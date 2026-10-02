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Autó

Fű alatt újra bevezették a benzinárstopot Magyarországon? Furcsa, ami a kutakon történik: veszélyes jelenség indulhat el

Pénzcentrum
2026. október 2. 11:03

Bár a nemzetközi olajpiacokon jelentős az ingadozás, a hazai kutakon hetek óta változatlanok az üzemanyagárak. A környező országokhoz képest kialakult jelentős árkülönbség miatt egyre valósabb veszéllyé válik a határon átnyúló üzemanyag-turizmus, ami – különösen a gázolaj esetében – a hazai ellátásbiztonságot is fenyegetheti.

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Október első napjaiban is a hetek óta megszokott árakat láthatják a magyar autósok a töltőállomásokon, a 95-ös benzin literenkénti országos átlagára 636, a gázolajé pedig 709 forint. Ezek az árak szeptember közepe óta változatlanok. A hazai árstabilitás azért is meglepő, mert a múlt hónapban a Brent típusú kőolaj ára mintegy 14 százalékkal emelkedett, és a forint is gyengült, vagyis a nemzetközi piaci folyamatok egyáltalán nem indokolnák ezt a nyugalmat - írja a vezess.hu.

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A hazai árak kifejezetten alacsonynak számítanak a régióban. A magyar benzin literenként átlagosan 34, a gázolaj pedig 42 forinttal olcsóbb a térségi átlagnál. Különösen kiugró a különbség Ausztriához viszonyítva, ahol október elején a benzinért átszámítva átlagosan 718, a gázolajért pedig 830 forintot kértek. Egyetlen literen így a benzinnél több mint 80, a dízelnél pedig 120 forint a magyar árelőny. Európai összevetésben is beszédes adat, hogy jelenleg a kontinensen Magyarországon lehet a harmadik legolcsóbban gázolajat tankolni, hiszen csak az államilag támogatott máltai, valamint a minimálisan alacsonyabb bolgár ár előzi meg a hazait.

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Ez a tetemes árkülönbség könnyen átrajzolhatja a határ mentén élők tankolási szokásait. Egy 50 literes tankolás alkalmával az osztrák árakhoz képest a benzinnél 4000, a gázolajnál pedig nagyjából 6000 forintot takaríthatnak meg a külföldi autósok. A meginduló üzemanyag-turizmus ugyanakkor hirtelen megnövekedett forgalmi terhet róhat a határ menti töltőállomásokra, a tartósan mesterségesen alacsony árszint pedig torzítja a piac normális működését.

Míg az erősödő üzemanyag-turizmus a benzin esetében hazai szinten könnyebben kezelhető, hiszen a hazai finomítói termelés fedezi a teljes magyar fogyasztást, a gázolajnál sokkal aggasztóbb a helyzet. Ebből az üzemanyagból ugyanis Magyarország mintegy 30 százalékos importra szorul. A hazai kiszolgáltatottságot tovább súlyosbítja a rendkívül szűkös globális kínálat, amelyet az orosz finomítói leállások miatti exportkorlátozások, valamint az iráni háború következtében megsérült infrastruktúra együttesen okoz.

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Címlapkép: Kovács Márton, MTI/MTVA 
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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