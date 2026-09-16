Rendkívüli bejelentés: Egyetlen tollvonással sújt le Amerika az orosz gáz vásárlóira, már csak Trump aláírása hiányzik

Újabb szankciós törvényjavaslatról dönt az amerikai Képviselőház, amely az orosz energiahordozók vásárlóit célozza. A térségben eközben egyre feszültebb a helyzet, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ellen Moldovában kíséreltek meg dróntámadást, Litvánia felett pedig egy robbanóanyaggal felszerelt eszközt semmisítettek meg a NATO-vadászgépek.

Az amerikai Képviselőház egy eljárásrendi szavazáson már jóváhagyta azt a törvénytervezetet, amely büntetőintézkedéseket tenne lehetővé az orosz energiahordozók legnagyobb felvásárlóival szemben, a végső szavazásra pedig a mai napon kerül sor. Mivel a Szenátus már augusztusban rábólintott a javaslatra, az elfogadása esetén a jogszabály Donald Trump elnök aláírásával azonnal hatályba is léphet.

A diplomáciai lépésekkel párhuzamosan a katonai feszültség is tovább fokozódik. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a CBS televíziónak adott interjújában arról számolt be, hogy Oroszország szándékos dróntámadást indított Moldova ellen, éppen akkor, amikor ő átutazott az országon. Ezzel egy időben a balti térségben is katonai incidens történt, a hét elején ugyanis a NATO-vadászgépek Litvánia légterében lőttek ki egy drónt. Robertas Kaunas litván védelmi miniszter tájékoztatása szerint a megsemmisített eszköz robbanóanyaggal volt felszerelve - írta meg a Portfolio.