A tervezet megvalósításának legnagyobb akadálya jelenleg a finanszírozás. Felmerült az olajvállalatokat terhelő extraprofitadó bevezetése is, ám ez komoly uniós jogi akadályokba ütközhet.
Fatális incidens történt a Közel-Keleten: lesújtó hír ez Európának - ezután jön csak az igazi olajkatasztrófa
A múlt heti vezetéktámadás következtében a Saudi Aramco októberben sem tud kőolajat szállítani az érintett európai partnereinek. A kiesés tovább súlyosbítja a globális – és a dízelolaj esetében már hónapok óta kritikus – üzemanyagpiaci helyzetet - írja a Bloomberg.
A szaúdi állami olajvállalat legalább két európai finomítót tájékoztatott a jövő havi szállítások törléséről. Mivel korábban még csak a szeptemberi tételek lemondásáról szólhattak a hírek, a mostani lépés arra utal, hogy a szeptember 10-i támadásban a vártnál súlyosabb károk keletkeztek az infrastruktúrában.
A támadás óta nem üzemel a napi hétmillió hordós kapacitású, 1200 kilométer hosszú Kelet–Nyugat kőolajvezeték (Petroline). Ez a csővezeték kulcsfontosságú, ugyanis a keleti szaúdi olajmezőket köti össze a vörös-tengeri Janbu kikötőjével, így biztonságos alternatívát kínál a Hormuzi-szoros kikerülésére.
Az európai ellátási zavarok által leginkább érintett szereplő a lengyel állami Orlen, amely kőolaj-szükségletének mintegy 40 százalékát az Aramcótól szerzi be, és Lengyelország mellett Litvániában, valamint Csehországban is működtet finomítókat. A vállalat egyelőre igyekszik hűteni a kedélyeket, tájékoztatásuk szerint a finomítóik alapanyag-ellátása továbbra is zavartalan.
A szaúdi szállítások akadozása egy amúgy is rendkívül kifeszített piaci környezetben éri a szektort. A finomított termékek kínálatát már hónapok óta szűkíti az orosz finomítói kapacitások kiesése, miközben az amerikai kereslet továbbra is erős. A helyzetet tovább nehezíti, hogy múlt pénteken áramkimaradás miatt le kellett állítani az ExxonMobil egyik legnagyobb amerikai dízelfinomítóját is.
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