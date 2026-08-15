A horvátországi erdőtüzek miatt több magyar turista is nehéz helyzetbe került, és sokaknak nem egyértelmű, mire számíthatnak a biztosítójuktól
Újabb tűzvész a horvát tengerparton: nem bírnak a lángokkal, házakat fenyeget a pusztító tűz
Dugi Otoknál nyaralókat és lakóházakat is veszélyeztetnek a lángok, a bajokat pedig tetézi, hogy a környék nehezen megközelíthető.
Hatalmas erdőtűz pusztít a horvátországi Dugi Otok szigetén, amely lakóházakat és nyaralókat is közvetlenül veszélyeztet. A péntek este keletkezett lángokat szombatra sem sikerült megfékezni, ezért a szárazföldről újabb tűzoltó egységeket vezényeltek a nehezen megközelíthető térségbe.
A tűz Horvátország egyik legnagyobb szigetén, Savar és Brbinj környékén csapott fel. A zadari tűzoltóság tájékoztatása szerint a lángok sűrű bozótost és erdős részeket emésztenek fel, az oltást pedig jelentősen hátráltatják a nehéz terepviszonyok. Matej Rudić tűzoltóparancsnok megerősítette, hogy a helyzet súlyos, és a tűz továbbra is terjed. Mivel a területen több, egymástól távolabb fekvő ingatlan található, az egységek elsősorban ezek védelmére összpontosítanak, és több épületet már sikerült megmenteniük a pusztulástól.
A szigeten kialakult vészhelyzetet megelőzően Dalmácia más részein is nagy erőkkel küzdöttek a lángokkal. Péntek estére a Pelješac-félszigeten, Trogir térségében és Ninski Stanovinál is sikerült körülhatárolni a tüzeket. Az Omiš környéki, egy halálos áldozatot is követelő katasztrófa helyszínén már nincsenek nyílt lángok, de a tűzoltók elővigyázatosságból továbbra is a területen maradtak.
Több száz csaló költözött be az elhagyott szellemvárosba: brutális bűnhálózatot tartottak fenn - világszerte működhetnek hasonlók
Szakértők szerint a rajtaütés csak a jéghegy csúcsa.
Irán cáfolta azokat a híreket, melyek szerint megállapodott volna Washingtonnal a júniusban kötött ideiglenes egyezményük meghosszabbításáról.
Kiderült, ez az egy állam van biztonságban Európában: minden más országban jöhet a hidegzuhany, ha egyszer kitör a háború
Az európaiak egyre kevésbé bíznak abban, hogy az Egyesült Államok hosszú távon garantálja a kontinens biztonságát.
Olyan krízis közeleg Németországban, ami a magyar ipart is csúnyán magával ránthatja - nem fest jól a helyzet
A nagyvállalatok már lépni kényszerültek, a Daimler Truck például bizonyos járműveit vízi út helyett közúton szállítja.
Csaknem 400 négyzetkilométeres olajfolt keletkezett az Omán partjainál zátonyra futott Caroline Bezengi nevű tartályhajóból szivárgó nyersolajból.
Lehet, hogy Románia nem ússza meg olyan könnyedén, mint mi: hamarosan teljesen leállhat a legfontosabb erőművük
A cernavodai erőmű két, egyenként 700 megawattos blokkja együttesen a román áramtermelés mintegy ötödét adja.
A hatóságok szerint a térségben több tucat ember vesztette életét.
A világszerte és Magyarországon is jól ismert, számos bestseller és megfilmesített regény szerzője születésnapján távozott.
A fővárosban is érezték a földmozgást, de innen egyelőre nem érkeztek hírek áldozatokról. Az ország távolabbi részeiről azonban nem ilyen jók a hírek.
A projekt nyomvonalát végül áttervezték, miközben a módosított útvonal közelében valódi bronzkori leletekre bukkantak.
Az izraeli kormányfő elfogadhatatlannak nevezte az amerikai elnök javaslatcsomagját, így egyelőre nem született megnyugtató rendezési terv
Még nincs vége! Kíméletlen erdőtüzek pusztítanak világszerte: emberek tízezreit kellett evakuálni, az oltás még tart
Andalúziában nyolcezer hektáron pusztít erdőtűz, a Kanada nyugati részén fekvő Brit Columbia tartományban pedig 20 ezer embert evakuáltak.
Kilőtték a nagyturányi medvét és két bocsát is: emberre támadt az anyaállat, súlyos árat fizetett érte
Ezen a hétvégén két embert is ért medvetámadás Szlovákiában.
Elképesztő figyelmeztetést adott ki Zelenszkij: váratlan helyről érkeznek katonák a háborúba, tömegesen ellepik a frontot
A helyzet ellensúlyozására Kijev felvette a kapcsolatot Szöullal.
Közel a mélypont: hamarosan leáll a hajózás ezen a folyószakaszon, a közlekedés és szállítás is megbénulhat Európában
A folyó ilyen alacsony vízállás mellett a kereskedelmi hajózás már nem tudna árut szállítani, és a helyzet a kiránduló- és személyhajózást is érintené.
Két települést elfoglalhattak az oroszok Ukrajnában, közben Odessza kikötőjét is támadták.
Történelmi mélypontra apadt Olaszország leghosszabb folyója, a Pó, ami súlyos válságot okoz az ország GDP-jének felét adó észak-olasz régióban.
Egy, az ukrán hadsereg által széles körben használt típusú drón robbant fel a bolgár–román határ közelében.
-
Vásárlás közben is tehetsz egy jó ügyért – ma kezdődik az Adni Öröm! tanszergyűjtő akció (x)
Az iskolakezdés sokunk számára az új füzetek illatát és a frissen megtöltött tolltartót idézi fel. Vannak azonban családok, ahol ez az időszak inkább a számolgatásról és a lemondásokról szól.