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Világ

Megszólalt a budapesti orosz nagykövet: a diplomaták kitiltása indokolatlan eszkalációhoz vezet, méltó válasz fog érkezni rá!

Pénzcentrum
2026. szeptember 8. 15:44

Tíz orosz diplomata kiutasítása ellen tiltakozott a budapesti orosz nagykövetség, példátlan és barátságtalan lépésnek minősítve a döntést. Míg Moszkva kemény válaszlépéseket ígér, szakértők szerint a magyar kormány valójában diplomáciai fedésben dolgozó hírszerzőket távolított el az országból.

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Jevgenyij Sztanyiszlavov budapesti orosz nagykövet a külképviselet közösségi oldalán közzétett nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy az új magyar kormány "az ideológiai alapú ruszofóbia csapdájába esett". A diplomata szerint a kiutasítás indokolatlan eszkalációhoz vezet, amelyre méltó válasz fog érkezni.

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A nagykövet kiemelte, hogy Orbán Anita azon kijelentései, miszerint az intézkedés nem jelenti a kapcsolatok megszakítását, és Budapest továbbra is fenn kívánja tartani a párbeszédet, a jelenlegi helyzetben semmit sem érnek.

A döntés hátteréről Rácz András Oroszország-szakértő, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató-helyettese úgy vélekedett, hogy a hivatalos kommunikációból egyértelműen kiolvasható, miszerint a távozásra kötelezett személyek valójában hírszerző tevékenységet folytattak diplomáciai fedésben.

A magyar intézkedés éles nemzetközi visszhangot váltott ki. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter időszerű és józan döntésként üdvözölte a lépést. Ezzel szemben Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő – a budapesti nagykövet álláspontját megerősítve – kemény és fájdalmas ellenlépéseket helyezett kilátásba.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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Felix DeSouza
55 perce
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