Új termálkutat fúrnak a népszerű fürdőnél: közel 738 millió forintos fejlesztés indul Szengotthárdon, erre készülnek

Jelentős energetikai fejlesztés indul a Szentgotthárd Spa & Wellness fürdőnél: új, 750 méter mély termálkutat fúrnak, és öt hőszivattyúval korszerűsítik a fűtési rendszert. A beruházás nemcsak az energiaköltségek csökkentését szolgálja, hanem a fürdő vízellátását is biztonságosabbá teszi.

Régi problémát orvosolnak a szentgotthárdi fürdőnél: eddig mindössze egyetlen termálkút biztosította a létesítmény vízellátását. Ha ez meghibásodott volna, az komoly fennakadást okozhatott volna a fürdő működésében. Most egy új, kettős hasznosítású termálkút létesül, amely a vízellátás mellett energetikai célokat is szolgál majd.

A kivitelezési szerződést november 4-én írták alá a szentgotthárdi polgármesteri hivatalban. A munkálatok a tervek szerint már a következő héten elkezdődnek, a befejezési határidő 2027. június 30. A beruházás közel 738 millió forintos pályázati támogatásból valósul meg - írta a Vaol.hu.

Új termálkút és öt hőszivattyú segíti a fürdő működését

A fejlesztés egyik legfontosabb eleme egy 750 méter talpmélységű, kettős hasznosítású termálkút fúrása. Az új kút biztosítja majd a fürdő termálvízellátását, miközben a feltörő víz hőtartalmát is hasznosítják. A jelenleg működő kutat az új rendszer üzembe helyezése után tartalékkútként tartják meg.

A beruházás részeként egy öt berendezésből álló hőszivattyús rendszert is kiépítenek. Ez a termálvíz hőenergiáját használja fel, és rásegít a fürdő meglévő fűtési rendszerére. A munkálatokhoz új termálvízvezetékeket építenek ki, emellett gépészeti, elektromos és automatizálási fejlesztések is történnek.

Huszár Gábor polgármester a VAOL-nak arról beszélt, hogy a fürdőnek régóta szüksége volt egy második kútra. Mint fogalmazott, a korábbi városvezetők idején is rendre figyelmeztették a szakemberek: egyetlen kút nem jelent biztonságos vízellátást. A szentgotthárdi termálvíz ugyan jó minőségű és rendkívül tiszta, de nem elég meleg ahhoz, hogy önmagában fűtse a fürdőt, ezért jelenleg gázzal kell tovább melegíteni.

A napelemek kimaradtak a projektből, újabb pályázatot keres a város

A fejlesztésnek van egy kevésbé kedvező oldala is. Huszár Gábor elmondása szerint az eredeti elképzelések között napelemes rendszer telepítése is szerepelt, a pályázati feltételek azonban időközben megváltoztak. A polgármester szerint a kiírásból végül kikerült a villamosenergia-fejlesztés lehetősége, ezért a napelemeket ki kellett venni a projektből.

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Ez azért jelent problémát, mert bár a hőszivattyús rendszerrel a gázfelhasználás csökkenthető, a berendezések működtetéséhez jelentős mennyiségű villamos energiára lesz szükség. A polgármester szerint az áramköltség akár a gázon elérhető megtakarítás jelentős részét is felemésztheti.

A városnak ugyanakkor már van engedélye egy 499 kilowatt teljesítményű napelemes rendszer telepítésére. A következő feladat annak kiderítése, milyen támogatási lehetőségekkel tudnák megvalósítani ezt a beruházást. Huszár Gábor szerint a napelemekkel a fürdő külső energiafelhasználását is jelentősen mérsékelni lehetne.

Másik, 300 milliós fejlesztés is érinti a szentgotthárdi fürdőt

Az energetikai beruházás mellett a fürdő egy különálló, 300 millió forintos turisztikai fejlesztési támogatást is elnyert. Ez a forrás a létesítmény szolgáltatásainak korszerűsítését teszi lehetővé: a korábban ismertetett tervek között a vendéglátótér, a gyógyászati részleg és a szauna megújítása, valamint családbarát fejlesztések is szerepeltek.

A két beruházás együtt a fürdő működésének gazdaságosabbá tételét és a szolgáltatások fejlesztését célozza, bár az energetikai korszerűsítés teljes megtakarításához a napelemes rendszer megvalósítása is fontos következő lépés lehet.