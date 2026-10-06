Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Pont került a magyar-horvát gázháború végére: óriási üzletet kötött Orbán Anita és Kapitány István - itt vannak a részletek
Magyarország és Horvátország folytatja a két ország határán fekvő Zaláta–Dravica gázmező közös fejlesztését, emellett tovább növelnék a két ország közötti földgázszállítási kapacitást is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter zágrábi tárgyalása után közölte, hogy már az év végére kapacitásbővítéssel számolnak. A megbeszéléseken a krki LNG-terminál, az Adria-kőolajvezeték, valamint a térség finomítóinak együttműködése is szóba került.
Magyarország és Horvátország megállapodott a határon átnyúló Zaláta-Dravica gázmező közös fejlesztésének folytatásáról, és tovább növelné a két ország közötti földgázszállítási kapacitást - közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kedden Zágrábban.
Kapitány István Ante Susnjar horvát gazdasági miniszterrel folytatott tárgyalása után azt mondta, hogy a Zaláta-Dravica gázmező fejlesztése fontos mérföldkő lehet a két ország energetikai együttműködésében. Kiemelte, hogy határon átnyúló gázmezőről van szó, amely megközelítőleg fele-fele arányban fekszik a két ország területén. Szerinte a projekt jól példázza, milyen irányban szeretnék továbbfejleszteni a magyar-horvát energetikai és gazdasági együttműködést.
Kapitány István ezt követően részletesen ismertette az együttműködés további területeit. Stratégiai jelentőségűnek nevezte a magyar-horvát energetikai kapcsolatokat, hangsúlyozva, hogy az energiaellátás biztonsága és az energiaárak a gazdaság versenyképességet is nagymértékben befolyásolják. Hozzátette, hogy a magyar energiapolitika egyik alapelve az ellátásbiztonság, valamint az energiaimport diverzifikálása. A miniszter üdvözölte a krki LNG-terminál kapacitásának bővítését, és jelezte, hogy Magyarország nyitott az onnan érkező földgáz mennyiségének jelentős növelésére.
Kapitány István közölte azt is, hogy a Magyarország és Horvátország közötti földgáz-összeköttetés kapacitását is fejleszteni kell, és már az év végére kapacitásbővítéssel számolnak. A kőolajellátásról szólva kiemelte az Adria-vezeték szerepét a térség ellátásbiztonságában. Hozzátette, hogy Magyarország fontosnak tartja a Horvátországgal folytatott megbízható és kiszámítható kőolaj-együttműködést, és támogatja a Mol és a Janaf közötti párbeszéd folytatását. Kapitány István szerint a horvát, a magyar, a szlovák és a szerb finomítók működésének összehangolása is fontos a régió energiaellátásának biztonsága szempontjából.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A miniszter a két ország gazdasági kapcsolatairól szólva kiemelte: Horvátország a magyar gazdaság egyik legfontosabb partnere, a magyar vállalatok külföldi beruházásainak 11,2 százaléka Horvátországban valósult meg, összesen mintegy 5,4 milliárd euró értékben. Hozzátette: Magyarország azt szeretné, ha több magyar vállalat működne sikeresen Horvátországban, és több horvát cég fektetne be Magyarországon. A miniszter közlése szerint jelenleg 39 horvát beruházás van Magyarországon.
Ante Susnjar hangsúlyozta, hogy a két fél számos olyan projektről tárgyalt, amelyek erősíthetik a két ország gazdaságát és együttműködését. A horvát miniszter az energiaellátás biztonságát, az ipar dekarbonizációját, valamint a közlekedési és logisztikai útvonalak összekapcsolását emelte ki a további együttműködés területei közül. Susnjar szerint új, kedvező időszak kezdődhet a két ország gazdasági kapcsolataiban, amelynek lehetőségeit a feleknek konkrét projektek megvalósításával kell kihasználniuk.
Átalakítaná a Magyar Nemzeti Bank ellenőrzési rendszerét a kormány, az erről szóló törvényjavaslatot kedden nyújtották be az Országgyűlésnek.
Hiába a sikeres mozifilm, komoly bajban a Barbie-birodalom: elképesztő összegért kelhet el a legendás játékgyártó
Nyomás alá került a Mattel, mivel az egyik legnagyobb részvényese, az Ariel Investments befektetési társaság arra sürgeti a játékgyártó óriást, hogy fontolja meg a vállalat...
Kegyetlen időszak várhat a magyar autósokra: megszólaltak a szakértők a gázolajról, ennek a fele sem tréfa
A Goldman Sachs elemzése szerint a gázolaj ára 2027-ben is magasan maradhat, mivel a globális finomítói kapacitások szűkössége tartósan nyomás alatt tartja a piacot.
Magyar Péter rendkívüli bejelentése: így hozzák vissza a KATA adózást, új részletek derültek ki a milliárdosok vagyonadójáról
Három jelentős adóváltozást jelentett be Magyar Péter
Újabb európai nagybank tett konkrét lépést az orosz piac elhagyása felé.
Magyarország 2032. január 1-jén vezetheti be az eurót, amennyiben a kormány 2030-ra teljesíti az ehhez szükséges maastrichti kritériumokat.
Bár a Duna vízhozama október első hétvégéjén újabb negatív rekordot döntött, a paksi atomerőmű hűtővízellátása és működése a fenékküszöbnek köszönhetően továbbra is zavartalan.
Váratlanul kilőtt a magyar ipar, de hatalmas csapda van a háttérben: fura dolog derült ki a friss adatokból
A háttérben azonban nem általános ipari fellendülés áll, a növekedést elsősorban a járműgyártás, illetve a számítógép-, elektronikai és optikai termékek gyártása hajtotta.
Erősödött a forint kedd reggel a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon.
Lesújtó trend a magyar állampapíroknál: a világ sok országában most pénzeső hull a tulajokra - nálunk csúnyán bezuhantak a hozamok
Miközben a világ nagy gazdaságaiban több évtizedes csúcsra emelkedtek az állampapír-hozamok, Magyarországon idén 7,17 százalékról 5,74 százalékra estek.
Október 1-től már nem kell előzetesen bejelenteni a minisztériumnak több stratégiai építőanyag külföldre történő kivitelét.
Budapestével egyenlő támogatást kérnek a vidéki nagyvárosok: komoly pénzügyi csomagot tettek le a kormány elé
A megyei jogú városok több milliárdos terheket enyhítenének: kevesebb szolidaritási hozzájárulást és több állami támogatást kérnek.
Jó hangulatban telt a hétfői kereskedés a magyar tőzsdén, a BUX 1,32 százalékos pluszban zárt.
A forint hétfőn estére erősödött az euróval, a dollárral és a svájci frankkal szemben is a bankközi piacon.
A különadó után több élelmiszer-kereskedő veszteségessé vált, miközben a legnagyobb szereplők tovább erősödtek.
Megszólalt a vagyonadóról Magyarország egyik leggazdagabb embere: ezért tartja kívánatosnak a kormány terveit
Magyarországon a társadalmi szolidaritás rendkívül alacsony, miközben a jövedelmi és vagyoni szakadék hatalmas.
Bődületes pénzért vett luxus magángépeket Mészáros Lőrinc: sok top 100-as gazdag magyarnak kevesebb a teljes vagyona
A legnagyobb, Global 6500-as típusú repülőgép 2024 őszén még OE-LOT lajstromjellel érkezett, amellyel Mészáros Lőrinc és felesége, Várkonyi Andrea igazoltan Londonba utazott.
Bejelentette Kármán András, eljött a várva várt fordulat: még egy évvel ezelőtt is sokkal rosszabb volt az államháztartás helyzete
Kármán András pénzügyminiszter a Facebook-oldalán arra figyelmeztetett, hogy egyetlen hónap most sem lehet végső mérce, a havi számokban mindig vannak egyszeri hatások.
-
Drága a szolgáltatás, rossz a munkahely, mégsem váltasz? Mondd el, mi tart vissza!
A kérdőív kitöltése 5 perc.