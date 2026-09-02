A Tisza-kormány hivatalba lépése óta nem látott mélypontra zuhant a forint, miután az euró jegyzése szerdán átlépte a lélektani 370-es, majd a 371-es határt is.
Megint elszállhatnak az energiaárak: brutális fordulat jött a Közel-Keleten
Ismét kiújultak a harcok az Egyesült Államok és Irán között, ami azonnal megmozgatta az energiaárakat. A Brent és a WTI ára is jelentősen emelkedett, a Brent szerdán rövid időre 97 dollár fölé került. Közben a holland TTF gáztőzsdén a földgáz ára 2023 januárja óta nem látott szintre emelkedett. A piac attól tart, hogy a konfliktus miatt ismét akadozhatnak a Perzsa-öbölből érkező LNG-szállítások. Az európai gáztárolók ráadásul szezonálisan alacsony, átlagosan 63 százalékos töltöttségen állnak, írja a Reuters.
Kedden ismét kiújultak a harcok az Egyesült Államok és Irán között, emiatt emelkedni kezdett a kőolaj világpiaci ára. A Brent kedden 4,6 százalékkal 94,65 dollárra, a WTI 5,2 százalékkal 90,22 dollárra ugrott. Szerdán a Brent rövid időre 97,04, a WTI pedig 92,29 dollárig is felment, majd 94–95, illetve 90 dollár környékére csökkent.
Kedden az Egyesült Államok újabb iráni célpontokat támadott, Irán pedig amerikai támaszpontokra és a Hormuzi-szorosban közlekedő hajókra mért csapásokat. A kőolajárak további emelkedését ugyanakkor fékezheti, hogy hétfőn már 17 millió hordó olaj jutott át a Hormuzi-szoroson.
Eközben a földgáz ára is emelkedett. Augusztus 29-e óta az irányadó holland TTF gáztőzsdén 66-ról 74 euróra emelkedett az ár, ami 2023 januárja óta a legmagasabb szintnek számít.
A Financial Times szerdai cikke szerint az EU-országok gáztárolói átlagosan 63 százalékos töltöttségen állnak. Ez szezonálisan nagyon alacsony: augusztus elején még csak 58 százalék körül volt a töltöttség, ami 2011 óta a legalacsonyabb szintnek felel meg, és mintegy 12 százalékponttal maradt el az egy évvel korábbitól.
Hiába a miniszteri tagadás, mégis újabb akkuipari beruházás jön Debrecenbe: fű alatt indult meg az eljárás
A kínai CATL leányvállalata egy új csomagoló- és összeszerelő üzem létesítését tervezi a városban.
Fontos változások élesedtek szeptember 1-jén Magyarországon: gyógyszerek, nyugták, kórházak is érintettek
A mai napon, 2026. szeptember 1-jén több fontos intézkedés is életbe lépett Magyarországon.
Az MVM szeptember 21. és 29. között átfogó informatikai rendszerátállítást végez földgáz-ügyfélkiszolgálási rendszerén.
Gyengült kedden a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 539,18 pontos, 0,36 százalékos csökkenéssel, 148 622,50 ponton zárt kedden.
Új rekordot állított fel a BUX augusztusban, miközben az OTP, a Mol és a Richter uralta a hazai tőzsdei forgalmat.
Itt a bejelentés a magyar költségvetésről: brutális lyuk tátong a kasszában, csak ez mentheti meg a helyzetet
A Kármán András vezette Pénzügyminisztérium tegnap, augusztus 31-én benyújtotta a Parlamentnek a módosított idei költségvetést.
Milliós bírságot kaphat a trükköző magyar vállalkozó: elképesztő, milyen szolgáltatással bukott le a NAV-nál
Hipnózist és reinkarnációs utazást kínált, a 17 ezer forintos szolgáltatásról nem adott számlát.
A Shein 26,2 milliárd dolláros vállalatértékelést ért el a hongkongi tőzsdén, ez azonban messze elmarad a korában becsült, közel 100 milliárd dolláros piaci értéktől.
Négy feljelentés érkezett, a rendőrség már több ezer oldalnyi dokumentumot foglalt le az ügyben.
A szakértő szerint a 7,5 százalékos hiány nagyon magas, és arról is beszélt, hogy Magyarországnak már az euró bevezetése lehet előnyösebb.
Lezárult 16 közérdekű vagyonkezelő alapítvány felszámolása, így 1284 milliárd forintnyi közvagyon kerül vissza az államhoz.
Jelentősen változik a tűzifa ára: a kormány az áfát is csökkenti, és januári árszinten rögzíti az árakat.
A nemzetközi befektetői hangulat bizonytalan, így iránykereséssel indulhat a kereskedés kedden a Budapesti Értéktőzsdén.
Jelentős hatásköri átalakításokról döntött a kormány egy újonnan megjelent, részletes rendeletben.
Magyarország kész tárgyalóasztalhoz ülni Horvátországgal az INA és a Mol évtizedes vitájának rendezése érdekében
Nőtt a fogyasztás és az ipar teljesítménye, miközben a mezőgazdaság és a beruházások komoly visszaesést mutattak.
365 forint felett maradt az euró, miközben a forint augusztusban vegyesen teljesített a főbb devizákkal szemben.
-
Jubileum és új ritmus: érkezik a 35. Budapest Borfesztivál (x)
Új ritmusban és amerikai különlegességekkel várja a vendégeket a Budavári Palotában a Budapest Borfesztivál szeptember 9–12. között.
-
Az új iCAUR V27: klasszikus karakter, modern elektromos hajtás és szabadság, hogy bárhová elindulhassunk (x)
Az iCAUR V27 új megközelítést kínál az elektrifikált SUV-k világában.