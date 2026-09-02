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Irán, irániak vs. USA, Egyesült Államok, Amerika, Donald Trump elnök, másolás, űrháború, válság, Hormuzi-szoros, nyersolaj, nyersanyag, nemzetközi feszültség, kapcsolatok, Közel-Kelet, dízel, benzin, védelem, háború
Világ

Kész, ennyi volt: Trump váratlan döntése után végleg megpecsételődött Irán sorsa?

Pénzcentrum
2026. szeptember 2. 08:14

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy felhagy Irán tárgyalóasztalhoz kényszerítésével, mivel álláspontja szerint Teherán úgysem tartana be egyetlen megállapodást sem.

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Az elnök közölte, már egyáltalán nem érdekli egy esetleges megegyezés, hiszen az irániak szerinte minden szerződést figyelmen kívül hagynának. Egyúttal határozottan cáfolta azokat a sajtóértesüléseket – köztük az általa álhírterjesztőnek nevezett ABC csatorna állításait –, amelyek arról szóltak, hogy továbbra is nyomást akarna gyakorolni a közel-keleti államra. Trump megfogalmazása szerint teljesen hidegen hagyja, hogy aláírnak-e egy számára amúgy is értéktelen egyezményt - számolt be a Portfolio.

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Az elnök úgy látja, az Egyesült Államok stratégiai helyzete jelenleg rendkívül kedvező. Hangsúlyozta, hogy szinte teljes ellenőrzésük alatt tartják a Hormuzi-szorost, miközben az iráni gazdaság épp az összeomlás szélén egyensúlyoz. A kialakult krízis kapcsán az amerikai elnök az iráni társadalom lépéseit firtatta, kijelentve, hogy az elkerülhetetlen vég közeleg, és már csak az a kérdés, mikor lázad fel saját vezetése ellen az iráni nép.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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