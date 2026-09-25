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Hatalmasat szakítanak idén az élelmes magyarok: elképesztő, mennyit hozott eddig ez a hazai slágerbefektetés

Pénzcentrum
2026. szeptember 25. 10:28

Emelkedéssel indult a pénteki kereskedés Európa vezető tőzsdéin, miközben a magyar piac enyhe mínuszba került. Ázsiában vegyesen alakultak az árfolyamok, az Oracle japán leányvállalata azonban jelentős drágulással reagált rekordot hozó gyorsjelentésére. A befektetőknek közben az európai energiapiac növekvő kockázataira is figyelniük kell.

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A pénteki nyitást követően a német DAX 0,7, a francia CAC 0,5, a brit FTSE pedig 0,4 százalékkal emelkedett. A BUX ezzel szemben 0,2 százalékos mínuszban állt. A hazai blue chipek közül az OTP és a Magyar Telekom stagnált, a Mol árfolyama 0,3, a Richteré 0,4 százalékkal került lejjebb.

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Az ázsiai piacokon vegyes volt a kép. A kora reggeli adatok szerint a japán Nikkei 225 1,06, a Topix 1,19 százalékos pluszban járt, miközben az ausztrál S&P/ASX 200 0,46, a hongkongi Hang Seng pedig 1,69 százalékkal esett. A kínai és a dél-koreai tőzsdék ünnepnap miatt zárva tartottak. Az egyedi részvények közül az Oracle japán leányvállalata tűnt ki, amely több mint 7 százalékkal drágult a tokiói kereskedésben.

Az Egyesült Államokban csütörtökön a Dow Jones 0,3 százalékos veszteséggel zárt, az S&P 500 és a Nasdaq lényegében stagnált. A péntek kora reggeli határidős jegyzések még nem mutattak határozott irányt, mindhárom vezető indexnél 0,1 százaléknál kisebb elmozdulást jeleztek.

Az idei teljesítményt tekintve a BUX továbbra is kiemelkedik a nemzetközi indexek mezőnyéből, a reggeli összesítés alapján 36,5 százalékkal került feljebb az év eleje óta. A hazai vezető részvények között a Mol 78,6 százalékos emelkedéssel állt az élen, míg a legkisebb nyereséget felmutató Richter is 28,2 százalékot erősödött. A Brent típusú kőolaj idei drágulása eközben elérte a 69,7 százalékot, hordónkénti ára továbbra is 100 dollár felett alakult.

A felhőüzletág húzta az Oracle japán leányvállalatát

Az Oracle Japan árfolyamugrását a csütörtökön közzétett, rekordot hozó gyorsjelentés alapozta meg. A júniustól augusztusig tartó első pénzügyi negyedévben a vállalat árbevétele éves összevetésben 13 százalékkal, 74,86 milliárd jenre nőtt. Üzemi eredménye 22,7 százalékkal, 25,92 milliárd jenre, adózott nyeresége pedig 23,2 százalékkal, 18,25 milliárd jenre emelkedett.

A növekedés fő motorja a felhőüzletág volt, amelynek bevétele 31,7 százalékkal, 25,14 milliárd jenre ugrott. Ezzel a terület részesedése a teljes árbevételből 28,8 százalékról 33,6 százalékra nőtt. A felhőinfrastruktúra iránti kereslet a tokiói és oszakai adatközpontok kihasználtságát is javította.

A társaság fenntartotta a teljes pénzügyi évre várt, 6–10 százalékos árbevétel-növekedési előrejelzését, és tovább bővítené japán felhő- és mesterségesintelligencia-szolgáltatásait.

A japán leányvállalat erősödése élesen elvált az amerikai anyacég részvényeinek mozgásától. Az Oracle papírjai csütörtökön több mint 3 százalékkal estek, miután a vállalat az új-mexikói adatközpont-projektjével kapcsolatban vis maiorra, vagyis rendkívüli, elháríthatatlan körülményre hivatkozó értesítést adott ki.

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Újabb kockázat az európai energiapiacon

Európa a 2022-es energiaválság óta a legnehezebb tél elé nézhet Dan Jørgensen uniós energiaügyi biztos szerint. A helyzetet tovább súlyosbíthatja, hogy Donald Trump amerikai elnök a hét elején egy esetleges dízelexport-tilalom támogatásáról beszélt.

Az Egyesült Államok Európa legnagyobb dízelszállítója, ezért egy ilyen korlátozás különösen érzékenyen érintené a kontinenst. Bár Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter később megkérdőjelezte a teljes tilalom értelmét, a lehetőség önmagában is növeli a bizonytalanságot. Az európai dízelárak történelmi csúcsuk közelében járnak, a gázárak pedig nemrég az orosz–ukrán háború kitörése óta nem látott szintre emelkedtek.

Jørgensen szerint a legvalószínűbb forgatókönyv egyelőre nem az ellátási hiány, hanem a tartósan magas energiaárak fennmaradása. Az amerikai és európai finomítók növelték termelésüket, így az ellátás jelenleg biztosított.

Az Európai Bizottság rövid távú árcsökkentő intézkedéseket és szabályozási könnyítéseket vizsgál. Emmanuel Macron francia elnök többek között a metánimportra vonatkozó szigorúbb előírások elhalasztását és a finomítói szabályok enyhítését javasolta. Az energiaügyi biztos emellett a villamosenergia-adók csökkentését, a megújuló beruházások ösztönzését és a fosszilis energiahordozóktól való függőség mérséklését sürgette.

Magyar és amerikai adatokra is figyel a piac

A pénteki hazai makroadatok között szerepel az MNB második negyedéves fizetésimérleg-statisztikája, valamint a KSH augusztusi foglalkoztatottsági és munkanélküliségi jelentése. Az Egyesült Államokban a tartós fogyasztási cikkek rendelési állománya és a Michigani Egyetem szeptemberi fogyasztói hangulatindexe adhat újabb támpontot a befektetőknek.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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