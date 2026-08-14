Nem tartott sokáig a nyugalom a hazai kutakon: szombattól ismét drágul az üzemanyag. Ezúttal a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is jelentősen emelkedik.
Kegyetlenül pórul járhatnak a tűz elől menekülő magyarok: egy fillért sem fizet a biztosító, ha ezt elrontják
A horvátországi erdőtüzek miatt több magyar turista is nehéz helyzetbe került, és sokaknak nem egyértelmű, mire számíthatnak a biztosítójuktól ilyen rendkívüli körülmények között. A szakértők szerint a legfontosabb lépés, hogy az érintettek mielőbb felvegyék a kapcsolatot az utasbiztosításuk asszisztencia szolgálatával, mert a különböző biztosítási csomagok között jelentős eltérések lehetnek abban, milyen károkat és többletköltségeket térítenek meg egy természeti katasztrófa után.
A Horvátországban, Omiš térségében pusztító erdőtűz miatt turistákat és helyi lakosokat kellett evakuálni, a lángok pedig lakóépületeket és gépjárműveket is elértek. Magyar turisták is vannak az érintettek között. A Pannon-Safe Biztosítási Alkusz szakértői szerint ilyen rendkívüli helyzetben érdemes minél hamarabb felvenni a kapcsolatot az utasbiztosítást nyújtó biztosító asszisztencia szolgálatával, mert az egyes biztosítások között jelentős különbségek lehetnek abban, hogy milyen költségeket térítenek meg.
Mire fizethet az utasbiztosítás?
Ha az erdőtűz következtében a biztosított megsérül, égési sérülést vagy füstmérgezést szenved, az utasbiztosítás fedezi a sürgősségi orvosi ellátás és – szükség esetén – a betegszállítás költségeit a szerződésben meghatározott feltételek és limitek szerint.
A tűzben megsemmisült vagy megsérült személyes tárgyak esetében a poggyászbiztosítás nyújthat fedezetet, de itt különösen fontosak a biztosítási limitek, a tárgyankénti korlátozások és a kizárások.
Jóval összetettebb kérdés, hogy megtéríti-e a biztosító az evakuálás, az idő előtt elhagyott szállás, az új szállás vagy a korábbi hazautazás költségeit. Ezekre nincs minden utasbiztosításra érvényes válasz: van olyan konstrukció, amely bizonyos rendkívüli eseményekhez kapcsolódó többletköltségekre is tartalmaz fedezetet, más biztosítások viszont korlátozzák vagy kizárják a természeti katasztrófával, vis maior helyzettel összefüggő szolgáltatásokat. Ezért azt javasoljuk, hogy az érintettek még a jelentősebb kiadások vállalása előtt hívják fel a kötvényen található 24 órás asszisztencia telefonszámot, és egyeztessék a biztosítóval, hogy az adott szerződés alapján milyen szolgáltatásra jogosultak. A számlákat, hatósági dokumentumokat, szállásadó értesítését és a károkról készült fényképeket érdemes megőrizni.
Ha az autóban tesz kárt a tűz, nem az asszisztencia a megoldás
Horvátországba a magyar turisták döntő része saját gépkocsival utazik, ezért különösen fontos különbséget tenni az utasbiztosítás mellé kötött gépjármű-asszisztencia és a CASCO biztosítás között.
Az autós asszisztencia alapvetően segítségnyújtási szolgáltatás: például műszaki meghibásodás vagy defekt, illetve a feltételekben meghatározott „menetképtelenség” esetén megszervezheti a helyszíni segítséget, vontatást, esetenként továbbutazást vagy szállást. Nem arra szolgál azonban, hogy megtérítse magának a gépkocsinak a tűz miatt keletkezett több millió forintos kárát.
Ha az erdőtűz megrongálja vagy teljesen megsemmisíti az autót, a járműben keletkezett tűzkárra megfelelő CASCO biztosítás nyújt fedezetet, annak szerződési feltételei, önrésze és kizárásai szerint.
Evakuálásnál a konzuli segítséget is érdemes igénybe venni
Rendkívüli helyzetben nemcsak a biztosítóhoz, hanem a magyar konzuli szolgálathoz is érdemes fordulni. A konzulátus a helyi hatóságokkal kapcsolatot tartva segítséget és tájékoztatást tud adni többek között az evakuálással, a biztonságos területre jutással és a hazautazási lehetőségekkel kapcsolatban.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A biztosító és a konzuli szolgálat feladata ugyanakkor eltérő: a biztosító a szerződésben vállalt pénzügyi és asszisztencia szolgáltatásokat nyújtja, míg a konzuli szolgálat elsősorban a bajba került magyar állampolgárok tájékoztatásában és konzuli támogatásában tud segíteni.
Mit tegyen most, aki az érintett térségben tartózkodik?
A Pannon-Safe azt javasolja az Omiš környékén vagy más, tűzzel érintett horvátországi területen tartózkodó magyar turistáknak, hogy mindenekelőtt kövessék a horvát hatóságok utasításait, és evakuálási felszólítás esetén ne próbáljanak a szálláson maradni vagy oda visszatérni.
Biztonságos helyre érkezve vegyék fel a kapcsolatot utasbiztosítójuk 24 órában hívható asszisztencia szolgálatával, nagyobb költség vállalása előtt egyeztessenek a biztosítóval, dokumentálják a keletkezett károkat és őrizzék meg a számlákat. Ha gépjárművük is megsérült, a CASCO-biztosító felé is mielőbb jelentsék be a káreseményt.
„Egy ilyen helyzet jól mutatja, hogy az utasbiztosítás nem egyszerűen egy orvosi költségeket térítő biztosítás. Baj esetén legalább ilyen fontos lehet a mögötte álló 24 órás segítségnyújtás. Ugyanakkor nem szabad automatikusan abból kiindulni, hogy egy erdőtűz miatt felmerülő valamennyi költséget megtérít a biztosító. A fedezet biztosítónként és csomagonként eltérő, ezért az első lépés mindig a telefonos asszisztencia szolgálat felhívása legyen” – hívja fel a figyelmet Póta Zsolt, a Pannon-Safe Biztosítási Alkusz cégvezetője
Bánhatják, akik utasbiztosítás nélkül ragadtak külföldön, erre a helyzetre ugyanis onnan már egyetlen biztosítóval sem tudnak szerződni.
Miközben a magyar lakosság és a vállalatok is jól vizsgáztak a múlt heti energiakrízisben, a helyzet rámutatott arra, hogy vannak veszélyek az ingatlanokban.
Életveszélyes fákkal van tele Budapest: bármikor kidőlhetnek, vigyázz hová parkolsz, merre sétálsz ezeken a helyeken
Budapesten jelenleg 2252 fa szorul kiemelt figyelemre az állapota miatt, sokat közülük azonnali hatállyal ki kell vágni.
A Magyar Biztosítók Szövetsége arra figyelmezteti a külföldi utazási irodával utazókat, hogy fizetésképtelenség esetén a kártérítés szabályai eltérhetnek a magyar gyakorlattól
Javában zajlik az új KRESZ társadalmi egyeztetése, amelynek egyik legfontosabb kérdése az e-rollerek használatának szabályozása, beleértve a sebességhatárokat, a korhatárt és a kötelező sisakviselést.
A hazai utakon futó elektromos autók száma már jócskán átlépte a százezres határt, ami a biztosítási piacon is egyértelműen érezteti a hatását.
Egy vagyont bukik, aki elköveti ezt a hibát: súlyos csapdára figyelmeztetik a külföldre utazó magyarokat
Minden utazási dokumentumot, szerződést, számlát, banki bizonylatot, e-mailt és hivatalos SMS-t érdemes megőriznie annak, aki utazásszervezőn keresztül indul külföldi nyaralásra.
A nyári autós utak egyértelmű favoritja Horvátország, amely az úti célok több mint harmadában szerepelt.
Kiderült, mi ad valódi biztonságérzetet a magyaroknak: nem a milliók és nem is a saját lakás a legfontosabb
A magyarok számára a szeretetteljes emberi kapcsolatok ugyanolyan fontosak a biztonságérzethez, mint az anyagi biztonság vagy az egészség.
Iszonyú csapás érte a magyar mezőgazdaságot, milliókat buknak a gazdák: ebben a három megyében nagy a baj
Július közepére közel egymilliárd forintra nőtt az aszály miatt bejelentett mezőgazdasági károk értéke.
A Blaha Lujza téren és környékén árulta rendszeresen a kristályt az a 65 éves nő, aki ellen drogkereskedelem miatt emelt vádat a Budapesti VIII. Kerületi...
Súlyos csapdába sétálnak be a magyar diákok: milliókat bukhatnak, ha erről az egy dologról elfeledkeznek
A felvételi ponthatárok kihirdetésével felpörgő albérletpiacon a bérlők és a tulajdonosok is hajlamosak megfeledkezni a megfelelő lakásbiztosításról.
Évről évre több a súlyos e-rollerbaleset, a biztosítás ára pedig már több mint 30 százalékkal emelkedett.
A turisták egyik legnagyobb veszélye nem a rossz idő vagy a lekésett repülő, hanem a zsebtolvajok és csalók kifinomult módszerei lehetnek.
Sűrű, fekete füst szállt fel Üröm környékén pénteken nap közben - vette észre a Pénzcentrum olvasója. Egyelőre nem tudni, mi állhat a háttérben.
Bűncselekmény hiányában megszüntette a rendőrség a nyomozást a kecskeméti katonai repülőtérről eltűnt MiG–29-es vadászgépalkatrészek ügyében.
Komoly csapda vár a magyar autósokra: hiába csökkent a kötelező díj - ezen a dolgon még mindig rengeteg pénzt lehet bukni
Településtípusok tekintetében igen jelentős az eltérés az átlagdíjakban.
Rengeteg magyar mozdult meg: nem bíznak semmit a véletlenre, ha a lakásukról van szó - a többiek súlyos milliókat bukhatnak
A tavaszi lakásbiztosítási kampány és az egy éves díjkorlátozás nyomán ismét enyhén csökkentek a lakásbiztosítási díjak.
-
Vásárlás közben is tehetsz egy jó ügyért – ma kezdődik az Adni Öröm! tanszergyűjtő akció (x)
Az iskolakezdés sokunk számára az új füzetek illatát és a frissen megtöltött tolltartót idézi fel. Vannak azonban családok, ahol ez az időszak inkább a számolgatásról és a lemondásokról szól.