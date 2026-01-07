Az egész világot átverték az oroszok? Durva állítások láttak napvilágot, ez mindent megfordíthat

Egy nyomozás derítette ki, hogy Oroszország az Egyesült Arab Emírségeken keresztül, hamisított dokumentumok segítségével jutott hozzá az amerikai Starlink műholdhálózathoz, amelyhez a nemzetközi szankciók miatt elvben nem lenne hozzáférése - közölte a Portfolio.

Ukrán források szerint Moszkva olyan módszert dolgozott ki, amellyel megkerüli a korlátozásokat, és hozzáfér az amerikai SpaceX által üzemeltetett Starlink műholdhálózathoz. A Militarnyi nevű ukrán portál által közzétett oknyomozás részletesen bemutatja, hogy az orosz fél hamis vámáru-nyilvántartásokat és manipulált terméktanúsítási dokumentumokat használ a rendszerhez való kapcsolódás kiépítésére.

A műholdhálózat stratégiai jelentőségű a jelenlegi háborúban. Ukrajna már a 2022 februárjában indult orosz invázió után viszonylag hamar hozzáférést kapott a technológiához, ami jelentősen javította a hadsereg és a kormányzati szervek kommunikációs képességeit.

A vizsgálat feltárta, hogy Oroszország elsősorban a környező országokban működő, hivatalos engedéllyel rendelkező beszállítók és kereskedők összetett hálózatát használja céljai eléréséhez. A Starlink használatához szükséges terminálokat úgy juttatják be Oroszországba, hogy az eszközöket a vámoknál "egyéb elektronikai alkatrészként" tüntetik fel, vagy polgári célú termékként regisztrálják a hivatalos iratokban.

Ez a gyakorlat komoly kihívást jelent a nemzetközi szankciós rendszer érvényesítése szempontjából. Még ha egy vállalat nyilvánosan kijelenti is, hogy nem szállít termékeket Oroszországnak, a "párhuzamos import" néven ismert rendszer működése miatt az eszközök végül mégis eljuthatnak az országba közvetítőkön keresztül.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A nyomozás különösen fontos szereplőként azonosította az Egyesült Arab Emírségeket, amely központi logisztikai csomópontként működik ebben a folyamatban. Kiemelkedő szerepet játszik az Emaross Group FZE nevű vállalat, amelynek jelölései közvetlenül megtalálhatók azokon a Starlink-terminálokon, amelyeket orosz önkéntesek hirdetnek a "különleges katonai művelet" támogatására.