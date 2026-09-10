Hadrendbe állt az új orosz csodafegyver, ez lehet Putyin nagy dobása: tehetetlen ellene a kijevi légvédelem?

Oroszország augusztusban minden nap bevetette új, sugárhajtású drónjait Ukrajna ellen. A kijevi légvédelem egyre nehezebben birkózik meg az új fegyvertípussal, miközben a támadások léptéke és összetettsége is folyamatosan növekszik - közölte a BBC.

Az ukrán légierő statisztikáiban az augusztus volt az első olyan hónap, amikor napi rendszerességgel bukkantak fel a korszerűsített Gerany drónok bevetései. Az ukrán hadsereg tájékoztatása alapján a sugárhajtású drónokkal végrehajtott csapások száma a júniusi 350-ről júliusra 1600-ra, augusztusra pedig 2800-ra emelkedett. Augusztusban öt éjszakai akció során ezek a drónok már darabszámban is felülmúlták a régebbi, lassabb típusokat.

A továbbfejlesztett eszközök óránkénti sebessége meghaladja a 480 kilométert, ami lényegesen felülmúlja a korábbi modellek tempóját. A drónokat sugárhajtóművek hajtják, amelyeket az ukrán katonai hírszerzés információi szerint részben Kínából szereznek be. Marina Miron, a King's College London hadtechnológiai szakértője szerint éppen ez a megnövekedett sebesség teszi rendkívül nehézzé a megsemmisítésüket.

Az év elején Ukrajna még a nagy hatótávolságú drónok 94 százalékát képes volt lelőni, az új típusok megjelenése azonban új fegyverkezési spirált indított el. Vagyim Szkibickij vezérőrnagy, az ukrán katonai hírszerzés parancsnokhelyettese augusztus 10-én közölte, hogy az ukrán erőknek új elfogórakétákra van szükségük a sugárhajtású drónok elhárításához. Azóta négy ukrán vállalat is tesztel ilyen eszközöket, az új védelmi miniszter, Jevhenyij Hmara pedig utasítást adott a rakéták mielőbbi, ezres nagyságrendű sorozatgyártására.

Oroszország számára gazdasági szempontból is kifizetődő a sugárhajtású drónok alkalmazása. John Hardie, a Foundation for Defense of Democracies elemzője szerint a nagyobb sebesség és a jobb manőverezőképesség kezdi elmosni a határt az olcsó drónok és a méregdrága cirkálórakéták között. Ugyanakkor a Conflict Armament Research szakértői rámutattak arra, hogy hatótávolság, a harci rész mérete és az elektronikai zavarással szembeni ellenállás tekintetében a drónok még messze elmaradnak a cirkálórakétáktól.

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A műholdfelvételek tanúsága szerint Moszkva új drónbázisokat is létesít. Az Orjoli területen található Cimbulova település mellett egy teljesen új komplexum épült ki, mindössze 175 kilométerre az ukrán határtól. Az orjoli térség 2024 szeptembere előtt nem szerepelt az ukrán légierő indítási helyszíneket összegző jelentéseiben, 2026 augusztusára viszont már szinte valamennyi támadás kapcsán megemlítették.

A BBC Verify megállapította, hogy Oroszország immár heti rendszerességgel mér összetett, több száz drónt és rakétát kombináló csapásokat ukrán célpontokra. Michael Bohnert, a RAND Corporation elemzője rámutatott, hogy Moszkva egyre változatosabb fegyverarzenált vet be egyidejűleg, sugárhajtású drónokat, csalieszközöket és nehezen elfogható ballisztikus rakétákat kombinálva. Az ukrán légierő adatai szerint a ballisztikus rakéták elhárításának hatékonysága júliusig folyamatosan romlott, augusztusban pedig Kijev nagyrészt fel is hagyott az elfogási arányok közzétételével.