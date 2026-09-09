2026. szeptember 9. szerda Ádám
26 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
President Donald Trump Addresses the Nation on April 1, 2026
Világ

Trump újabb csapást mért Kanadára: alkoholra és motorokra is importtilalmat rendelt el

Pénzcentrum
2026. szeptember 9. 08:02

Újabb kanadai termékek behozatalát tiltotta meg az Egyesült Államok, miután életbe léptek a kanadai vámok az amerikai árukra. Az intézkedés többek között szeszes italokat, alkoholmentes sört, tejtermékeket és motorkerékpárokat érint, míg más árukra magasabb vámokat vetnek ki. A Donald Trump által bejelentett korlátozások szeptember 29-én lépnek életbe, írja a BBC.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Tovább éleződik az Egyesült Államok és Kanada közötti kereskedelmi konfliktus: az amerikai kormány több kanadai termék behozatalát is megtiltotta, miután életbe léptek a Kanadában bevezetett amerikai vámok az amerikai árukra.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Donald Trump kedden több elnöki rendeletben jelentette be az új intézkedéseket, amelyek szeptember 29-én lépnek hatályba. A Fehér Ház szerint Kanada diszkriminálja az amerikai vállalkozásokat azzal, hogy bizonyos amerikai termékeket korlátoz, miközben más országok hasonló termékei nem esnek ugyanilyen elbírálás alá.

A teljes importtilalom többek között tejsavóra, nádcukormelaszra, alkoholmentes sörre, valamint többféle bor-, rum- és vodkatermékre is kiterjed. A korlátozás érinti a malátából készült sört, továbbá motorkerékpárokat és mopedeket is. Más kanadai árukra magasabb vámokat vetnek ki, így például különböző sajtokra, nyers állatbőrökre, papírtermékekre, bútorokra és matracokra, valamint alumínium- és vastermékekre. A listán motorcsónakok, golfkocsik, horgászfelszerelésekhez szükséges alkatrészek és kapcsolótáblák is szerepelnek.

Kapcsolódó cikkeink:

A két ország közötti kereskedelmi vita augusztus második felében újult ki, miután nem sikerült véglegesíteni egy előzetesen kidolgozott kereskedelmi megállapodást, és megszakadtak a tárgyalások. Az amerikai kormány már a múlt hónapban 50 százalékos vámot vetett ki mintegy 20 milliárd dollár értékű kanadai árura, ami többek között a kanadai bútor- és boripart, valamint egyes sport- és horgászfelszerelések gyártóit érintette.

Kanada válaszul azonos értékű vámokat vezetett be amerikai acél- és alumíniumtermékekre, élelmiszerekre, kozmetikumokra, ruházati cikkekre és mezőgazdasági gépekre. Mark Carney kanadai miniszterelnök szerint annak, hogy országa csökkenti gazdasági függését az Egyesült Államoktól, lesznek költségei, de szerinte ez kisebb ár, mintha Kanada nem tenne semmit.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Trump hétfőn azt is kilátásba helyezte, hogy leállítja a kanadai Bombardier repülőgépeinek amerikai importját. Az amerikai elnök a kanadai gyártó modelljeit bírálta, miközben azt kifogásolta, hogy Kanada nem engedi be piacára az amerikai Gulfstream repülőgépeit.

Címlapi kép: Official White House Photo by Daniel Torok
#motor #alkohol #egyesült államok #kereskedelem #import #világ #donald trump #kereskedelmi háború #kanada #vámok #vámháború

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:16
08:02
07:45
07:28
06:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 9.
Hiába állt jó oldalra Magyarország, megint a balekok között köthetünk ki: már gyűlnek a sötét fellegek a legfontosabb hazai gigaprojekt körül
2026. szeptember 8.
Horror pénzért járatja magánoviba gyerekeit a magyar elit: van, ahol 2,3 millió is lehet az éves számla
2026. szeptember 8.
Változás jön a magyar boltok polcain: eltűnhetnek a jól ismert csomagolások, vége a trükkös szlogeneknek
2026. szeptember 8.
Itt a világ legjobb kórházainak 2026-os rangsora: magyar intézményt hiába keresünk a listán
2026. szeptember 8.
Kegyetlen nyarak várnak a magyar dolgozókra: elképesztő dolog derült ki a trópusi éjszakákról
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 9. szerda
Ádám
37. hét
Világ legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Időzített bomba Európa legnagyobb atomerőműve: már csak napok maradtak a teljes leállás előtt
2
1 hete
Befellegzett ezeknek a húsoknak a boltokban: azonnali, drasztikus tiltást vezet be az EU
3
7 napja
Megunták a banánt? Tömegével hagyják el hazájukat a magyarok: ebbe az országba menekülnek a legtöbben
4
2 hete
Elszabadult a pokol a magyar határ közelében: nemzetközi egységek és Black Hawk helikopterek lepték el a szomszédot
5
6 napja
Megrohanták a bankokat az élelmes magyarok: tízmilliókat söpörnek be az új lakáshitel-trükkel
PÉNZÜGYI KISOKOS
Co-branded
magyar megfelelője a társkártya kifejezés. Egy kereskedelmi márkával közösen kibocsátott kártya.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 9. 06:30
Időzített bomba ketyeg rengeteg magyar otthonban: ha ezt a fura hangot hallod, azonnal gyanakodj a legrosszabbra
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 9. 05:31
Hiába állt jó oldalra Magyarország, megint a balekok között köthetünk ki: már gyűlnek a sötét fellegek a legfontosabb hazai gigaprojekt körül
Agrárszektor  |  2026. szeptember 9. 07:01
Meglepetés érheti, aki ezt a slágerzöldséget keresi itt a boltokban