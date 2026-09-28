Az OTP az év végéig dönthet az oroszországi jelenlétéről, és a bankcsoport már a teljes kivonulás lehetőségét is mérlegeli.
Egy orosz elemző fontos bejelentést tett: fel kell készülni a harmadik világháborúra
Oroszországnak valóban fel kell készülnie egy nagyszabású konfliktusra ahhoz, hogy elkerülje egy harmadik világháború kitörését – erről beszélt Alekszej Csadajev orosz politikai elemző egy, a Moszkovszkij Komszomolecben megjelent anyagban. Szerinte önmagában már nem elég arról beszélni, hogy Moszkva készül egy esetleges háborúra, a felkészültségnek ténylegesnek kell lennie.
Csadajev egy régi mondást idézett, amely szerint „ha békét akarsz, készülj a háborúra”, majd úgy fogalmazott, hogy ez szerinte a jelenlegi helyzetben még inkább igaz. Értelmezése szerint minél hitelesebb egy ország felkészültsége egy esetleges eszkalációra, annál kisebb lehet annak az esélye, hogy az ellenfél valóban megpróbálja kirobbantani a konfliktust.
A politikai elemző szerint Oroszország hosszú ideje beszél különböző eszkalációs forgatókönyvekről, a Nyugat azonban ezeket nem feltétlenül veszi komolyan. Csadajev szerint ennek egyik oka, hogy nyugati stratégák úgy gondolhatják, Moszkva valójában nincs felkészülve egy közvetlen, a nyugati országokkal vívott háborúra.
Szerinte ezért nem elegendő pusztán kommunikációs szinten jelezni, hogy Oroszország készen áll egy nagyobb konfliktusra. A felkészültséget szerinte tényleges katonai és szervezeti képességekkel kell alátámasztani. Csadajev ezt úgy fogalmazta meg, hogy Oroszországnak nem beszélnie kell a felkészülésről, hanem valóban fel kell készülnie.
Az elemző ugyanakkor azt állítja, hogy Európa sincs felkészülve egy Oroszországgal vívott nagy háborúra. A szeptember 28-i beszámolókban azt mondta, hogy az európai országok védelmi képességei szerinte nem elegendőek egy nagyszabású konfliktushoz, ezért az európai stratégák számára az ukrajnai háború elhúzódása időt biztosíthat a katonai kapacitások fejlesztésére.
Csadajev szerint ugyanakkor Moszkva békés szándékokról szóló nyilatkozatait sem feltétlenül hiszik el Nyugaton. Az elemző ennek magyarázatát abban látja, hogy a nyugati stratégák saját logikájukból indulnak ki, és úgy számolnak, hogy egy Oroszország által elért katonai győzelem után Moszkva nem feltétlenül állna meg Ukrajna határainál.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
E gondolatmenet részeként egy hipotetikus forgatókönyvet is felvázolt. Szerinte ha az ukrán hadsereg összeomlana, illetve Kijev feladná a háborút, az ukrán katonák jelentős része akár az orosz hadseregben köthetne ki. Ebben az esetben – Csadajev érvelése szerint – Oroszország egy hatalmas, harci tapasztalattal rendelkező hadsereggel állna Európa keleti határán.
Az elemző szerint éppen emiatt nem elég az orosz vezetésnek azt kommunikálnia, hogy nem akar háborút az Európai Unióval. Moszkvának szerinte olyan katonai képességet kell felmutatnia, amely elrettentő erőt jelenthet egy esetleges nyugati támadással vagy további eszkalációval szemben. A szeptember 28-i orosz beszámolókban az is megjelenik, hogy Csadajev szerint a jelenlegi információs környezetben egyre nehezebb pusztán megtévesztéssel vagy erődemonstrációval befolyásolni az ellenfelet. A modern technológiák és a nyílt forrású információk miatt a katonai képességeket a potenciális ellenfelek is igyekeznek felmérni.
A megszólalás egy olyan időszakban hangzott el, amikor az orosz–ukrán háború továbbra is zajlik, miközben az európai országok egyre nagyobb figyelmet fordítanak saját védelmi képességeik fejlesztésére. Csadajev kijelentései ezért elsősorban az orosz stratégiai gondolkodás egyik, kifejezetten konfrontatív értelmezését mutatják, nem pedig azt jelentik, hogy Oroszország vagy az Európai Unió hivatalosan a harmadik világháború kitörésére készülne.
Alkatrészhiány miatt átmenetileg leállt a Mercedes-Benz legmodernebb, sindelfingeni üzemének termelése, ahol a márka luxusmodelljei készülnek.
Újabb területek visszafoglalását jelentette be az ukrán hadsereg a Donyeck megye északi részén zajló harcokban.
Komoly finanszírozási rés alakult ki Ukrajna katonai kiadásaiban, miközben az orosz támadások fokozódnak.
Kitálalt a szakértő von der Leyen bejelentése után: tényleg csatlakozhat az EU-hoz Kanada? Minden egy irányba mutat
Európa évek óta keresi, hogyan őrizhetné meg befolyását egy olyan világban, ahol gazdasági súlya egyre kevésbé jelent biztosítékot az érdekei érvényesítésére.
Mindössze két hét alatt tízezer fővel nőtt, és ezzel elérte a 258 ezer főt az orosz–ukrán háborúban azonosított, elesett orosz katonák száma.
Több mint egy százalékkal, hordónként 105,64 dollárra emelkedett a Brent nyersolaj ára.
Élve megfő Magyarország a fojtogató hőkupolában? Megszólaltak a szakértők, ez a félelmetes folyamat zajlik a háttérben
A 2026-os szárazság meghatározóan globális méretű cirkuláció-változáshoz köthető, amely tart már néhány éve, és még kérdéses, hogy a jelenség tartóssá válik-e.
Lemondott Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök vasárnap Belgrádban, hogy az október 25-i előrehozott parlamenti választáson miniszterelnök-jelöltként indulhasson.
Rendkívüli bejelentést tett az Európai Bizottság: gigantikus, 710 millió eurós migráns-csomag sorsáról döntöttek
Az uniós források jelentős részét afrikai menekültek támogatására, illetve "migrációval kapcsolatos" problémák megoldását célzó programokra fordítják majd.
Ennek rossz vége lesz: Trump átnevezte a világ egyik legfontosabb tengerszorosát, Irán azonnal reagált
Abbász Aragcsi, a síita állam külügyminisztere közölte: Teherán sosem fordított hátat a diplomáciának, azonban nem enged a jogaiból sem.
Most érkezett: Trump egyetlen mozdulattal söpörte le az asztalról az iráni alkut, saját magáról nevezte el a szorost
Donald Trump amerikai elnök elutasította szombaton a Hormuzi-szoros egy héten belüli megnyitására tett iráni javaslatot.
Ez a háború kitörése óta először történt meg: zárt ajtók mögött csapott össze az orosz és a német külügyminiszter
Az ukrajnai háború kitörése óta először ült tárgyalóasztalhoz az orosz és a német külügyminiszter szombaton, az ENSZ New York-i közgyűlésén.
A kormány és a főváros heteken belül megállapodhat Budapest kritikus pénzügyi helyzetének rendezéséről.
A finn elnök arra kérte Elon Muskot, hogy terjessze ki a Starlink műholdas internetszolgáltatást az orosz területekre is.
Rendezték a közelmúltbeli félreértéseket Ukrajnával – közölte Orbán Anita külügyminiszter a New York-i ENSZ-hét kapcsán.
Súlyos politikai földrengés Amerikában: sorra fordulnak szembe Trumppal a saját emberei a háború miatt
A szavazásnak inkább szimbolikus jelentősége volt, hiszen a Trump-kormányzat a korábbi hasonló döntések hatására sem változtatott az irányvonalán.
Franciaország is célpontjává válhat egy robbanóanyaggal felszerelt drónnal végrehajtott támadásnak Emmanuel Macron szerint.
A dán hírszerzés szerint Oroszország a következő hónapokban korlátozott katonai vagy fokozott hibrid támadást indíthat egy NATO-tagállam ellen.
-
Itt a jövő: a nap 24 órájában áll rendelkezésre a Gránit Bank chat-alapú mobilbankára (x)
Új AI-alapú bankolási élményt kínál a Gránit Bank