A New York-i szövetségi bíróságon ártatlannak vallotta magát drogkereskedelem és narkoterrorista összeesküvés vádjában Nicolás Maduro volt venezuelai elnök.
Kilencedik napja tartanak Irán meggyengült gazdasága miatt kirobbant tüntetések, amelyeknek eddig legalább húsz halálos áldozata van az ország szinte minden tartományában.
A világ kőolajtartalékai néhány ország kezében koncentrálódnak, és ez a geopolitikában is egyre nyíltabban érvényesül.
Li Dzse Mjong dél-koreai elnök Pekingben tárgyal Hszi Csin-ping kínai államfővel a megromlott kétoldalú kapcsolatok helyreállításáról.
Vasárnap késő este a hatóságok azonosították a svájci síközpontban szilveszterkor kigyulladt bár összes áldozatát; a tragédiában negyvenen haltak meg, többségük tizenéves volt, Svájc pedig országos...
Kemény beismerést tett a NATO főtitkára: közelebb a III. világháború, mint gondoltunk - ez az ország lehet az egyik legnagyobb vesztese
A főtitkár kiemelte, hogy az európai országoknak növelniük kell védelmi kiadásaikat és bővíteniük kell fegyvergyártásukat.