Újabb tűzvész a horvát tengerparton: nem bírnak a lángokkal, házakat fenyeget a pusztító tűz

Dugi Otoknál nyaralókat és lakóházakat is veszélyeztetnek a lángok, a bajokat pedig tetézi, hogy a környék nehezen megközelíthető.

Hatalmas erdőtűz pusztít a horvátországi Dugi Otok szigetén, amely lakóházakat és nyaralókat is közvetlenül veszélyeztet. A péntek este keletkezett lángokat szombatra sem sikerült megfékezni, ezért a szárazföldről újabb tűzoltó egységeket vezényeltek a nehezen megközelíthető térségbe.

A tűz Horvátország egyik legnagyobb szigetén, Savar és Brbinj környékén csapott fel. A zadari tűzoltóság tájékoztatása szerint a lángok sűrű bozótost és erdős részeket emésztenek fel, az oltást pedig jelentősen hátráltatják a nehéz terepviszonyok. Matej Rudić tűzoltóparancsnok megerősítette, hogy a helyzet súlyos, és a tűz továbbra is terjed. Mivel a területen több, egymástól távolabb fekvő ingatlan található, az egységek elsősorban ezek védelmére összpontosítanak, és több épületet már sikerült megmenteniük a pusztulástól.

A szigeten kialakult vészhelyzetet megelőzően Dalmácia más részein is nagy erőkkel küzdöttek a lángokkal. Péntek estére a Pelješac-félszigeten, Trogir térségében és Ninski Stanovinál is sikerült körülhatárolni a tüzeket. Az Omiš környéki, egy halálos áldozatot is követelő katasztrófa helyszínén már nincsenek nyílt lángok, de a tűzoltók elővigyázatosságból továbbra is a területen maradtak.