Megszólalt a budapesti orosz nagykövet: a diplomaták kitiltása indokolatlan eszkalációhoz vezet, méltó válasz fog érkezni rá!

Tíz orosz diplomata kiutasítása ellen tiltakozott a budapesti orosz nagykövetség, példátlan és barátságtalan lépésnek minősítve a döntést. Míg Moszkva kemény válaszlépéseket ígér, szakértők szerint a magyar kormány valójában diplomáciai fedésben dolgozó hírszerzőket távolított el az országból.

Jevgenyij Sztanyiszlavov budapesti orosz nagykövet a külképviselet közösségi oldalán közzétett nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy az új magyar kormány "az ideológiai alapú ruszofóbia csapdájába esett". A diplomata szerint a kiutasítás indokolatlan eszkalációhoz vezet, amelyre méltó válasz fog érkezni.

A nagykövet kiemelte, hogy Orbán Anita azon kijelentései, miszerint az intézkedés nem jelenti a kapcsolatok megszakítását, és Budapest továbbra is fenn kívánja tartani a párbeszédet, a jelenlegi helyzetben semmit sem érnek.

A döntés hátteréről Rácz András Oroszország-szakértő, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató-helyettese úgy vélekedett, hogy a hivatalos kommunikációból egyértelműen kiolvasható, miszerint a távozásra kötelezett személyek valójában hírszerző tevékenységet folytattak diplomáciai fedésben.

A magyar intézkedés éles nemzetközi visszhangot váltott ki. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter időszerű és józan döntésként üdvözölte a lépést. Ezzel szemben Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő – a budapesti nagykövet álláspontját megerősítve – kemény és fájdalmas ellenlépéseket helyezett kilátásba.