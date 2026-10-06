Bajban a Meta népszerű okosszemüvege: sorra lépnek fel ellene az országok és intézmények

Egyre több ország és intézmény lép fel a Meta Ray-Ban okosszemüvegei révén elterjedt technológia ellen, mivel az eszközök lehetővé teszik, hogy viselőjük észrevétlenül készítsen fénykép-, videó- vagy hangfelvételt bizalmas anyagokról és személyekről - írta a Reuters.

Ausztrália szövetségi kormánya szeptemberben bejelentette, hogy mérlegeli a kamerás okosszemüvegek kitiltását a kormányzati munkahelyekről. Katy Gallagher közszolgálati miniszter a közszolgálati bizottsághoz fordult javaslatért a korlátozás bevezetésével és a lehetséges kivételekkel kapcsolatban.

Angliában és Walesben a bíróságok már betiltották a Meta okosszemüvegeit, mivel a tárgyalótermekben tiltott a kép- és videórögzítés. Az Egyesült Királyságban a mozik is elkezdték korlátozni a kamerával felszerelt okosszemüvegek használatát, amiről a Brit Moziüzemeltetők Szövetsége augusztusban számolt be.

Az Európai Unióban az adatvédelmi hatóságok és egyes európai parlamenti képviselők ugyancsak vizsgálják a kérdést. Az Európai Adatvédelmi Testület jelentést készíttet az okosszemüvegek társadalmi elfogadottságáról, Veronika Cifrová Ostrihoňová EP-képviselő pedig az Európai Bizottságot sürgette a szabályozás megfontolására, bár a testület egyelőre nem terjesztett elő célzott jogszabályjavaslatot.

Norvégiában a kormány ideiglenes tilalom bevezetését tervezi a mesterséges intelligenciával felszerelt szemüvegek nyilvános használatára, például parkokban, strandokon, múzeumokban, bevásárlóközpontokban és nyilvános rendezvényeken. Oslo városa már augusztusban kitiltotta az okosszemüvegeket az iskolákból.

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Az Egyesült Államokban New York állam egységes bírósági rendszere július 20-i hatállyal tiltotta be az okosszemüvegeket az összes bírósági épületében. A korlátozás minden olyan dioptriás vagy dioptria nélküli szemüvegre és egyéb hordható eszközre kiterjed, amely kamerát, mikrofont, számítógépet vagy más, videó- és hangrögzítésre alkalmas technológiát tartalmaz. A látogatóknak belépés előtt le kell adniuk ezeket az eszközöket a bírósági személyzetnek.