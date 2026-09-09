A hiány megugrásához jelentősen hozzájárult a választások előtti fedezetlen költekezés, a túlárazott állami szerződések, valamint több eltitkolt tétel.
Trump újabb csapást mért Kanadára: alkoholra és motorokra is importtilalmat rendelt el
Újabb kanadai termékek behozatalát tiltotta meg az Egyesült Államok, miután életbe léptek a kanadai vámok az amerikai árukra. Az intézkedés többek között szeszes italokat, alkoholmentes sört, tejtermékeket és motorkerékpárokat érint, míg más árukra magasabb vámokat vetnek ki. A Donald Trump által bejelentett korlátozások szeptember 29-én lépnek életbe, írja a BBC.
Tovább éleződik az Egyesült Államok és Kanada közötti kereskedelmi konfliktus: az amerikai kormány több kanadai termék behozatalát is megtiltotta, miután életbe léptek a Kanadában bevezetett amerikai vámok az amerikai árukra.
Donald Trump kedden több elnöki rendeletben jelentette be az új intézkedéseket, amelyek szeptember 29-én lépnek hatályba. A Fehér Ház szerint Kanada diszkriminálja az amerikai vállalkozásokat azzal, hogy bizonyos amerikai termékeket korlátoz, miközben más országok hasonló termékei nem esnek ugyanilyen elbírálás alá.
A teljes importtilalom többek között tejsavóra, nádcukormelaszra, alkoholmentes sörre, valamint többféle bor-, rum- és vodkatermékre is kiterjed. A korlátozás érinti a malátából készült sört, továbbá motorkerékpárokat és mopedeket is. Más kanadai árukra magasabb vámokat vetnek ki, így például különböző sajtokra, nyers állatbőrökre, papírtermékekre, bútorokra és matracokra, valamint alumínium- és vastermékekre. A listán motorcsónakok, golfkocsik, horgászfelszerelésekhez szükséges alkatrészek és kapcsolótáblák is szerepelnek.
A két ország közötti kereskedelmi vita augusztus második felében újult ki, miután nem sikerült véglegesíteni egy előzetesen kidolgozott kereskedelmi megállapodást, és megszakadtak a tárgyalások. Az amerikai kormány már a múlt hónapban 50 százalékos vámot vetett ki mintegy 20 milliárd dollár értékű kanadai árura, ami többek között a kanadai bútor- és boripart, valamint egyes sport- és horgászfelszerelések gyártóit érintette.
Kanada válaszul azonos értékű vámokat vezetett be amerikai acél- és alumíniumtermékekre, élelmiszerekre, kozmetikumokra, ruházati cikkekre és mezőgazdasági gépekre. Mark Carney kanadai miniszterelnök szerint annak, hogy országa csökkenti gazdasági függését az Egyesült Államoktól, lesznek költségei, de szerinte ez kisebb ár, mintha Kanada nem tenne semmit.
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Trump hétfőn azt is kilátásba helyezte, hogy leállítja a kanadai Bombardier repülőgépeinek amerikai importját. Az amerikai elnök a kanadai gyártó modelljeit bírálta, miközben azt kifogásolta, hogy Kanada nem engedi be piacára az amerikai Gulfstream repülőgépeit.
Címlapi kép: Official White House Photo by Daniel Torok
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