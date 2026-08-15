2026. augusztus 15. szombat Mária
29 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kanada, Brit Columbia Vancouver, 2014. nov. 23. tűzoltó beszélget a rádión egy erdőtűz alatt, összetett kép.
Világ

Újabb tűzvész a horvát tengerparton: nem bírnak a lángokkal, házakat fenyeget a pusztító tűz

Pénzcentrum
2026. augusztus 15. 08:30

Dugi Otoknál nyaralókat és lakóházakat is veszélyeztetnek a lángok, a bajokat pedig tetézi, hogy a környék nehezen megközelíthető.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Hatalmas erdőtűz pusztít a horvátországi Dugi Otok szigetén, amely lakóházakat és nyaralókat is közvetlenül veszélyeztet. A péntek este keletkezett lángokat szombatra sem sikerült megfékezni, ezért a szárazföldről újabb tűzoltó egységeket vezényeltek a nehezen megközelíthető térségbe.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tűz Horvátország egyik legnagyobb szigetén, Savar és Brbinj környékén csapott fel. A zadari tűzoltóság tájékoztatása szerint a lángok sűrű bozótost és erdős részeket emésztenek fel, az oltást pedig jelentősen hátráltatják a nehéz terepviszonyok. Matej Rudić tűzoltóparancsnok megerősítette, hogy a helyzet súlyos, és a tűz továbbra is terjed. Mivel a területen több, egymástól távolabb fekvő ingatlan található, az egységek elsősorban ezek védelmére összpontosítanak, és több épületet már sikerült megmenteniük a pusztulástól.

A szigeten kialakult vészhelyzetet megelőzően Dalmácia más részein is nagy erőkkel küzdöttek a lángokkal. Péntek estére a Pelješac-félszigeten, Trogir térségében és Ninski Stanovinál is sikerült körülhatárolni a tüzeket. Az Omiš környéki, egy halálos áldozatot is követelő katasztrófa helyszínén már nincsenek nyílt lángok, de a tűzoltók elővigyázatosságból továbbra is a területen maradtak.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#nyaralás #tűzoltók #katasztrófa #horvátország #veszély #tűz #tengerpart #világ #vészhelyzet #erdőtűz #természeti katasztrófa
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:30
09:00
08:30
08:15
07:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 15.
Pokoli hetek várnak 1,5 millió magyarra: erre jobb, ha mindenki időben felkészül
2026. augusztus 14.
Megszólalt a Fradi és a válogatott legendája, Gera Zoltán: még az újpestiek is megveregetik a vállam, ha látnak az utcán
2026. augusztus 14.
Agyad eldobod: egy megosztó betonrengeteg lett a világ egyik legszebb épülete
2026. augusztus 14.
Áll a bál a magyar rendelőkben: folyamatosan tűnnek el az orvosok - ki fogja így meggyógyítani az embereket?
2026. augusztus 14.
Tari Annamária: A valódi világ lassú, csendes, kivárást és fókuszt kér - 15-20 év múlva látszik, ha ezt nem adjuk át a gyereknek
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 15. szombat
Mária
33. hét
Augusztus 15.
A repülők napja (A magyar légierő napja)
Augusztus 15.
Nagyboldogasszony
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Brüsszel is megszólalt Paks ügyében: rendkívüli lépésre készül az Európai Bizottság
2
1 hete
Amerikai hírszerzés: Putyin olyasmire készül, ami darabokra szaggathatja a NATO-t
3
3 hete
Keményen üzent Putyin: Oroszország határos lesz Magyarországgal, szuperfegyver építésére adott parancsot
4
5 napja
Gyászolnak a rajongók és az irodalmi élet: születésnapján halt meg a legendás író
5
1 hete
Újabb római kori kincsek váltak láthatóvá a Dunában: izgatottak a régészek, felbukkant az ókor egyik leghosszabb hídja
PÉNZÜGYI KISOKOS
Tartalékráta
Megmutatja, hogy a kereskedelmi bankoknak az ügyfelek betéteinek mekkora hányadát kell a központi banknál elhelyezni nem kamatozó betétként. Ennek mértékéről az a Monetáris Tanács dönt. A tartalékráta alapvetően a kereskedelmi bankok által nyújtható hitelt korlátozza.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 15. 09:00
Nem volt telitalálat az európai szuperlottón: mutatjuk a számokat, a magyarok sem kaszáltak most nagyot
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 15. 06:02
Pokoli hetek várnak 1,5 millió magyarra: erre jobb, ha mindenki időben felkészül
Agrárszektor  |  2026. augusztus 15. 09:01
7 megyére is kiadták a figyelmeztetést: sokakra pokoli nap vár ma