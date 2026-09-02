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A fotón egy olajszivattyú sziluettje látható, amelyet a lemenő nap megvilágít. Az égbolt narancssárga és rózsaszín árnyalatai éles kontrasztot alkotnak a sötét gépezettel, így drámai, ipari hangulatú jelenetet teremtve.
Gazdaság

Megint elszállhatnak az energiaárak: brutális fordulat jött a Közel-Keleten

Pénzcentrum
2026. szeptember 2. 14:44

Ismét kiújultak a harcok az Egyesült Államok és Irán között, ami azonnal megmozgatta az energiaárakat. A Brent és a WTI ára is jelentősen emelkedett, a Brent szerdán rövid időre 97 dollár fölé került. Közben a holland TTF gáztőzsdén a földgáz ára 2023 januárja óta nem látott szintre emelkedett. A piac attól tart, hogy a konfliktus miatt ismét akadozhatnak a Perzsa-öbölből érkező LNG-szállítások. Az európai gáztárolók ráadásul szezonálisan alacsony, átlagosan 63 százalékos töltöttségen állnak, írja a Reuters.

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Kedden ismét kiújultak a harcok az Egyesült Államok és Irán között, emiatt emelkedni kezdett a kőolaj világpiaci ára. A Brent kedden 4,6 százalékkal 94,65 dollárra, a WTI 5,2 százalékkal 90,22 dollárra ugrott. Szerdán a Brent rövid időre 97,04, a WTI pedig 92,29 dollárig is felment, majd 94–95, illetve 90 dollár környékére csökkent.

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Kedden az Egyesült Államok újabb iráni célpontokat támadott, Irán pedig amerikai támaszpontokra és a Hormuzi-szorosban közlekedő hajókra mért csapásokat. A kőolajárak további emelkedését ugyanakkor fékezheti, hogy hétfőn már 17 millió hordó olaj jutott át a Hormuzi-szoroson.

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Eközben a földgáz ára is emelkedett. Augusztus 29-e óta az irányadó holland TTF gáztőzsdén 66-ról 74 euróra emelkedett az ár, ami 2023 januárja óta a legmagasabb szintnek számít.

A Financial Times szerdai cikke szerint az EU-országok gáztárolói átlagosan 63 százalékos töltöttségen állnak. Ez szezonálisan nagyon alacsony: augusztus elején még csak 58 százalék körül volt a töltöttség, ami 2011 óta a legalacsonyabb szintnek felel meg, és mintegy 12 százalékponttal maradt el az egy évvel korábbitól.
Címlapkép: Getty Images
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