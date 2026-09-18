2026. szeptember 18. péntek Diána
20 °C Budapest
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Panorámakép a vízpartról és a Vörös-tengeri Állami Parkról Dzsidda Északi Korniche negyedében, Mekka tartományban, Szaúd-Arábiában.
Világ

Fatális incidens történt a Közel-Keleten: lesújtó hír ez Európának - ezután jön csak az igazi olajkatasztrófa

Pénzcentrum
2026. szeptember 18. 17:09

A múlt heti vezetéktámadás következtében a Saudi Aramco októberben sem tud kőolajat szállítani az érintett európai partnereinek. A kiesés tovább súlyosbítja a globális – és a dízelolaj esetében már hónapok óta kritikus – üzemanyagpiaci helyzetet - írja a Bloomberg.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A szaúdi állami olajvállalat legalább két európai finomítót tájékoztatott a jövő havi szállítások törléséről. Mivel korábban még csak a szeptemberi tételek lemondásáról szólhattak a hírek, a mostani lépés arra utal, hogy a szeptember 10-i támadásban a vártnál súlyosabb károk keletkeztek az infrastruktúrában.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A támadás óta nem üzemel a napi hétmillió hordós kapacitású, 1200 kilométer hosszú Kelet–Nyugat kőolajvezeték (Petroline). Ez a csővezeték kulcsfontosságú, ugyanis a keleti szaúdi olajmezőket köti össze a vörös-tengeri Janbu kikötőjével, így biztonságos alternatívát kínál a Hormuzi-szoros kikerülésére.

Az európai ellátási zavarok által leginkább érintett szereplő a lengyel állami Orlen, amely kőolaj-szükségletének mintegy 40 százalékát az Aramcótól szerzi be, és Lengyelország mellett Litvániában, valamint Csehországban is működtet finomítókat. A vállalat egyelőre igyekszik hűteni a kedélyeket, tájékoztatásuk szerint a finomítóik alapanyag-ellátása továbbra is zavartalan.

A szaúdi szállítások akadozása egy amúgy is rendkívül kifeszített piaci környezetben éri a szektort. A finomított termékek kínálatát már hónapok óta szűkíti az orosz finomítói kapacitások kiesése, miközben az amerikai kereslet továbbra is erős. A helyzetet tovább nehezíti, hogy múlt pénteken áramkimaradás miatt le kellett állítani az ExxonMobil egyik legnagyobb amerikai dízelfinomítóját is.
Címlapkép: Getty Images
#dízel #európa #üzemanyag #szállítás #hiány #világ #olaj #támadás #olajfinomító #kőolaj #szaúd-arábia
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Peekaboo
4 perce
Évtizedeink voltak arra hogy függetlenedjünk az olajtól és átálljunk megújulóra, csak hát kényelmesebb volt a "ne nézz fel" és az " ej ráérünk arra még".
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:45
18:34
18:15
18:05
17:56
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 18.
Veszélyes vírusok terjedhetnek Magyarországon: ezek a tüneteik, figyelmeztet Rusvai Miklós
2026. szeptember 17.
Kiderült a nagy Kifli.hu-titok: ennyire drága valójában az online bevásárlás Magyarországon - bezzeg Ausztriában
2026. szeptember 18.
Hiába a vendégsereg, sorra adják el sokak kedvenc szállodáit: olyan válság ütötte fel a fejét, amire nincs megoldás?
2026. szeptember 18.
Már 700 forint felett a gázolaj, és a legrosszabb még csak most jön? Moszkva hozhatja el a horror üzemanyagárakat
2026. szeptember 18.
Sorra keresik ezekre a munkákra a diákokat: nem semmi, mit fizetnek nekik óránként
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 18. péntek
Diána
38. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
65 év felett járhat az olcsóbb áram, mégis alig tudnak róla: az E.ON extrát is ad mellé
2
4 napja
Váratlan bejelentés von der Leyentől: új állam csatlakozhat az Európai Unióhoz - rájuk aztán kevesen számítottak
3
5 napja
Egy hatalmas anakonda bukkant fel a Duna partján: riasztani kellett a rendőrséget
4
2 hete
Időzített bomba Európa legnagyobb atomerőműve: már csak napok maradtak a teljes leállás előtt
5
4 napja
Beadta a derekát Brüsszel: különleges kiváltságokat kapnak ezek az országok, Magyarország nincs köztük
PÉNZÜGYI KISOKOS
Minimális törlesztés
az az összeg, amelyet hitelkártya esetében az elszámolási időszak végén legalább ahhoz fizetnünk kell, hogy többi tartozásunkat tovább vihessük és kártyánkat, valamint hitelkeretünket továbbra is használhassuk

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 18. 17:56
Kvíz: Neked is kötelező olvasmány volt Az ember tragédiája? Lássuk, lesz-e 10/10 pontod!
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 18. 17:25
Belengette Magyar Péter: rengeteg magyar dolgozó számíthat béremelésre - már közel a megállapodás
Agrárszektor  |  2026. szeptember 18. 18:26
Hajmeresztő döntést hozott Trump: kimondta a halálos ítéletet?