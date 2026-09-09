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A washingtoni Fehér Ház gyönyörű kék égbolt mellett
Világ

Különös engedményt tett Magyarországnak Donald Trump: csak két ország kapott kivételt, mire készül az amerikai elnök?

Pénzcentrum
2026. szeptember 9. 08:41

Újraindította az Egyesült Államok a bevándorlóvízumok feldolgozását Magyarországon és Lengyelországban, miközben a világ más országaiban továbbra is szünetel az ügyintézés. A döntés a Fehér Házból érkezett, és egyelőre nem tudni, miért éppen a két közép-európai ország kapott kiemelt figyelmet.

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A Reuters értesülése szerint az Egyesült Államok a múlt héten újraindította a bevándorlóvízum-kérelmek feldolgozását Magyarországon és Lengyelországban, miközben a világ más országaiban továbbra is szünetelnek a bevándorlóvízum-interjúk. A döntés mögött a Fehér Ház utasítása állhat, a hírügynökségnek nyilatkozó források szerint ugyanis az amerikai külképviseleteket arra kérték, hogy a két országban részesítsék előnyben ezeket az ügyeket. 

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Egyelőre nem világos, miért éppen Magyarország és Lengyelország kapott különleges elbírálást. A hírügynökség ugyanakkor felidézi, hogy Donald Trump és vezető munkatársai mindkét országban szoros kapcsolatokat alakítottak ki politikai szövetségesekkel. Trump korábban nyilvánosan támogatta Orbán Viktor volt kormányfőt, illetve Lengyelország jelenlegi nacionalista elnökét, Karol Nawrockit is.

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A lap emlékeztet arra is, hogy az amerikai kormány januárban 75 országban függesztette fel ideiglenesen a bevándorlóvízumok feldolgozását. Az intézkedés azokat a kérelmezőket érintette, akiknél Washington szerint magas volt annak kockázata, hogy később állami támogatásokra szorulnának. Egy amerikai szövetségi bíró augusztus 21-én jogellenesnek minősítette a szabályozást, ezt követően azonban a külügyminisztérium világszerte leállította a bevándorlóvízum-interjúkat.

Az amerikai külképviseletek dolgozóinak most új képzésen kell részt venniük arról, hogyan mérjék fel, hogy a vízumkérelmezők képesek-e eltartani magukat az Egyesült Államokban állami támogatások igénybevétele nélkül. A képzési program miatt a globális szünet akár hónapokig is elhúzódhat, miközben több országból, köztük Peruból, az Egyesült Királyságból és Indiából is arról számoltak be, hogy szeptemberre lemondták a korábban lefoglalt vízuminterjúkat.

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A bevándorlóvízumok ügye különösen sok embert érint, mivel ezek teszik lehetővé a tartós amerikai letelepedést. A konzulátusok és nagykövetségek évente több százezer ilyen interjút bonyolítanak le, elsősorban amerikai állampolgárok és állandó lakosok hozzátartozói számára. 2024-ben mintegy 600 ezer bevándorlóvízumot adott ki az Egyesült Államok.

A lap megkereste az amerikai külügyminisztériumot, amely nem kommentálta, miért indult újra éppen Magyarországon és Lengyelországban a bevándorlóvízumok feldolgozása. A magyar kormányzat, valamint a lengyel kormány vezető szervei a megkeresésre egyelőre nem reagáltak.
Címlapkép: Getty Images
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