Megjött Moszkva válasza: magyar diplomatákat utasítanak ki Oroszországból

Oroszország válaszlépést jelentett be, miután Magyarország szeptemberben tíz orosz diplomatát utasított ki az országból. Az orosz külügyminisztérium közlése szerint több magyar diplomatának két héten belül el kell hagynia Oroszországot. A pontos létszámot egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A kiutasítások a moszkvai magyar nagykövetség, valamint a szentpétervári és kazanyi magyar főkonzulátusok munkatársait érintik.

Az orosz külügyminisztérium csütörtökön bejelentette, hogy több magyar diplomatát kiutasítanak Oroszországból. A döntést válaszlépésként közölték arra, hogy Magyarország szeptember 8-án tíz orosz diplomatát utasított ki. Gergics Gábor ideiglenes magyar ügyvivőt csütörtök délelőtt bekérették az orosz külügyminisztériumba, ahol tájékoztatták a döntésről.

Az orosz közlés szerint a moszkvai magyar nagykövetség, valamint a szentpétervári és a kazanyi magyar főkonzulátusok néhány diplomatájának két héten belül el kell hagynia az országot. Azt egyelőre nem közölték, pontosan hány magyar diplomatát érint az intézkedés. A lépésre azt követően került sor, hogy Magyarország a Bécsi Egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható tevékenységre hivatkozva küldött haza tíz orosz külképviseleti munkatársat.

Az orosz külügy már a magyar döntés bejelentésekor jelezte, hogy válaszlépésre készül. Marija Zaharova külügyi szóvivő akkor „kemény és fájdalmas” választ ígért, míg Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője később arról beszélt, hogy Moszkva megfelelő választ fog adni.

A magyarországi kiutasítások hátteréről Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató-helyettese korábban azt mondta, hogy a diplomáciai státusszal össze nem egyeztethető tevékenységre vonatkozó megfogalmazás hagyományosan hírszerzői tevékenységre utalhat. A magyar kormány ugyanakkor hivatalosan nem nevezte kémeknek a kiutasított diplomatákat.

Az orosz bejelentés után nem sokkal a magyar külügy is reagált, mint írták, "a magyar kormány tudomásul veszi az orosz fél döntését, amelyet a korábbi magyar intézkedésre adott válaszlépésként értékelünk. Magyarország nem érdekelt a diplomáciai feszültség eszkalációjában, ugyanakkor fenntartja korábban meghozott, nemzetbiztonsági megfontolásokon alapuló döntését. Oroszországi misszióink működése továbbra is folyamatosan biztosított, Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad."