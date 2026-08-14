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Valóságos pokol szabadult el a magyarok kedvenc tengerpartjánál: azonnal menekíteni kellett a turistákat
Heves erdőtűz pusztít a horvátországi Split közelében, emiatt több száz lakost és turistát kellett kimenekíteni az éjszaka folyamán. Az erős szél által táplált lángok lakóépületeket is megsemmisítettek, egy ember pedig kórházba került.
Több tucat tűzoltó küzdött a lángokkal a Splittől mintegy harminc kilométerre fekvő Lokva Rogoznica településen. A tűz először a környező fenyőerdőt és növényzetet perzselte fel, majd a viharos széllökések miatt rendkívül gyorsan átterjedt a lakóövezetre is. A katasztrófa miatt a hatóságok azonnal megkezdték a kimenekítést, így több száz helybélit és nyaralót juttattak biztonságos helyre. - számolt be a 24.hu.
Ivan Pavićević, az illetékes Omiš város alpolgármestere megerősítette, hogy a kedvezőtlen széljárás jelentősen nehezíti a védekezést, a tűz pedig folyamatosan terjed. Tájékoztatása szerint a lángok már eddig is számos házat elpusztítottak, és további épületeket fenyegetnek. A katasztrófában egy férfi megsérült, őt kórházba szállították.
A dél-horvátországi erdőtűzben érintett területen tartózkodó magyarok biztonságban vannak - közölte a külügyminiszter pénteken a Facebook-oldalán.
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