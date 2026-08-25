Gigantikus pénzosztásra készül Brüsszel: elképesztő összegről vitatkoznak, de máris áll a bál az EU-ban

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Nagy alku előtt áll az Európai Unió, António Costa, az Európai Tanács elnöke a következő hetekben végigjárja az uniós fővárosokat, hogy közelebb hozza egymáshoz a tagállamok álláspontját a 2028 és 2034 közötti uniós költségvetésről. Costa azt szeretné, ha még az év vége előtt megszületne a politikai megállapodás, miközben több ország már most túl nagynak vagy éppen túl szűkösnek tartja a tervezett keretet - számolt be róla az Euronews.
Az Európai Tanács elnöke kedden kezdi meg háromhetes körútját. Elsőként Szlovákiába és Észtországba látogat, majd Lettország, Litvánia és Csehország következik. Szeptember 17-ig a legtöbb uniós vezetővel személyesen egyeztet. A körút egyik legfontosabb témája az EU következő hétéves költségvetése lesz.
Costa számára komoly politikai feladatot jelent a kompromisszum kialakítása. Az Európai Bizottság eredeti javaslata 1,76 ezermilliárd eurós kerettel számol 2028 és 2034 között. A tagállamok között azonban már most vita zajlik arról, hogy mekkora legyen az összeg, mennyivel járuljanak hozzá az egyes országok, illetve milyen új uniós bevételeket lehetne bevezetni.
Egy uniós tisztviselő szerint három kérdés kapcsolódik szorosan egymáshoz: a költségvetés teljes mérete, a tagállami befizetések nagysága és az úgynevezett saját források, vagyis az EU közvetlen bevételeinek bővítése.
A vita egyik oldalán a nettó befizető, jellemzően gazdagabb tagállamok állnak. Németország például már túl nagynak nevezte a közel 2 ezermilliárd eurós nagyságrendet, és jelentős kiadáscsökkentést sürget. Friedrich Merz német kancellár csütörtökön Berlinben olyan országok vezetőivel is egyeztet a költségvetésről, amelyek szintén óvatosabb költekezést támogatnak.
A másik oldalon azok az országok állnak, amelyek jelentős összegeket kapnak az uniós kohéziós és agrárpolitikai programokból. Spanyolország és Olaszország például ellenzi a költségvetés csökkentését, miközben a nagy mezőgazdasági országok a közös agrárpolitika támogatásainak visszavágását próbálják megakadályozni.
A vita azért is sürgető, mert 2027-ben több nagy uniós tagállamban, köztük Franciaországban, Olaszországban, Lengyelországban és Spanyolországban is választást tartanak. Costa attól tart, hogy ezek a választások jelentősen megnehezíthetik a költségvetési kompromisszum kialakítását, ezért még 2026-ban szeretné lezárni a politikai alkut.
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Az Európai Tanács elnöke ugyanakkor nem számít könnyű tárgyalásokra. A tagállamok között jelenleg jelentős különbségek vannak abban, hogy mire kellene fordítani a közös pénzt. A versenyképesség, a védelem, az ukrajnai támogatások, a mezőgazdaság, a kohéziós politika és az uniós bővítés egyszerre támasztanak új finanszírozási igényeket.
A költségvetés nagyságán túl az is komoly kérdés, hogy miből finanszírozza az EU a növekvő kiadásokat. Costa támogatja az új saját források bevezetését, vagyis olyan bevételek létrehozását, amelyek közvetlenül az uniós költségvetést gyarapítanák. Ez azonban további vitákat válthat ki a tagállamok között.
A tárgyalások következő fontos állomása az októberi uniós csúcstalálkozó lehet. Az ír soros elnökség várhatóan új tárgyalási keretet terjeszt elő, amelynek célja, hogy a hónapok óta tartó technikai egyeztetéseket politikai szintre emelje. Costa csapata egy november 26-ra és 27-re tervezett rendkívüli uniós csúcs lehetőségét is vizsgálja a költségvetési alku érdekében.
Az Európai Tanács hivatalos tájékoztatása szerint Costa körútján a költségvetés mellett a védelem, az európai versenyképesség, az EU bővítése és Ukrajna támogatása is napirenden lesz. A cél egy olyan megállapodás, amelyet a nettó befizetők és a támogatásokból nagyobb arányban részesülő országok is elfogadhatónak tartanak. A következő hónapokban az lesz a legfontosabb kérdés, hogy a tagállamok hajlandók-e engedni a saját prioritásaikból. Costa számára az év végi megállapodás elérése komoly politikai próbatétel lesz.
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