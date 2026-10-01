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Világ

Megjött Moszkva válasza: magyar diplomatákat utasítanak ki Oroszországból

Pénzcentrum
2026. október 1. 12:45

Oroszország válaszlépést jelentett be, miután Magyarország szeptemberben tíz orosz diplomatát utasított ki az országból. Az orosz külügyminisztérium közlése szerint több magyar diplomatának két héten belül el kell hagynia Oroszországot. A pontos létszámot egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A kiutasítások a moszkvai magyar nagykövetség, valamint a szentpétervári és kazanyi magyar főkonzulátusok munkatársait érintik.

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Az orosz külügyminisztérium csütörtökön bejelentette, hogy több magyar diplomatát kiutasítanak Oroszországból. A döntést válaszlépésként közölték arra, hogy Magyarország szeptember 8-án tíz orosz diplomatát utasított ki. Gergics Gábor ideiglenes magyar ügyvivőt csütörtök délelőtt bekérették az orosz külügyminisztériumba, ahol tájékoztatták a döntésről.

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Az orosz közlés szerint a moszkvai magyar nagykövetség, valamint a szentpétervári és a kazanyi magyar főkonzulátusok néhány diplomatájának két héten belül el kell hagynia az országot. Azt egyelőre nem közölték, pontosan hány magyar diplomatát érint az intézkedés. A lépésre azt követően került sor, hogy Magyarország a Bécsi Egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható tevékenységre hivatkozva küldött haza tíz orosz külképviseleti munkatársat.

Az orosz külügy már a magyar döntés bejelentésekor jelezte, hogy válaszlépésre készül. Marija Zaharova külügyi szóvivő akkor „kemény és fájdalmas” választ ígért, míg Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője később arról beszélt, hogy Moszkva megfelelő választ fog adni.

A magyarországi kiutasítások hátteréről Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató-helyettese korábban azt mondta, hogy a diplomáciai státusszal össze nem egyeztethető tevékenységre vonatkozó megfogalmazás hagyományosan hírszerzői tevékenységre utalhat. A magyar kormány ugyanakkor hivatalosan nem nevezte kémeknek a kiutasított diplomatákat.

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Az orosz bejelentés után nem sokkal a magyar külügy is reagált, mint írták, "a magyar kormány tudomásul veszi az orosz fél döntését, amelyet a korábbi magyar intézkedésre adott válaszlépésként értékelünk. Magyarország nem érdekelt a diplomáciai feszültség eszkalációjában, ugyanakkor fenntartja korábban meghozott, nemzetbiztonsági megfontolásokon alapuló döntését. Oroszországi misszióink működése továbbra is folyamatosan biztosított, Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad."
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