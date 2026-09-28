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Világ

Nagyot léptek előre az ukránok: újabb településeket foglaltak vissza az ellentámadások során

Pénzcentrum
2026. szeptember 28. 16:23

Újabb területek visszafoglalását jelentette be az ukrán hadsereg a Donyeck megye északi részén zajló harcokban. Az ukrán 3. hadtest közlése szerint Nove, Ridkodub és Katerinyivka ismét ukrán ellenőrzés alá került, miközben Karpivka és Novomihajlivka felett is visszaállították az ellenőrzést. A hadművelet harmadik szakaszában az ukrán közlés szerint 51 négyzetkilométernyi területet szereztek vissza.

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Az ukrán 3. hadtest hétfőn számolt be a Telegramon az újabb területi nyereségekről. A közlés szerint a Liman térségében végrehajtott Vivaldi-hadművelet harmadik szakaszának fő célpontja Nove volt, amelyet az ukrán fél az orosz erők egyik fontos csomópontjaként ír le.

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A Pravda szerint a harmadik szakaszban összesen 51 négyzetkilométernyi terület került vissza ukrán ellenőrzés alá. A teljes Vivaldi-hadművelet kezdete óta az ukrán közlés szerint 176 négyzetkilométert szereztek vissza.

Andrij Bileckij dandártábornok, a 3. hadtest parancsnoka szerint Nove azért volt különösen fontos, mert a település körüli magaslatok ellenőrzése meghatározhatja, melyik fél tudja megszerezni a kezdeményezést az adott hídfőállásban. Az ukrán parancsnok állítása szerint az orosz erők arra számítottak, hogy az ukrán támadás fő iránya Sandriholove és Zelena Dolina térsége lesz, ezért ott vetették be tartalékaik egy részét.

Bileckij szerint eközben az ukrán csapás Nove visszafoglalására összpontosult. Az ukrán hadtest beszámolója szerint a támadás során Nove mellett Ridkodubot és Katerinyivkát is visszavették, továbbá Karpivka és Novomihajlivka felett is ismét ellenőrzést szereztek.

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A hadművelet egyik különlegessége az ukrán közlés szerint a robotizált eszközök alkalmazása volt. Bileckij azt mondta, hogy a 3. hadtest szovjet gyártmányú BTR-60-as páncélozott szállítójárműveket alakított át távirányítású, robbanóanyaggal felszerelt eszközökké. A beszámoló szerint ezekkel az orosz védelem megerősített állásait támadták.

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Az ukrán parancsnok szerint az orosz erők egyes alegységei teljes létszámban adták meg magukat, köztük tisztekkel, pilótákkal és tüzérekkel. A 3. hadtest azt állítja, hogy a harmadik szakaszban mintegy 2000 orosz katona vált harcképtelenné vagy vesztette életét, és több mint 250 orosz katonát ejtettek foglyul. Ezt a veszteségadatot független forrásból nem lehetett ellenőrizni.

A Vivaldi-hadművelet korábbi szakaszaiban is jelentős ukrán területi nyereségekről számoltak be. A 3. hadtest szeptember 20-án Shandryholove és Derylove felszabadítását, valamint Drobysheve teljes ellenőrzésének visszaszerzését jelentette be. Szeptember közepén a hadtest még arról számolt be, hogy 75 négyzetkilométernyi területet tisztítottak meg az orosz erőktől, és további 10 négyzetkilométert foglaltak vissza.

A Liman környéki ukrán művelet jelentőségét az is növeli, hogy a térség fontos útvonalakat és magaslatokat ellenőriz. Az ukrán hadtest korábbi beszámolói szerint a művelet célja nem egyetlen település elfoglalása, hanem az orosz erők védelmi rendszerének megbontása és a Liman irányába vezető területek biztosítása. A most bejelentett eredmények ugyanakkor továbbra is elsősorban az ukrán hadsereg saját közlésein alapulnak. A frontvonalon zajló harcok miatt a területi ellenőrzés változásait és a közölt veszteségadatokat független források csak korlátozottan tudják azonnal ellenőrizni.
Címlapkép: Getty Images
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