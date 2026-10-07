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Ledobta a bombát Brüsszel: elképesztő adót vetnek ki a Google-re és az Apple-re, ebből óriási háború lehet
Az Európai Bizottság egy minden ágazatra kiterjedő nagyvállalati adóval adóztatná meg az amerikai technológiai óriásokat. A szélesebb alapú adónem célja, hogy az Európai Unió jelentős bevételekhez jusson, miközben elkerüli a Trump-kormányzat esetleges kereskedelmi megtorló intézkedéseit, amelyeket egy kifejezetten a techszektort sújtó különadó válthatna ki - közölte a Portfolio.
A tervek szerint Brüsszel a már meglévő, "Corporate Resource for Europe" (Core) elnevezésű javaslatát dolgozza át. A tervezet eredetileg minden olyan, az uniós piacon működő céget érintett volna, amelynek éves árbevétele meghaladja a 100 millió eurót. A módosított elképzelés azonban jelentősen megemelné ezt a küszöbértéket, így az adóteher kizárólag a legnagyobb – köztük az Apple, a Meta és a Google méretű – multinacionális vállalatokra hárulna. Ezzel az EU nemcsak a technológiai óriásoktól beszedhető összeget növelhetné, hanem megnyugtathatná azokat a tagállamokat is, amelyek az európai középvállalkozások versenyképességét féltették a pluszterhektől.
Az új adó minden ágazat óriásvállalatát érintené, szándékosan elkerülve a kifejezetten a digitális szolgáltatókra kihegyezett adóztatást. Bár a részletek kidolgozása még zajlik, a cél a tagállamok közötti konszenzus megteremtése, az elfogadáshoz ugyanis mind a 27 tagország egyhangú támogatása szükséges. A Core egy ötelemű, új saját forrásokból álló csomag része, amely a tervek szerint 2028-tól kezdve évente mintegy 60 milliárd euróval növelné az EU közös költségvetését. Az Európai Bizottság célja, hogy a tagállamok és az Európai Parlament még idén dűlőre jussanak a kérdésben.
A brüsszeli lépésre azért van égető szükség, mert a nagyvállalatok globális megadóztatására tett korábbi törekvések mára teljesen megrekedtek. Az OECD égisze alatt 2021-ben kötött nemzetközi megállapodás – amely a multinacionális cégeket ott adóztatta volna meg, ahol a bevételük ténylegesen keletkezik – Donald Trump 2024-es újraválasztásával lényegében elbukott. Brüsszel korábban épp e globális egyezmény reményében fagyasztotta be a saját digitális adójára vonatkozó tervezetét.
A helyzetet nehezíti, hogy több európai ország – köztük Franciaország, Olaszország, Spanyolország és Ausztria – időközben már bevezette a saját nemzeti digitális adóját. Erre válaszul az Egyesült Államok olyan eljárásokat indított, amelyek komoly büntetővámokkal fenyegetik az érintett államokat. A Bizottság új, ágazatsemleges és kizárólag a legmagasabb árbevételű cégekre fókuszáló megközelítése ebből a diplomáciai és gazdasági patthelyzetből kínálhat kiutat az év végéhez közeledve.
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