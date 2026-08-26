Kiderült a magyar energiarendszer sötét titka: durván bezuhant a szén, de itt a következő nagy akadály

Meglepő ország vezeti a világ energiafelhasználási rangsorát, ha nem a teljes fogyasztást, hanem az egy főre jutó energiaellátást nézzük. Izland 2025-ben 745 gigajoule energiát használt fel egy lakosra vetítve, ezzel messze megelőzte Katart és Szingapúrt. Az Egyesült Államok csak a tizedik helyre került.

A Visual Capitalist az Energy Institute 2026-os Statistical Review of World Energy adatai alapján rangsorolta a világ országait az egy főre jutó teljes energiaellátás alapján. A mutató nem egyszerűen azt méri, hogy egy háztartás vagy egy átlagos ember mennyi energiát fogyaszt. Az ipar, a közlekedés, az energiatermelés és más gazdasági tevékenységek energiaigénye is megjelenik benne.

Izlandon 2025-ben 744,91 gigajoule volt az egy főre jutó energiaellátás. Ez több mint tízszerese a 72,93 gigajoule-os világátlagnak, és csaknem háromszorosa az Egyesült Államok 270,18 gigajoule-os értékének.

Az izlandi adat első látásra különösen meglepő lehet, hiszen az ország nem tartozik a világ legnagyobb energiafogyasztói közé. A magas egy főre jutó értékben azonban jelentős szerepet játszik az ország energiaigényes ipara, mindenekelőtt az alumíniumipar. Izland emellett rendkívül kedvező helyzetben van a megújuló energiaforrások szempontjából, a villamosenergia-termelésben a vízenergia és a geotermikus energia meghatározó.

A második helyen Katar áll 717,32 gigajoule-lal, míg Szingapúr 627,78 gigajoule-os értékkel a harmadik. Mindkét ország esetében fontos tényező az energiaigényes ipari tevékenység. Katar jelentős földgázkitermelő és -feldolgozó ország, Szingapúr pedig a világ egyik fontos olajfinomító és petrolkémiai központja.

Az első tízben több olaj- és gáztermelő ország is szerepel. Az Egyesült Arab Emírségek 463,19 gigajoule-lal a negyedik, Kuvait 377,49-cel az ötödik, Trinidad és Tobago 358,23-mal a hatodik, Szaúd-Arábia 347,88-cal a hetedik, Omán pedig 314,87 gigajoule-lal a nyolcadik helyen áll. Kanada 300,43 gigajoule-lal a kilencedik, az Egyesült Államok pedig 270,18-cal a tizedik.

Az amerikai adat különösen érdekes, mert az ország így is csaknem tízszer annyi energiát használ fel egy főre vetítve, mint India. Indiában 2025-ben 26,71 gigajoule volt az egy főre jutó érték.

Kína jóval előrébb van, mint India

A világ legnépesebb országai közül Kína áll jóval előrébb a rangsorban. Kínában 114,54 gigajoule jutott egy lakosra 2025-ben, miközben Indiában ennek kevesebb mint a negyede.

Kína így az egy főre jutó energiaellátás alapján meghaladja több fejlett európai ország értékét is. Az Egyesült Királyságban 90,46, Olaszországban 93,57, Svájcban pedig 97,91 gigajoule volt a mutató.

A különbségek mögött elsősorban nem az áll, hogy az egyik ország lakói sokkal többet fűtenek vagy használják a légkondicionálót. A gazdaság szerkezete legalább ilyen fontos. Egy olyan országban, amely jelentős energiaigényű iparágakat működtet, a gyárak, finomítók és más ipari létesítmények energiafelhasználása erősen megemeli az egy főre jutó értéket. Ezért lehet az is, hogy egy kis népességű, energiaintenzív gazdaság megelőz egy több százmilliós országot.

Magyarország nem került be a top 40-be

Az Energy Institute 2026-os Statistical Review of World Energy adatai szerint Magyarországon 2025-ben 94,79 gigajoule volt az egy főre jutó energiaellátás. Ez meghaladta a 72,93 gigajoule-os világátlagot, de elmaradt az Európai Unió 116,24 gigajoule-os átlagától.

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A régióban is jelentős különbségek vannak. Csehországban 142,81, Szlovákiában 118,29, Ausztriában 120,38, Lengyelországban 102,87, Romániában pedig mindössze 60,32 gigajoule volt az egy főre jutó érték 2025-ben.

Európán belül Finnország áll az élmezőnyben

Az európai országok között Finnország energiafelhasználása kiemelkedő, 189,99 gigajoule jutott egy főre. Belgium 187,27, Svédország 155,26, Franciaország 135,41, Észtország 133,90, Hollandia 172,48 gigajoule-os értéket mutatott. Németországban 119,46, Ausztriában 120,38, Spanyolországban 108,52, Görögországban 103,31, Olaszországban pedig 93,57 gigajoule volt a mutató.

A rangsor azt is megmutatja, hogy az energiafelhasználás önmagában nem mondja meg, mennyire energiahatékony vagy környezetbarát egy ország. Izland például a lista első helyén áll, miközben energiaellátásában rendkívül nagy szerepet játszanak a megújuló források. Ezzel szemben több, az élmezőnyben szereplő olaj- és gáztermelő ország esetében a magas energiafelhasználás szorosan összefügg a fosszilis energiahordozók kitermelésével és feldolgozásával. A lista ezért inkább azt mutatja meg, hogy egy ország gazdasága mekkora energiaigényt támaszt az ott élők számához képest. Nem azt, hogy az emberek egyenként mennyi energiát használnak fel otthon.

Még mindig alacsony a szélenergia

Az Energy Institute adatai szerint Magyarországon 2025-ben 39,34 TWh villamos energiát termeltek, szemben a 2024-es 37,99 TWh-val. Ez 3,56 százalékos növekedést jelent. A termelésben továbbra is meghatározó a nukleáris energia. Az atomerőművek 16,1 TWh villamos energiát állítottak elő, ami a teljes hazai áramtermelés mintegy 41 százalékát fedezte.

A megújulók közül a napenergia bővülése volt a leglátványosabb. A napelemes kapacitás 2025 végére 8177 MW-ra nőtt a 2024-es 7166 MW-ról. Ezen belül a háztartási és egyéb, mérő mögötti, valamint hálózaton kívüli rendszerek kapacitása 6549 MW-ot tett ki, szemben az egy évvel korábbi 5707 MW-tal.

A szélenergia kapacitása ezzel szemben nem változott érdemben. 2025 végén 325 MW volt, ugyanannyi, mint egy évvel korábban. A fosszilis energiahordozók közül az olajfogyasztás 7,61 millió tonnára csökkent, ami mintegy 1 százalékos visszaesés 2024-hez képest. A földgázfogyasztás 8,2 milliárd köbméter körül alakult.

A szénfelhasználás ennél jóval nagyobb mértékben esett vissza. Magyarország 2025-ben 0,02 EJ szenet használt fel, 47,4 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban. A magyar energiarendszerben így egyre látványosabban rajzolódik ki az átalakulás. A villamosenergia-termelés nőtt, miközben a termelési oldalon egyre nagyobb szerepet kap a napenergia. A nukleáris energia továbbra is a hazai áramtermelés egyik legfontosabb pillére, a szén szerepe viszont jelentősen visszaszorult. A szélenergia kapacitása eközben 2025-ben sem bővült.