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Biztosítás

Kegyetlenül pórul járhatnak a tűz elől menekülő magyarok: egy fillért sem fizet a biztosító, ha ezt elrontják

Pénzcentrum
2026. augusztus 14. 17:33

A horvátországi erdőtüzek miatt több magyar turista is nehéz helyzetbe került, és sokaknak nem egyértelmű, mire számíthatnak a biztosítójuktól ilyen rendkívüli körülmények között. A szakértők szerint a legfontosabb lépés, hogy az érintettek mielőbb felvegyék a kapcsolatot az utasbiztosításuk asszisztencia szolgálatával, mert a különböző biztosítási csomagok között jelentős eltérések lehetnek abban, milyen károkat és többletköltségeket térítenek meg egy természeti katasztrófa után.

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A Horvátországban, Omiš térségében pusztító erdőtűz miatt turistákat és helyi lakosokat kellett evakuálni, a lángok pedig lakóépületeket és gépjárműveket is elértek. Magyar turisták is vannak az érintettek között. A Pannon-Safe Biztosítási Alkusz szakértői szerint ilyen rendkívüli helyzetben érdemes minél hamarabb felvenni a kapcsolatot az utasbiztosítást nyújtó biztosító asszisztencia szolgálatával, mert az egyes biztosítások között jelentős különbségek lehetnek abban, hogy milyen költségeket térítenek meg.

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Mire fizethet az utasbiztosítás?

Ha az erdőtűz következtében a biztosított megsérül, égési sérülést vagy füstmérgezést szenved, az utasbiztosítás fedezi a sürgősségi orvosi ellátás és – szükség esetén – a betegszállítás költségeit a szerződésben meghatározott feltételek és limitek szerint.

A tűzben megsemmisült vagy megsérült személyes tárgyak esetében a poggyászbiztosítás nyújthat fedezetet, de itt különösen fontosak a biztosítási limitek, a tárgyankénti korlátozások és a kizárások.

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Jóval összetettebb kérdés, hogy megtéríti-e a biztosító az evakuálás, az idő előtt elhagyott szállás, az új szállás vagy a korábbi hazautazás költségeit. Ezekre nincs minden utasbiztosításra érvényes válasz: van olyan konstrukció, amely bizonyos rendkívüli eseményekhez kapcsolódó többletköltségekre is tartalmaz fedezetet, más biztosítások viszont korlátozzák vagy kizárják a természeti katasztrófával, vis maior helyzettel összefüggő szolgáltatásokat. Ezért azt javasoljuk, hogy az érintettek még a jelentősebb kiadások vállalása előtt hívják fel a kötvényen található 24 órás asszisztencia telefonszámot, és egyeztessék a biztosítóval, hogy az adott szerződés alapján milyen szolgáltatásra jogosultak. A számlákat, hatósági dokumentumokat, szállásadó értesítését és a károkról készült fényképeket érdemes megőrizni.

Ha az autóban tesz kárt a tűz, nem az asszisztencia a megoldás

Horvátországba a magyar turisták döntő része saját gépkocsival utazik, ezért különösen fontos különbséget tenni az utasbiztosítás mellé kötött gépjármű-asszisztencia és a CASCO biztosítás között.

Az autós asszisztencia alapvetően segítségnyújtási szolgáltatás: például műszaki meghibásodás vagy defekt, illetve a feltételekben meghatározott „menetképtelenség” esetén megszervezheti a helyszíni segítséget, vontatást, esetenként továbbutazást vagy szállást. Nem arra szolgál azonban, hogy megtérítse magának a gépkocsinak a tűz miatt keletkezett több millió forintos kárát.

Ha az erdőtűz megrongálja vagy teljesen megsemmisíti az autót, a járműben keletkezett tűzkárra megfelelő CASCO biztosítás nyújt fedezetet, annak szerződési feltételei, önrésze és kizárásai szerint.
Evakuálásnál a konzuli segítséget is érdemes igénybe venni

Rendkívüli helyzetben nemcsak a biztosítóhoz, hanem a magyar konzuli szolgálathoz is érdemes fordulni. A konzulátus a helyi hatóságokkal kapcsolatot tartva segítséget és tájékoztatást tud adni többek között az evakuálással, a biztonságos területre jutással és a hazautazási lehetőségekkel kapcsolatban.

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A biztosító és a konzuli szolgálat feladata ugyanakkor eltérő: a biztosító a szerződésben vállalt pénzügyi és asszisztencia szolgáltatásokat nyújtja, míg a konzuli szolgálat elsősorban a bajba került magyar állampolgárok tájékoztatásában és konzuli támogatásában tud segíteni.
Mit tegyen most, aki az érintett térségben tartózkodik?

A Pannon-Safe azt javasolja az Omiš környékén vagy más, tűzzel érintett horvátországi területen tartózkodó magyar turistáknak, hogy mindenekelőtt kövessék a horvát hatóságok utasításait, és evakuálási felszólítás esetén ne próbáljanak a szálláson maradni vagy oda visszatérni.

Biztonságos helyre érkezve vegyék fel a kapcsolatot utasbiztosítójuk 24 órában hívható asszisztencia szolgálatával, nagyobb költség vállalása előtt egyeztessenek a biztosítóval, dokumentálják a keletkezett károkat és őrizzék meg a számlákat. Ha gépjárművük is megsérült, a CASCO-biztosító felé is mielőbb jelentsék be a káreseményt.

„Egy ilyen helyzet jól mutatja, hogy az utasbiztosítás nem egyszerűen egy orvosi költségeket térítő biztosítás. Baj esetén legalább ilyen fontos lehet a mögötte álló 24 órás segítségnyújtás. Ugyanakkor nem szabad automatikusan abból kiindulni, hogy egy erdőtűz miatt felmerülő valamennyi költséget megtérít a biztosító. A fedezet biztosítónként és csomagonként eltérő, ezért az első lépés mindig a telefonos asszisztencia szolgálat felhívása legyen” – hívja fel a figyelmet Póta Zsolt, a Pannon-Safe Biztosítási Alkusz cégvezetője

 
Címlapkép: Getty Images
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