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Elszabadult a pokol a Közel-Keleten: Amerika tankereket támadott, Irán azonnal visszavágott
Az Egyesült Államok öt iráni olajszállító hajót támadott meg, miután állítása szerint Teherán két alkalommal is megpróbált rakétákkal eltalálni egy amerikai hadihajót. Irán válaszul egy Jordániában található amerikai katonai támaszpontra lőtt ki rakétákat. A támadások a piacokat is megmozgatták, a Brent olaj ára közel 100 dollárra emelkedett, írja a BBC.
Az Egyesült Államok öt iráni tartályhajót vett célba, miután a Centcom szerint Irán az előző két napban kétszer is támadást kísérelt meg egy amerikai hadihajó ellen. Négy, az Iráni Forradalmi Gárdához köthető olajszállítót az Ománi-öbölben ért támadás, egy ötödik hajót pedig a stratégiai jelentőségű Hárg-sziget közelében találtak el.
Teherán erre válaszul húsz rakétát indított egy jordániai amerikai támaszpont felé, amelyek közül a jordániai légvédelem 18-at megsemmisített. Irán további megtorlással fenyegetőzik, és a Kuvait, illetve Bahrein kikötőinek közelében tartózkodó, amerikai érdekeltségű tartályhajók legénységét is távozásra szólította fel.
A két ország közötti harcok az elmúlt héten ismét felerősödtek, miközben Irán korábban ballisztikus rakétákkal támadott egy amerikai hadihajót is. A Centcom szerint ezt a támadást sikerült elkerülni, és amerikai katona nem sérült meg.
A legújabb események az olajpiacon is éreztették hatásukat: a Brent hordónkénti ára 1,5 százalékkal, 99,41 dollárra nőtt. Közben az Irán által támogatott húszik Szaúd-Arábia energiaipari létesítményeit és polgári infrastruktúráját is támadták, a drón- és rakétacsapások pedig tüzeket és átmeneti leállásokat okoztak.
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