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Hatalmas erdőtűz a házak közvetlen közelében, Povoa de Lanhoso, Portugália.
Utazás

Valóságos pokol szabadult el a magyarok kedvenc tengerpartjánál: azonnal menekíteni kellett a turistákat

Pénzcentrum
2026. augusztus 14. 07:21

Heves erdőtűz pusztít a horvátországi Split közelében, emiatt több száz lakost és turistát kellett kimenekíteni az éjszaka folyamán. Az erős szél által táplált lángok lakóépületeket is megsemmisítettek, egy ember pedig kórházba került.

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Több tucat tűzoltó küzdött a lángokkal a Splittől mintegy harminc kilométerre fekvő Lokva Rogoznica településen. A tűz először a környező fenyőerdőt és növényzetet perzselte fel, majd a viharos széllökések miatt rendkívül gyorsan átterjedt a lakóövezetre is. A katasztrófa miatt a hatóságok azonnal megkezdték a kimenekítést, így több száz helybélit és nyaralót juttattak biztonságos helyre. - számolt be a 24.hu.

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Ivan Pavićević, az illetékes Omiš város alpolgármestere megerősítette, hogy a kedvezőtlen széljárás jelentősen nehezíti a védekezést, a tűz pedig folyamatosan terjed. Tájékoztatása szerint a lángok már eddig is számos házat elpusztítottak, és további épületeket fenyegetnek. A katasztrófában egy férfi megsérült, őt kórházba szállították.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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