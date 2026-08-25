Kemény figyelmeztetést kapott Magyarország: veszélybe kerülhet a gazdaság, ha nem lépünk azonnal

A magyar gazdaság fellendítéséhez nem elég új beruházásösztönző programokat indítani, strukturális reformokra, kiszámítható jogi környezetre, alacsonyabb ipari energiaárakra és a munkaerőpiac rugalmasabbá tételére van szükség – derül ki a Német–Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) legfrissebb állásfoglalásából. A mintegy 900 vállalatot képviselő szervezet a Tisza-kormánynak címzett javaslatcsomagjában hangsúlyozza, hogy az adókedvezményeknél ma már sokkal fontosabb telephelyválasztási tényező a jogbiztonság, az uniós kapcsolatok rendezése és a szakképzett munkaerő biztosítása - írta a Portfolio.

A kamara helyzetértékelése rámutat, hogy a 2023 és 2025 közötti gazdasági stagnálás és a beruházások visszaesése után mostanra a kiszámíthatóság lett a legfőbb versenyképességi elvárás. A külföldi vállalatok számára a stabil intézményrendszer elengedhetetlen, ezért a szervezet a visszamenőleges hatályú jogalkotás megszüntetését, a cégekkel való érdemi egyeztetéseket és a független igazságszolgáltatás erősítését szorgalmazza. A gazdaságba való túlzott állami beavatkozás csökkentése is sürgető, ezért javasolják a különadók – különösen a kiskereskedelem, a bankszektor, az építőipar és az energetika területén – fokozatos kivezetését, valamint az ársapkák és a kötelező akciózások megszüntetését.

Mivel a magyar export háromnegyede az Európai Unióba irányul, a növekedés újraindításának alapfeltétele az EU-val való bizalmi viszony helyreállítása, a jogállamisági normák betartása és az uniós források átlátható felhasználása. A makrogazdasági stabilitás és az üzleti bizalom visszanyerése érdekében a szakértők egy nyilvános euróbevezetési céldátum és menetrend kidolgozását is célszerűnek tartják.

A hazai versenyképességet jelentősen rontják a kiugróan magas ipari energiaárak, amelyek 2025-ben a hazai kkv-k és nagyfogyasztók számára 22–31 százalékkal haladták meg az uniós átlagot. A kamara szerint a drágaság jórészt a szabályozási költségeknek és a keresztfinanszírozásnak tudható be, mivel az ipari fogyasztók fizetik meg a lakossági rezsicsökkentés, valamint a régi megújulóenergia-támogatások jelentős részét. A hálózati díjak valós költségek alapján történő, igazságosabb elosztásával és a szabályozás finomhangolásával az ipari árak 5–10 százalékkal csökkenthetők lennének. Emellett kulcsfontosságú az ipari energia-önellátás támogatása, többek között a szélenergia és a telephelyi akkumulátoros energiatárolás szabályozási korlátainak lebontásával.

A harmadik kritikus terület a munkaerőpiac és az oktatás. A technológiai fejlődés, az automatizáció és a mesterséges intelligencia terjedése sokkal gyorsabb, mint ahogy arra a hazai oktatási rendszer reagálni tud. A szakképzett, különösen a műszaki munkaerő hiánya már most termelési zavarokat és bérnyomást okoz. A kamara szerint a hagyományos, hosszú képzések helyett gyorsabb, moduláris tanulási formákra, gyakorlatorientált programokra és a kompetenciaalapú oktatásra van szükség, különös tekintettel az alapkészségek és a digitális ismeretek fejlesztésére.

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Emellett, mivel az ország több régiójában már nincs elegendő szabad munkaerő, a gazdaság működtetéséhez továbbra is elengedhetetlen a harmadik országból érkező munkavállalók alkalmazása. Az ő integrációjukat a képesítések gyorsabb elismerésével és a bürokrácia csökkentésével kellene segíteni.

A német vállalatok összességében nem egyetlen csodaszerben bíznak, hanem összehangolt, egymást erősítő reformokat várnak. Magyarország csak akkor tudja megőrizni tőkevonzó képességét, ha az állami támogatások osztogatása helyett a piaci versenyt, a korrupció visszaszorítását, az olcsóbb energiát és a humántőke fejlesztését helyezi a gazdaságpolitika középpontjába.