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Újra felcsillant a béke esélye Iránban: Teherán kész visszatérni a tűzszünethez, de van egy feltétele
Irán kész visszatérni az Egyesült Államokkal kötött tűzszüneti megállapodáshoz, amennyiben Washington is betartja vállalásait – jelentette ki Maszúd Pezeskián iráni elnök a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) biskeki csúcstalálkozóján, miután a hétvégén ismét fegyveres összecsapásra került sor a két ország között - közölte az euronews.
Pezeskián az iráni állami média beszámolója szerint kiemelte, hogy amennyiben az Egyesült Államok visszatér az egyetértési nyilatkozatban foglalt kötelezettségeihez, az Iráni Iszlám Köztársaság azonnal viszonozni fogja azt. A júniusban megkötött keretmegállapodás azonnali tűzszünetet írt elő, és hatvannapos tárgyalási időszakot nyitott egy átfogóbb békemegállapodás elérése érdekében. Teherán vállalta a Hormuzi-szoros aknamentesítését és a hajóforgalom biztosítását, Washington pedig a tengeri blokád feloldását, a szankciók enyhítését, az iráni olajexportra vonatkozó mentességek kiadását és egy újjáépítési csomag kidolgozásának megkezdését ígérte.
A megállapodás azonban gyorsan összeomlott, és bár a harcok egy időre elcsitultak, a hétvégén újra fegyveres összecsapásra került sor. Hétfő hajnalban az Egyesült Államok két iráni rakétaindító állást vett célba a Hormuzi-szoroshoz közeli Larak-szigeten.
Pezeskián a támadásra reagálva hangsúlyozta, hogy Irán nem akar háborút, de "soha nem fog tétlenül ülni" az agresszióval szemben, és "határozott választ ad a támadóknak". A csúcstalálkozón tartott beszédében amellett érvelt, hogy az Iszlám Köztársaság megbízható partner a nemzetközi kötelezettségvállalások teljesítésében.
Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter szintén Biskekben nyilatkozott, és az iráni állami televíziónak megerősítette, hogy Washingtonnak kell először teljesítenie a vállalásait. "Akkor juthatunk ki ebből a helyzetből" – fogalmazott.
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Pezeskián tárgyalási szándéka ugyanakkor belső ellenállásba ütközik, minthogy Irán legerősebb katonai szervezete, az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) jóval nagyobb engedményeket követel az Egyesült Államoktól, egyebek mellett a Hormuzi-szoros feletti iráni ellenőrzést és háborús kártérítést. Ezeket a feltételeket Washington várhatóan nem fogadja el.
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