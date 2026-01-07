2026. január 7. szerda Attila, Ramóna
Az Orosz Föderáció nemzeti zászlaja, a Moszkvai Kreml és a Moszkva folyó látványa késő délután Moszkvában, Oroszországban.
Világ

Az egész világot átverték az oroszok? Durva állítások láttak napvilágot, ez mindent megfordíthat

Pénzcentrum
2026. január 7. 13:41

Egy nyomozás derítette ki, hogy Oroszország az Egyesült Arab Emírségeken keresztül, hamisított dokumentumok segítségével jutott hozzá az amerikai Starlink műholdhálózathoz, amelyhez a nemzetközi szankciók miatt elvben nem lenne hozzáférése - közölte a Portfolio.

Ukrán források szerint Moszkva olyan módszert dolgozott ki, amellyel megkerüli a korlátozásokat, és hozzáfér az amerikai SpaceX által üzemeltetett Starlink műholdhálózathoz. A Militarnyi nevű ukrán portál által közzétett oknyomozás részletesen bemutatja, hogy az orosz fél hamis vámáru-nyilvántartásokat és manipulált terméktanúsítási dokumentumokat használ a rendszerhez való kapcsolódás kiépítésére.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A műholdhálózat stratégiai jelentőségű a jelenlegi háborúban. Ukrajna már a 2022 februárjában indult orosz invázió után viszonylag hamar hozzáférést kapott a technológiához, ami jelentősen javította a hadsereg és a kormányzati szervek kommunikációs képességeit.

A vizsgálat feltárta, hogy Oroszország elsősorban a környező országokban működő, hivatalos engedéllyel rendelkező beszállítók és kereskedők összetett hálózatát használja céljai eléréséhez. A Starlink használatához szükséges terminálokat úgy juttatják be Oroszországba, hogy az eszközöket a vámoknál "egyéb elektronikai alkatrészként" tüntetik fel, vagy polgári célú termékként regisztrálják a hivatalos iratokban.

Kapcsolódó cikkeink:

Ez a gyakorlat komoly kihívást jelent a nemzetközi szankciós rendszer érvényesítése szempontjából. Még ha egy vállalat nyilvánosan kijelenti is, hogy nem szállít termékeket Oroszországnak, a "párhuzamos import" néven ismert rendszer működése miatt az eszközök végül mégis eljuthatnak az országba közvetítőkön keresztül.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A nyomozás különösen fontos szereplőként azonosította az Egyesült Arab Emírségeket, amely központi logisztikai csomópontként működik ebben a folyamatban. Kiemelkedő szerepet játszik az Emaross Group FZE nevű vállalat, amelynek jelölései közvetlenül megtalálhatók azokon a Starlink-terminálokon, amelyeket orosz önkéntesek hirdetnek a "különleges katonai művelet" támogatására.
Címlapkép: Getty Images
